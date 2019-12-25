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Среда, 25.12.2019
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Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоить быть осторожнее, а Львов ждут неожиданности

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоить быть осторожнее, а Львов ждут неожиданности
07:25 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2019 года, предусматривает вдумчивый день, в который не стоит спешить.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 25 декабря 2019 для Овнов 

    Постарайтесь на данный день запланировать дела, до которых у вас давно руки не доходили. Сейчас вы сможете сделать гораздо больше, чем предполагаете.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 25 декабря 2019 для Тельцов 

    Немедленно бросайте все дела и займитесь увеселением себя любимого. Вам просто необходимо вырваться из атмосферы серьезности, стремящейся вас поглотить.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 25 декабря 2019 для Близнецов 

    Сегодня вам будет довольно непросто справиться с теми или иными непростыми обстоятельствами вашей жизни, поэтому ваш организм тоже взбунтуется против ухудшившихся условий. Не волнуйтесь - ненадолго.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 25 декабря 2019 для Раков

    Сегодня вашему партнеру будет довольно трудно решиться на то, чтобы подписать с вами важный деловой контракт, который в значительной мере изменит и ваш, и его бизнес. Постарайтесь, однако, сделать все возможное для того, чтобы контракт был подписан, во что бы то ни стало.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 25 декабря 2019 для Львов   

    В этот день некая неожиданно услышанная или увиденная информация поможет вам в значительной мере улучшить состояние вашего здоровья. Если, конечно, вы сможете правильно ею воспользоваться.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 25 декабря 2019 для Дев  

    Сегодня ваши деловые планы могут быть внезапно разрушены неожиданным визитом. Даже если это для вас сюрприз и неприятный, ни в коем образе не вздумайте показать этого, потом не оберетесь проблем. Возьмите себя в руки и пообщайтесь с родными.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 25 декабря 2019 для Весов 

    Не сдавайтесь, особенно сегодня. Стоит вам опустить руки, как появится какое-то обстоятельство, которое могло бы спасти положение, да уж поздно будет.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 25 декабря 2019 для Скорпионов 

    Сегодня вы явно только и будете делать, что искать приключений на свою голову. Только будьте осторожны: из-за нехватки динамизма и острых ощущений в повседневной жизни вы можете несколько забыться и перейти грань дозволенного и просто ввязаться в неприятную авантюру.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 25 декабря 2019 для Стрельцов 

    Вы нуждаетесь в некотором количестве перемен. Если менять стиль жизни, окружение или климатический пояс вам пока не хочется, а жилье и гардероб — дорого, вполне можете ограничиться сменой предпочтений в кулинарном плане.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 25 декабря 2019 для Козерогов

    Данный день вполне благоприятный. Единственное «но»: вы можете л ибо быстро утомляться, либо просто испытывать недостаток сил. Но это не повод для беспокойства.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 25 декабря 2019 для Водолеев

    Будьте готовы к тому, что сегодня далеко не все у вас будет получаться с первой попытки. Не огорчайтесь. С четвертой-пятой обязательно получится. Если, конечно, умственной энергии хватит.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 25 декабря 2019 для Рыб

    Старайтесь больше отдыхать и не изматывать себя излишними физическими нагрузками. Не отказывайте себе в развлечениях. Положительные эмоции сейчас вам не помешают.

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