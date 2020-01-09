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Гороскоп на 10 января: Водолеям предстоит неприятный разговор, а у Скорпионов - продуктивный день

Гороскоп на 10 января: Водолеям предстоит неприятный разговор, а у Скорпионов - продуктивный день
18:56 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

День подходит для работы с документами, вычитки текстов, для переговоров, собеседований, целевых консультаций, разговоров с родней.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 10 января 2020 для Овнов 

    Овнам завтра не стоит отказываться от разговора с близкими и начальством. А также с людьми, влияющими на их жилье, статус или территорию. Событием дня может стать семейный совет, совещание, официальный визит или извещение, оформление документа. Неважно, происходит общение лично или на расстоянии. Старайтесь поддерживать связь, если находитесь вдали от дома: в командировке, путешествии, эмиграции

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 10 января 2020 для Тельцов 

    Тельцам не стоит откладывть целевые визиты в инстанции, работу с документами, текстами, планами, схемами и расчетами. Это информативный день, важные сведения могут прийтит не только по официальными каналам. Толковые подсказки возможны от попутчиков, соседей, коллег по работе, друзей по учебе, близких и дальних родственников. Желательно соблюдать регламент общения и стандартные правила переписки.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 10 января 2020 для Близнецов 

    Близнецам стоит быть дотошнее в бюрократической части, следить за точностью цифр и формулировок. Удвоенная скрупулезность нужна в финансовой и имущественной сфере. Стоит внимательнее заполнять налоговые и другие декларации, правильно оформлять и хранить сопровождающие документы: чеки, распечатки операций. Может прийти извещение из банка, из налоговой, страховой или пенсионной организации.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 10 января 2020 для Раков

    Завтра главный мотив Раков - соблюсти свой личный интерес. В отношениях придется найти баланс между автономностью и зависимостью. Может стать испытанием визит, совещание, консультация, собеседование, согласование пунктов договора. Возможно, вам придется пройти строгий фильтр (тест, контроль, отбор), столкнуться с чужой холодностью, недопониманием, суровой оценкой, жесткой критикой или ультиматумом.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 10 января 2020 для Львов   

    Львам хорошо заняться кабинетной работой, тайным системным исследованием или приватной перепиской. Возможен интерес к семейным или производственным тайнам, разговор с коллегой, родственником, доверенным лицом. При недомогании, на одно из первых мест лучше поставить лечение, профилактику или щадящий режим (особенно, если заболевание является хроническим, профессиональным или наследственным).

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 10 января 2020 для Дев  

    Завтра звезды советуют Девам поддерживать контакты, но избегать полной откровенности. Даже при общении с друзьями, коллегами и родней о чем-то будет безопаснее умолчать. Не стоит слишком много говорить о своих детях, творческих планах, привязанностях, тайнах мастерства, делать достоянием общественности свои мысли, личные данные или секретные разработки, обсуждать публично интимные критичные темы.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 10 января 2020 для Весов 

    Весы вплоть до ночи останутся заложниками своих целей и статуса. Диктовать линию поведения может семейный долг, национальная гордость, профессиональное честолюбие. Не самый легкий день, если вы стремитесь сделать карьеру: в этом случае, вам непросто найти баланс между работой и домом. Обязанности перед близкими, происхождение или другие нюансы частной жизни могут ощущаться вами как "гири на ногах".

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 10 января 2020 для Скорпионов 

    Для Скорпионов это продуктивный и ответственный день. Он важен для тех, кто учится или преподает, путешествует или строит карьеру за рубежом, оформляет бумаги, публикует ценные материалы, ведет тяжбу, расследование, секретные научные разработки. Ключевое значение имеют контакты, совещания, судебные заседания, командировки, визиты в бюрократические инстанции, официальные известия, отзывы и рекомендации.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 10 января 2020 для Стрельцов 

    Стрельцам стоит быть аккуратнее даже в мелких платежных и бюрократических процедурах, и тем более, в крупных. Неучтенная (или, наоборот, вовремя замеченная) мелочь может стать критичной и судьбоносной, повлиять на ваши доходы, безопасность, налоговую репутацию, кредитную историю. Незримая поддержка будет исходить из дома или тайного источника, но решать свои дела все же лучше самостоятельно.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 10 января 2020 для Козерогов

    Козероги нуждаются в обратной связи, но в диалогах держат интригу и являются для окружающих тайной за семью печатями. Главной причиной может стать нежелание показать свою уязвимость, но возможны и другие мотивы: комплексы, привычки, страх, недомогание, мизантропия, низкая самооценка. Если вы не отзоветесь на стук в вашу вирутальную или реальную дверь, посетитель может развернуться и уйти.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 10 января 2020 для Водолеев

    Водолеям предстоит жить в режиме тех или иных обязанностей. Возможен разговор на неприятную тему. Часть дня может занять работа с документами, кодами, служебной или медицинской корреспонденцией. Чтобы мелочи не убивали вдохновение, стоит почаще вспоминать об их полезной стороне – например, о том, что вы делаете благое дело, выполняете свой долг или наконец-то взялись за "авгиевы конюшни".

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 10 января 2020 для Рыб

    Завтра у Рыб будет тонкое чутье, которое полезно дополнить трезвым взглядом со стороны, независимой экспертизой. Ваши эмоционально окрашенные желания порой будут расходиться с утвержденными вами же планами. Расставить приоритеты вам поможет разговор с опытным другом или профессиональная консультация. Пригодится довод из авторитетного официального источника. Родителям стоит серьезно побеседовать с детьми.

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