Гороскоп на 12 января: Близнецов ждут новые возможности, а Дев - нависшие заботы

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 12 января 2020 для Овнов Сохраняйте надежду, что сложные и запутанные домашние, семейные или финансовые ситуации, возникшие перед вами в ближайшем прошлом, будут решены самым выгодным для вас образом. Овны в этот день будут достаточно деятельны и активны и преспокойно способны решить все надвигающиеся на них трудности, однако, без веры в правильность своих намерений и уверенности в успехе, ваши действия, скорее всего, будут устремлены в ошибочном направлении.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 12 января 2020 для Тельцов Положение планет таково, что многие из планов или проектов Тельцов, основополагающей целью которых является достижение признания и получение материальной выгоды, будут приостановлены или встретят сопротивление оппонентов. Такое положение дел будет носить временный характер, так что, интенсивные действия с вашей стороны по преодолению кризиса не только не пойдут на пользу, но и приведут к ненужной потери сил и средств. Лучшей стратегией для Тельцов, в этот период, будет невмешательство в происходящие процессы, наблюдение и примечание уязвимых мест противоположной стороны.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 12 января 2020 для Близнецов Новый день для Близнецов, в большей степени, будет обусловлен поиском вдохновения за пределами обычного круга общения. Временами, даже самые невозмутимые и спокойные представители знака Близнецы должны менять свои манеры и отказавшись от своего привычного характера, заслуживающего доверия со стороны окружающих, целиком окунуться в бескрайний мир новых возможностей и приключений.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 12 января 2020 для Раков Наступающий день вновь поднимет на первый план вопросы, связанные с совместной работой и отношениями с партнерами по бизнесу, общими финансами, достижением коллективного успеха, а также с прочими схожими делами. Этот день будет прекрасным временем для упрочнения положения Раков как внутри коллектива, так и в глазах вышестоящих персон, чье уважение вы вполне можете заслужить делом. Как бы там ни было, Ракам стоит помнить, что успех благоволит только смелым и решительным людям, четко выверенные и обдуманные действия — вот то, что должно стать вашим девизом на этот день.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 12 января 2020 для Львов События сегодняшнего дня, докажут состоятельность и правильность принятых вами ранее экономических и деловых решений. Тем не менее, более важным для Львов окажется то, что сегодня они будут способны без особого напряжения четко определить собственные приоритеты, вследствие чего, будет гораздо понятней логичность и последовательность требуемых действий, а решение, кажущихся еще вчера недостижимыми задач окажется вполне выполнимым делом.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 12 января 2020 для Дев Добавьте последний штрих к давно отсроченной договоренности, избавьте расписание этого дня от нависших над вами забот. Такие действия могут показаться очевидными, но как бы то ни было, принятие усилий по урегулированию давно тянущихся проблем поможет Девам быть гораздо более эффективными не только в этот, но и в последующие несколько дней. Освободившись от балласта, Девы станут заметно более успешными, в конце концов, зная, где вы должны находиться, когда и что должны претворить в жизнь, что куда доставить и к какому времени, вы всегда будете на пике событий.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 12 января 2020 для Весов Профессиональный либо совместный труд с вашим партнером принесет заслуженные плоды, и даже более, положение планет таково, что есть большая вероятность, что Весы получат гораздо лучший результат, нежели ожидалось. Однако есть вероятность того, что полученный, возможно неожиданно, успех может вскружить вам голову. Прислушайтесь к совету: не перенапрягайте собственные силы, позвольте другим также участвовать в ваших планах, вкусить толику вашей удачи, в конечном счете, свежий взгляд со стороны может оказаться более чем полезным.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 12 января 2020 для Скорпионов Вы прекрасно понимаете, что просто не можете всегда получать то, что желаете. Тем не менее, и в этом заключается сарказм положения этого дня, Скорпионы, скорее всего, по-настоящему не верят, что действительно получат то, что им и в самом деле необходимо. Однако, несмотря на некоторую неразбериху в начале дня, его окончание подарит Скорпионам надежду и уверенность в дне завтрашнем.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 12 января 2020 для Стрельцов В течение этого, а возможно и следующего дня, отношения Стрельцов с близким или любимым человеком должны либо восстановиться после последнего конфликта, либо перейти на другой уровень, обещая новые любовные приключения и знаменуя собой новый этап ваших интимных отношений. Однако Стрельцам нужно понимать, что близким людям трудно следовать вашим внутренним желаниям, если вы не объясняете их напрямую, а ждете от любимых самостоятельного решения.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 12 января 2020 для Козерогов Поскольку вы не живете в этом мире в полном одиночестве, непременно стоит воспользоваться преимуществом совместного сотрудничества с близкими людьми и коллегами, выбирая рациональное зерно из каждого нового заключенного соглашения. Чем больше позитивной энергии вы вложите в развитие таких двусторонне выгодных отношений, тем более успешными будут ваши начинания этого дня.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 12 января 2020 для Водолеев Каждый новый день как новая книга с захватывающим детективом, открывая новую страницу, никогда не знаешь, чем же закончится эта история. Так и сегодня, вне зависимости как для Водолеев начнется этот день, его продолжение не оставит вас равнодушными, так как более удачного периода вам в ближайшее время не представится. Все зависит от вас самих, вы можете блистать популярностью, быть душой компании или затушить своим обаянием любой пожар недоразумений, главное помните, что завтра будет новый день, сохраните немного сил для себя.