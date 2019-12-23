Гороскоп на сегодня: Козерогов ждут неожиданности, у Дев не исключены новые знакомства

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07:42 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2019 года, предусматривает удачный день для тех, кто будет действовать вдумчиво.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 23 декабря 2019 для Овнов 

    Сегодня не очень удачно сложатся контакты с зарубежными партнёрами, поэтому не особо рассчитывайте на хороший тыл. В любом начатом сегодня деле следует рассчитывать только на себя, а потом уже брать во внимание ту помощь, которую вам смогут оказать ваши компаньоны.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 23 декабря 2019 для Тельцов 

    Не всегда же вам выигрывать. Сегодня придется смириться с чувством не совсем справедливого поражения. Правда, это еще не означает крушения всех надежд.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 23 декабря 2019 для Близнецов 

    Сегодня вы получаете уникальную возможность преуспеть во всех ваши начинаниях, если правильно отнесетесь к доверенному вам делу. Если же неправильно — все ваши старания пойдут прахом, как ни прискорбно это сознавать. Что ж, каждый человек сам кузнец своего счастья.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 23 декабря 2019 для Раков

    В попытках достичь своего удовольствия вы можете совсем позабыть о чувствах своего партнера. А если ему некомфортно, то ваше удовольствие автоматически становится невозможным.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 23 декабря 2019 для Львов   

    Ждите сегодня приглашения на торжественное мероприятие. Причем приглашение может поступить в самый последний момент, а вам,тем не менее, следует быть в полной готовности. Именно поэтому вам следует принять парадный вид уже к шести часам и далее терпеливо ждать.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 23 декабря 2019 для Дев  

    Займитесь сейчас построением планов на будущее. В основном это касается вашей профессиональной деятельности, В данный момент ваша голова будет работать в усиленном режиме. День может преподнести приятные сюрпризы в любовном отношении. Время удачное для новых знакомств.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 23 декабря 2019 для Весов 

    Если хотите получить удовольствие от еды, попробуйте найти какое-нибудь уединенное местечко с небольшим количеством посетителей и приятным обслуживающим персоналом.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 23 декабря 2019 для Скорпионов 

    Сегодняшний день подарит вам такой шанс увеличить личное благосостояние, какой вам вряд ли представится в ближайшее время. Не вздумайте сидеть, сложа руки, когда птица счастья так близко от вас. Но, всё же, вступив на прямую дорожку, ведущую к заветной цели, не забывайте про осторожность.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 23 декабря 2019 для Стрельцов 

    Поделитесь своей мудростью с родными, ибо они в этом серьезно нуждается. Даже не будучи уверенными, что вы можете оказаться им хоть чем-либо полезными, предложите помощь, она не будет отвергнута.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 23 декабря 2019 для Козерогов

    Сегодня вам как никогда будет удаваться уличение во лжи и выведение на чистую воду. Так что если от вас кто-то что-то скрывал — будьте уверены: именно сегодня тайное станет явным. Полученные сведения могут вас удивить, однако не спешите принимать меры, взвесьте тщательно все «за» и «против».

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 23 декабря 2019 для Водолеев

    Сегодня ситуация в делах сердечных может поставить Водолея перед выбором, и сделать этот выбор ему будет ой как нелегко! Возможно, Водолею придется выбирать среди кандидатов на свою руку и сердце или же решить, с кем пойти на свидание.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 23 декабря 2019 для Рыб

    Сегодня дела, связанные с денежными вопросами будут столь легко поддаваться разрешению, что их можно будет счесть незначительными. Однако таковыми они не являются, и пренебрегать ими ни в коем случае не следует.

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