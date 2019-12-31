Гороскоп на 1 января: Дев накроет валом чувств, а Козерогам стоит прожить этот день для себя

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 1 января 2020 для Овнов Гороскоп на сегодня 1 января 2020 говорит Овнам, что в этот день вам нужно не делать сегодня никакую работу, отложите все дела и просто наслаждайтесь жизнью спокойно, дома, в кругу семьи. Вы будете похожи на топленое молоко — такие же тягучие, сладкие и ленивые. Вы чувствуете себя расслаблено.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 1 января 2020 для Тельцов Тельцы сегодня будут полны сил и энергии. Вы активны и жизнерадостны. Энергия просто бьет из вас ключом. Самое время сходить в гости к старым друзьям и закатить шумную вечеринку. Знакомьтесь, встречайтесь, целуйтесь — живите на полную.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 1 января 2020 для Близнецов Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 января 2020 говорит, что сегодня у Близнецов произойдет переоценка ценностей. Вы на всю свою жизнь посмотрите с совершенно другой стороны. Не бойтесь перемен. Новый год несет новые возможности.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 1 января 2020 для Раков Звезды говорят, что Ракам этот день нужно провести в компании друзей, семьи и новых знакомых. Смело отправляйтесь на улицу или в кафе, чтобы завести новое знакомство. Для вас сегодня жизненно-важно получать энергетику других людей.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 1 января 2020 для Львов

6 Львы сегодня должны постараться не упасть в обморок от шокирующего известия. Вы узнаете то, чего даже не ждали. Ваша мечта, особо дерзкая и масштабная, сегодня получит шанс на осуществление. Держитесь за стул и не падайте. Возможна перспективная далекая поездка. Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 1 января 2020 для Дев Гороскоп на сегодня 1 января 2020 говорит, что Дев сегодня накроет девятым валом чувств, эмоций и страстей. Вы можете быть даже оглушены накалом чувственности. Будьте готовы к тому, что ваша старая любовь сегодня даст о себе знать и захочет все вернуть на круги своя.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 1 января 2020 для Весов Весам в этот день нужно проявить все свое благоразумие. Вам может хотеться вытворить нечто из ряда вон выходящее, но лучше сдержите свой порыв, так как он может обидеть окружающих. Лучше поговорите по душам с лучшим другом и поделитесь с ним своими впечатлениями.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 1 января 2020 для Скорпионов Звезды предупреждают Скорпионов, что 1 января вы узнаете, что в будущем году ваши финансы резко пойдут вверх. Если вы приступите к реализации своих грандиозных планов уже сегодня, то и прибыль получите уже к концу месяца, раньше, чем вы могли рассчитывать.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 1 января 2020 для Стрельцов Гороскоп на 1 января 2020 говорит, что сегодня у Стрельцов будет пик активности. Вам все надо успеть, вы даже попытаетесь фактически находиться в двух местах одновременно, будто обладаете маховиком времени. Не суетитесь, будущий год и так обещает быть щедрым по отношению к вам.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 1 января 2020 для Козерогов Козероги 1 января будут подольше нежиться в постельке. Самое время жить размеренно и в удовольствие. Все дела закончены, а проблемы решены. Позвольте себе просто хотя бы один день пожить только ради себя.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 1 января 2020 для Водолеев Гороскоп на сегодня 1 января 2020 говорит, что Водолеям этот день нужно провести где-нибудь в лесу, в парке или в горах. Отправляйтесь в поход с близкими друзьями. У вас будет возможность набраться сил, обдумать свое положение и получить положительный заряд энергии.