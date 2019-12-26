Гороскоп на 27 декабря: Рыбам нужно отдохнуть, а у Дев отличный день для начинаний

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 27 декабря 2019 для Овнов День пройдет неплохо, если вы не станете ожидать от него слишком многого. Представители знака, которые не строят иллюзий и реально смотрят на вещи, останутся вполне довольны тем, как развиваются события. Возможны удачные совпадения, благодаря им вы сможете сдвинуть с мертвой точки какие-то важные дела. Но не стоит рассчитывать на быстрое достижение целей и легкие победы. Напротив, нужно запастись терпением, потому что для многих дел потребуется гораздо больше времени, чем вы ожидали. Лучше отказаться от необдуманных покупок, они вряд ли будут удачными.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 27 декабря 2019 для Тельцов Будьте готовы много работать. Достижение любых целей сейчас требует от вас серьезных усилий. Возникает масса вопросов, а ответы, которые лежат на поверхности, оказываются неверными. Вам приходится потратить немало времени на изучение ситуации, сопоставление фактов. Хорошо, если рядом будет человек, готовый поделиться опытом, дать вам толковый совет, подсказать, куда двигаться дальше. Но и об отдыхе не стоит забывать. Вечер подходит для общения в неформальной обстановке, дружеской встречи или романтического свидания. Можно получить неожиданные и очень приятные предложения.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 27 декабря 2019 для Близнецов Начало дня будет сложным. Появится много поводов для переживаний и волнений, вам будет трудно справиться с эмоциями. Не исключены ссоры с людьми, которые прежде поддерживали вас. Могут вспоминаться старые обиды. Но со временем напряжение спадает, вы можете сосредоточиться на делах, со многими из которых отлично справляетесь. Вероятны удачные покупки. Этот день отлично подходит для того, чтобы приобретать вещи для дома, наводить порядок, а также – избавляться от всего ненужного.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 27 декабря 2019 для Раков Важно правильно расставить приоритеты: без этого успеха не добиться. Прислушайтесь к себе: интуиция подскажет, чем стоит заняться в первую очередь. День подходит для того, чтобы проявлять инициативу в делах и личных отношениях. Окружающие не все ваши идеи поймут и поддержат сразу, но, немного подумав, оценят их по достоинству. У некоторых представителей знака появятся новые друзья и союзники, другие найдут покровителей, возможно, очень влиятельных. Вечером появятся многообещающие планы; некоторые Раки именно в это время найдут достойное применение своим талантам.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 27 декабря 2019 для Львов Начало дня полно соблазнов, которым трудно противостоять. Многие представители знака в это время ведут себя легкомысленно, допускают ошибки, исправление которых окажется непростым делом. Поэтому торопиться с важными решениями не стоит. Вторая половина дня будет более благоприятной. Она дает шанс добиться успеха во многих делах, справиться с решением сложных задач. Это хорошее время для того, чтобы проявить инициативу в делах и личных отношениях. Ваши идеи наверняка получат поддержку окружающих. Найдутся люди, которые захотят помочь вам осуществить задуманное.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 27 декабря 2019 для Дев Начало дня удачно и подходит для важных начинаний. Успешно пройдут деловые переговоры, на которые вы возлагаете большие надежды, встречи с потенциальными работодателями. Но влияние позитивных тенденций уже через несколько часов пойдет на спад, вы почувствуете, что достичь нужных результатов становится все труднее. Не торопитесь сдаваться: настойчивость приносит потрясающие плоды. Если вы будете изобретательны, не захотите ограничиваться проверенными методами, то сможете обезвредить давних врагов, обезопасить себя от дурного влияния недоброжелателей.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 27 декабря 2019 для Весов День благоприятен для общения. Хорошо проходят самые разные встречи, вы можете со многими найти общий язык, часто сразу производите настолько сильное впечатление на своих собеседников, что они готовы следовать за вами в огонь и воду. Полезно посещать профессиональные семинары и конференции, а также другие мероприятия, на которых можно узнать что-то новое. Самая неожиданная информация, полученная сегодня, может пригодиться в ближайшем будущем. А общение с людьми, которые делятся своим опытом, помогает по-иному взглянуть на собственные поступки.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 27 декабря 2019 для Скорпионов Все идет неплохо, нет причин нервничать и волноваться. Вы с энтузиазмом беретесь за решение сложных задач и часто добиваетесь успеха там, где в него никто не верил. Не исключены знакомства, которые окажутся полезными с профессиональной точки зрения. Можно найти новых партнеров, работодателей, заказчиков. Вам не приходится особенно стараться, чтобы произвести хорошее впечатление: достаточно быть собой. Не исключено начало романтических историй, возможны значительные перемены к лучшему в отношениях с близкими.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 27 декабря 2019 для Стрельцов Все вами недовольны, вы недовольны всеми. Понятно, что этот день будет не из простых. Постарайтесь избежать открытых конфликтов, даже если ради этого иногда придется держать свое мнение при себе. Лучше любыми делами заниматься самостоятельно: когда вы просите кого-то о помощи, это только добавляет проблем. Постарайтесь не перетруждаться. Отдых вам сегодня особенно полезен. Можно провести оздоровительные процедуры, благодаря им вы почувствуете себя лучше, энергичнее. Нежелательно отправляться в далекие поездки во второй половине дня.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 27 декабря 2019 для Козерогов Очень многое идет не так; неудивительно, что вы нервничаете и волнуетесь. Можно взглянуть на ситуацию с иной точки зрения и увидеть те возможности, которые она открывает; но это удается не всем представителям знака. Не исключено, что вам потребуется поддержка. Интуиция подскажет, к кому лучше обратиться за ней. Нежелательно решать финансовые вопросы, вкладывать деньги в бизнес-проекты. Там, где дело касается возможной прибыли, вы часто выдаете желаемое за действительное и идете на поводу у ложных надежд. Немного здорового скептицизма вам сегодня не повредило бы.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 27 декабря 2019 для Водолеев Вы понимаете, что нужно настроиться на серьезный лад, чтобы добиться успеха. Но сделать это оказывается трудно: слишком много соблазнов и искушений приносит день. Особенно опасно легкомыслие там, где речь идет о работе и других важных делах. Если вы не выполните своих обещаний, подведете людей, которые на вас рассчитывали, ваша репутация серьезно пострадает. Но не менее важно и другое: не перегружать себя, не создавать себе проблем, не возводить преград на пути. Можно прислушиваться к чужому мнению, но и свое иметь не помешает.