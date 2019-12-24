Гороскоп на сегодня: Девам нужно быть сдержанней, а Весам - проявить свой интеллект

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 24 декабря 2019 для Овнов В личной жизни у многих семейных представителей этого знака этот день будет периодом борьбы. Если в поведении любимого человека вам что-то придется не по нраву,то неуходите в себя. Лучше попытайтесь в спокойной форме объяснить, что задело вас за живое.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 24 декабря 2019 для Тельцов Сегодня звезды не рекомендуют вам выделяться из общей массы — выскочка нынче неизбежно получит по носу. Правда, и не заметить вас в этом случае будет невозможно, так что думайте, готовы ли вы пойти на такой риск и ради чего именно.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 24 декабря 2019 для Близнецов Вечер станет оптимальным временем суток для того, чтобы провести его вместе. Причём желательно в четырех стенах не сидеть, а выйти куда-нибудь прогуляться, наслаждаясь обществом. И пусть даже возможные осадки не изменят этих планов!

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 24 декабря 2019 для Раков Не спешите активно действовать, вы все равно не сможете ускорить события. Подождите, пока вам не дадут совершенно недвусмысленного знака, что путь открыт.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 24 декабря 2019 для Львов Сегодня Лев будет неотразим! Если захочет, он способен оказать магическое влияние не только на своего любимого человека, но и практически на всех лиц противоположного пола: обаянию Льва невозможно противостоять!

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 24 декабря 2019 для Дев И снова бой, покой нам только снится. Сегодня постарайтесь не бросаться сразу в омут дел и срочных поручений. Действуйте размеренно и обдуманно, не тратьте понапрасну свои силы. И уж тем более не позволяйте никому выводить вас из недавно обретённого душевного равновесия.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 24 декабря 2019 для Весов Сегодня — удивительный день, когда Весам, чтобы завоевывать сердца противоположного пола, необходимо проявить... свой интеллект. Не обаяние и шарм, и даже не умение со вкусом одеваться, а именно интеллект: свою способность мыслить, начитанность, эрудицию.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 24 декабря 2019 для Скорпионов В этот день обязательно поднимите себе настроение. Купите себе мороженое, воздушный шарик или какую-нибудь обновку, дабы мир вам показался ярким и красочным. Радость станет вашим лучшим лекарством.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 24 декабря 2019 для Стрельцов В этот день решение проблемы в вашей личной жизни найдет вас неожиданно и будет совсем не похоже на то, что вы себе представляли. Кстати, оно может быть довольно жестоким по отношению к вашей второй половинке, поэтому крепко задумайтесь, прежде чем окончательно его принять.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 24 декабря 2019 для Козерогов Настало пора перестать демонстрировать всем окружающим, из какой непробиваемой брони вы сделаны. На работе уже надо начинать сбавлять темп, а в личной жизни идти на уступки и быть более открытым. А когда, наконец, горизонт прояснится, можно будет строить планы на будущее и быть самим собой.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 24 декабря 2019 для Водолеев Нынче вам непременно нужно взять от жизни все, что только можно, а потом догнать и отобрать все, что нельзя тоже. Это ничего, что излишества для здоровья неполезны — зато испытанное вами чувство глубокого удовлетворения будет всеобъемлющим.