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Гороскоп на сегодня: Девам нужно быть сдержанней, а Весам - проявить свой интеллект

Гороскоп на сегодня: Девам нужно быть сдержанней, а Весам - проявить свой интеллект
07:16 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2019 года, предусматривает день, в который не стоит злоупотреблять острым словом.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 24 декабря 2019 для Овнов 

    В личной жизни у многих семейных представителей этого знака этот день будет периодом борьбы. Если в поведении любимого человека вам что-то придется не по нраву,то неуходите в себя. Лучше попытайтесь в спокойной форме объяснить, что задело вас за живое.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 24 декабря 2019 для Тельцов 

    Сегодня звезды не рекомендуют вам выделяться из общей массы — выскочка нынче неизбежно получит по носу. Правда, и не заметить вас в этом случае будет невозможно, так что думайте, готовы ли вы пойти на такой риск и ради чего именно.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 24 декабря 2019 для Близнецов 

    Вечер станет оптимальным временем суток для того, чтобы провести его вместе. Причём желательно в четырех стенах не сидеть, а выйти куда-нибудь прогуляться, наслаждаясь обществом. И пусть даже возможные осадки не изменят этих планов!

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 24 декабря 2019 для Раков

    Не спешите активно действовать, вы все равно не сможете ускорить события. Подождите, пока вам не дадут совершенно недвусмысленного знака, что путь открыт.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 24 декабря 2019 для Львов   

    Сегодня Лев будет неотразим! Если захочет, он способен оказать магическое влияние не только на своего любимого человека, но и практически на всех лиц противоположного пола: обаянию Льва невозможно противостоять!

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 24 декабря 2019 для Дев  

    И снова бой, покой нам только снится. Сегодня постарайтесь не бросаться сразу в омут дел и срочных поручений. Действуйте размеренно и обдуманно, не тратьте понапрасну свои силы. И уж тем более не позволяйте никому выводить вас из недавно обретённого душевного равновесия.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 24 декабря 2019 для Весов 

    Сегодня — удивительный день, когда Весам, чтобы завоевывать сердца противоположного пола, необходимо проявить... свой интеллект. Не обаяние и шарм, и даже не умение со вкусом одеваться, а именно интеллект: свою способность мыслить, начитанность, эрудицию.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 24 декабря 2019 для Скорпионов 

    В этот день обязательно поднимите себе настроение. Купите себе мороженое, воздушный шарик или какую-нибудь обновку, дабы мир вам показался ярким и красочным. Радость станет вашим лучшим лекарством.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 24 декабря 2019 для Стрельцов 

    В этот день решение проблемы в вашей личной жизни найдет вас неожиданно и будет совсем не похоже на то, что вы себе представляли. Кстати, оно может быть довольно жестоким по отношению к вашей второй половинке, поэтому крепко задумайтесь, прежде чем окончательно его принять.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 24 декабря 2019 для Козерогов

    Настало пора перестать демонстрировать всем окружающим, из какой непробиваемой брони вы сделаны. На работе уже надо начинать сбавлять темп, а в личной жизни идти на уступки и быть более открытым. А когда, наконец, горизонт прояснится, можно будет строить планы на будущее и быть самим собой.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 24 декабря 2019 для Водолеев

    Нынче вам непременно нужно взять от жизни все, что только можно, а потом догнать и отобрать все, что нельзя тоже. Это ничего, что излишества для здоровья неполезны — зато испытанное вами чувство глубокого удовлетворения будет всеобъемлющим.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 24 декабря 2019 для Рыб

    Если сегодня вы подпишете договор на крупную сумму, могут возникнуть серьёзные проблемы. Перед тем, как будет поставлена подпись на всех документах, очень внимательно и на всех уровнях проверьте, столь ли надежны ваши партнеры, как вы думаете. Лучше перебрать с подозрительностью, чем недобрать с осторожностью.

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