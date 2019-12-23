Гороскоп на сегодня: Козерогов ждут неожиданности, у Дев не исключены новые знакомства

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 23 декабря 2019 для Овнов Сегодня не очень удачно сложатся контакты с зарубежными партнёрами, поэтому не особо рассчитывайте на хороший тыл. В любом начатом сегодня деле следует рассчитывать только на себя, а потом уже брать во внимание ту помощь, которую вам смогут оказать ваши компаньоны.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 23 декабря 2019 для Тельцов Не всегда же вам выигрывать. Сегодня придется смириться с чувством не совсем справедливого поражения. Правда, это еще не означает крушения всех надежд.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 23 декабря 2019 для Близнецов Сегодня вы получаете уникальную возможность преуспеть во всех ваши начинаниях, если правильно отнесетесь к доверенному вам делу. Если же неправильно — все ваши старания пойдут прахом, как ни прискорбно это сознавать. Что ж, каждый человек сам кузнец своего счастья.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 23 декабря 2019 для Раков В попытках достичь своего удовольствия вы можете совсем позабыть о чувствах своего партнера. А если ему некомфортно, то ваше удовольствие автоматически становится невозможным.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 23 декабря 2019 для Львов Ждите сегодня приглашения на торжественное мероприятие. Причем приглашение может поступить в самый последний момент, а вам,тем не менее, следует быть в полной готовности. Именно поэтому вам следует принять парадный вид уже к шести часам и далее терпеливо ждать.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 23 декабря 2019 для Дев Займитесь сейчас построением планов на будущее. В основном это касается вашей профессиональной деятельности, В данный момент ваша голова будет работать в усиленном режиме. День может преподнести приятные сюрпризы в любовном отношении. Время удачное для новых знакомств.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 23 декабря 2019 для Весов Если хотите получить удовольствие от еды, попробуйте найти какое-нибудь уединенное местечко с небольшим количеством посетителей и приятным обслуживающим персоналом.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 23 декабря 2019 для Скорпионов Сегодняшний день подарит вам такой шанс увеличить личное благосостояние, какой вам вряд ли представится в ближайшее время. Не вздумайте сидеть, сложа руки, когда птица счастья так близко от вас. Но, всё же, вступив на прямую дорожку, ведущую к заветной цели, не забывайте про осторожность.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 23 декабря 2019 для Стрельцов Поделитесь своей мудростью с родными, ибо они в этом серьезно нуждается. Даже не будучи уверенными, что вы можете оказаться им хоть чем-либо полезными, предложите помощь, она не будет отвергнута.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 23 декабря 2019 для Козерогов Сегодня вам как никогда будет удаваться уличение во лжи и выведение на чистую воду. Так что если от вас кто-то что-то скрывал — будьте уверены: именно сегодня тайное станет явным. Полученные сведения могут вас удивить, однако не спешите принимать меры, взвесьте тщательно все «за» и «против».

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 23 декабря 2019 для Водолеев Сегодня ситуация в делах сердечных может поставить Водолея перед выбором, и сделать этот выбор ему будет ой как нелегко! Возможно, Водолею придется выбирать среди кандидатов на свою руку и сердце или же решить, с кем пойти на свидание.