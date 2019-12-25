Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоить быть осторожнее, а Львов ждут неожиданности

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 25 декабря 2019 для Овнов Постарайтесь на данный день запланировать дела, до которых у вас давно руки не доходили. Сейчас вы сможете сделать гораздо больше, чем предполагаете.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 25 декабря 2019 для Тельцов Немедленно бросайте все дела и займитесь увеселением себя любимого. Вам просто необходимо вырваться из атмосферы серьезности, стремящейся вас поглотить.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 25 декабря 2019 для Близнецов Сегодня вам будет довольно непросто справиться с теми или иными непростыми обстоятельствами вашей жизни, поэтому ваш организм тоже взбунтуется против ухудшившихся условий. Не волнуйтесь - ненадолго.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 25 декабря 2019 для Раков Сегодня вашему партнеру будет довольно трудно решиться на то, чтобы подписать с вами важный деловой контракт, который в значительной мере изменит и ваш, и его бизнес. Постарайтесь, однако, сделать все возможное для того, чтобы контракт был подписан, во что бы то ни стало.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 25 декабря 2019 для Львов В этот день некая неожиданно услышанная или увиденная информация поможет вам в значительной мере улучшить состояние вашего здоровья. Если, конечно, вы сможете правильно ею воспользоваться.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 25 декабря 2019 для Дев Сегодня ваши деловые планы могут быть внезапно разрушены неожиданным визитом. Даже если это для вас сюрприз и неприятный, ни в коем образе не вздумайте показать этого, потом не оберетесь проблем. Возьмите себя в руки и пообщайтесь с родными.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 25 декабря 2019 для Весов Не сдавайтесь, особенно сегодня. Стоит вам опустить руки, как появится какое-то обстоятельство, которое могло бы спасти положение, да уж поздно будет.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 25 декабря 2019 для Скорпионов Сегодня вы явно только и будете делать, что искать приключений на свою голову. Только будьте осторожны: из-за нехватки динамизма и острых ощущений в повседневной жизни вы можете несколько забыться и перейти грань дозволенного и просто ввязаться в неприятную авантюру.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 25 декабря 2019 для Стрельцов Вы нуждаетесь в некотором количестве перемен. Если менять стиль жизни, окружение или климатический пояс вам пока не хочется, а жилье и гардероб — дорого, вполне можете ограничиться сменой предпочтений в кулинарном плане.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 25 декабря 2019 для Козерогов Данный день вполне благоприятный. Единственное «но»: вы можете л ибо быстро утомляться, либо просто испытывать недостаток сил. Но это не повод для беспокойства.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 25 декабря 2019 для Водолеев Будьте готовы к тому, что сегодня далеко не все у вас будет получаться с первой попытки. Не огорчайтесь. С четвертой-пятой обязательно получится. Если, конечно, умственной энергии хватит.