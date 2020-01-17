Гороскоп на сегодня 17 января: Ракам не стоит брать на себя много обязанностей, а Львам - не рисковать деньгами

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 17 января 2020 для Овнов
У Овнов начинается период личного и социального роста, когда можно попробовать перейти на новый, более высокий уровень в материальном плане. Для этого нужно много энергии и еще больше самодисциплины, склонности следовать правилам и вписываться в иерархию. При наличии этих качеств и желания вполне возможно продвижение по службе, увеличение зарплаты. Неплохой период для общественной и политической деятельности, публичных выступлений, административной работы.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 17 января 2020 для Тельцов
Любимые и близкие люди могут поставить вас в этот день перед выбором. Уйти от неприятной ситуации не удастся, так что постарайтесь правильно и рассудительно принимать решения. Возможно, от чего-то сейчас лучше отказаться, чтобы в будущем обрести двойную выгоду. Во второй половине дня не планируйте никакой активности.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 17 января 2020 для Близнецов
Положительные эмоции очень важны для вашего здоровья, и желательно, чтобы они не были связаны с едой и питьем, так как излишества могут плохо отразиться не только на вашей фигуре, но и на здоровье. В это время уязвима печень, нервная система. Травмам больше подвержены тазобедренные кости и коленные суставы. Для укрепления тела полезна игло-рефлексотерапия, массаж.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 17 января 2020 для Раков
Не стоит брать на себя слишком большие нагрузки. В противном случае уже к началу второй половины дня ваше самочувствие может резко ухудшиться. Не принимайте непродуманных и категоричных решений в личной жизни. Не ставьте близких людей перед выбором. Чтобы проучить вас, они могут перевернуть подобную ситуацию в конфликт.
Лев (24 июля – 27 августа)
Гороскоп на 17 января 2020 для Львов
Финансовая сфера приобретает особую важность, ваши мысли и энергия направлены на зарабатывание денег и решение вопросов, касающихся вкладов, приобретений. Многое в это время будет зависеть от ваших врожденных способностей, умения зарабатывать и распоряжаться имеющимися деньгами и от состояния вашей энергетики. Если она слаба, то это будет время материальной неудовлетворенности. Старайтесь не рисковать деньгами в любом случае.
Дева (27 августа – 29 сентября)
Гороскоп на 17 января 2020 для Дев
Не самый подходящий день, чтобы активно заниматься личной жизнью. Не стоит затевать серьезных разговоров с партнером, поскольку он будет не настроен искренне и откровенно вам отвечать. Близкие люди могут не поддержать вас в той или иной затее, однако, не спешите их обвинять. Попробуйте самостоятельно разобраться со своими проблемами.
Весы (29 сентября – 24 октября)
Гороскоп на 17 января 2020 для Весов
Не самый благоприятный период для укрепления благосостояния, более вероятны незапланированные расходы, потери. Даже если ваш потенциал велик, он не может полностью раскрыться в профессии, бизнесе, карьере. Планеты покровительствуют тайным доходам, а не явному признанию вашего труда. Хорошо для тех, кто работает удаленно и не общается тесно со своим начальством и сослуживцами.
Скорпион (29 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 17 января 2020 для Скорпионов
В этот день придется соблюдать осторожность в отношениях с близкими людьми. По возможности, постарайтесь избегать слишком тесного общения. Велик риск возникновения конфликтов на пустом месте. Вам потребуется вся сила воли и терпение, чтобы избежать неприятных последствий собственной болтливости.
Стрелец (24 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 17 января 2020 для Стрельцов
Не берите на себя ответственность в указанный период. Это может плохо для вас обернуться и закончиться финансовыми проблемами. Сейчас лучше быть исполнителем, пусть другие руководят. Будьте снисходительнее к людям, находящимся на более низкой ступени, чем вы. Вскоре они вам пригодятся!
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 17 января 2020 для Козерогов
Звезды предупреждают о том, чтобы вы избегали любых конфликтов и двусмысленных ситуаций. Будет очень легко усложнить собственную жизнь, так что сохраняйте внимательность и осторожность. Не стоит доверять незнакомым людям , которые могут проявить к вам участие и дружелюбие. Вечер посвятите отдыху и релаксации.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 17 января 2020 для Водолеев
В этот период вы будете чувствовать небольшую слабость. Виной тому усталость от работы и отсутствие развлечений. И если с первой проблемой вы пока ничего не сможете поделать, то со второй справитесь! Зовите в гости друзей, общайтесь, больше гуляйте, и хандра отступит.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 17 января 2020 для Рыб
Если вдруг у вас что-то не получается, это еще не значит, что нужно хлопнуть дверью и уйти. В любой ситуации всегда есть несколько альтернативных выходов, поэтому не ленитесь и подумайте. Незаменимую помощь и поддержку в этот день окажет вам близкий и родной человек. Вечером активных дел планировать не стоит.