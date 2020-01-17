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Пятница, 17.01.2020
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Гороскоп на сегодня 17 января: Ракам не стоит брать на себя много обязанностей, а Львам - не рисковать деньгами

Гороскоп на сегодня 17 января: Ракам не стоит брать на себя много обязанностей, а Львам - не рисковать деньгами
07:11 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

В этот день может появиться тяга к эксперименту, финансовым спекуляциям, экстравагантным решениям, игре "на два фронта".

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 17 января 2020 для Овнов 

    У Овнов начинается период личного и социального роста, когда можно попробовать перейти на новый, более высокий уровень в материальном плане. Для этого нужно много энергии и еще больше самодисциплины, склонности следовать правилам и вписываться в иерархию. При наличии этих качеств и желания вполне возможно продвижение по службе, увеличение зарплаты. Неплохой период для общественной и политической деятельности, публичных выступлений, административной работы.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 17 января 2020 для Тельцов 

    Любимые и близкие люди могут поставить вас в этот день перед выбором. Уйти от неприятной ситуации не удастся, так что постарайтесь правильно и рассудительно принимать решения. Возможно, от чего-то сейчас лучше отказаться, чтобы в будущем обрести двойную выгоду. Во второй половине дня не планируйте никакой активности.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 17 января 2020 для Близнецов 

    Положительные эмоции очень важны для вашего здоровья, и желательно, чтобы они не были связаны с едой и питьем, так как излишества могут плохо отразиться не только на вашей фигуре, но и на здоровье. В это время уязвима печень, нервная система. Травмам больше подвержены тазобедренные кости и коленные суставы. Для укрепления тела полезна игло-рефлексотерапия, массаж.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 17 января 2020 для Раков

    Не стоит брать на себя слишком большие нагрузки. В противном случае уже к началу второй половины дня ваше самочувствие может резко ухудшиться. Не принимайте непродуманных и категоричных решений в личной жизни. Не ставьте близких людей перед выбором. Чтобы проучить вас, они могут перевернуть подобную ситуацию в конфликт.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 17 января 2020 для Львов   

    Финансовая сфера приобретает особую важность, ваши мысли и энергия направлены на зарабатывание денег и решение вопросов, касающихся вкладов, приобретений. Многое в это время будет зависеть от ваших врожденных способностей, умения зарабатывать и распоряжаться имеющимися деньгами и от состояния вашей энергетики. Если она слаба, то это будет время материальной неудовлетворенности. Старайтесь не рисковать деньгами в любом случае.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 17 января 2020 для Дев  

    Не самый подходящий день, чтобы активно заниматься личной жизнью. Не стоит затевать серьезных разговоров с партнером, поскольку он будет не настроен искренне и откровенно вам отвечать. Близкие люди могут не поддержать вас в той или иной затее, однако, не спешите их обвинять. Попробуйте самостоятельно разобраться со своими проблемами.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 17 января 2020 для Весов 

    Не самый благоприятный период для укрепления благосостояния, более вероятны незапланированные расходы, потери. Даже если ваш потенциал велик, он не может полностью раскрыться в профессии, бизнесе, карьере. Планеты покровительствуют тайным доходам, а не явному признанию вашего труда. Хорошо для тех, кто работает удаленно и не общается тесно со своим начальством и сослуживцами.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 17 января 2020 для Скорпионов 

    В этот день придется соблюдать осторожность в отношениях с близкими людьми. По возможности, постарайтесь избегать слишком тесного общения. Велик риск возникновения конфликтов на пустом месте. Вам потребуется вся сила воли и терпение, чтобы избежать неприятных последствий собственной болтливости.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 17 января 2020 для Стрельцов 

    Не берите на себя ответственность в указанный период. Это может плохо для вас обернуться и закончиться финансовыми проблемами. Сейчас лучше быть исполнителем, пусть другие руководят. Будьте снисходительнее к людям, находящимся на более низкой ступени, чем вы. Вскоре они вам пригодятся!

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 17 января 2020 для Козерогов

    Звезды предупреждают о том, чтобы вы избегали любых конфликтов и двусмысленных ситуаций. Будет очень легко усложнить собственную жизнь, так что сохраняйте внимательность и осторожность. Не стоит доверять незнакомым людям , которые могут проявить к вам участие и дружелюбие. Вечер посвятите отдыху и релаксации.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 17 января 2020 для Водолеев

    В этот период вы будете чувствовать небольшую слабость. Виной тому усталость от работы и отсутствие развлечений. И если с первой проблемой вы пока ничего не сможете поделать, то со второй справитесь! Зовите в гости друзей, общайтесь, больше гуляйте, и хандра отступит.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 17 января 2020 для Рыб

    Если вдруг у вас что-то не получается, это еще не значит, что нужно хлопнуть дверью и уйти. В любой ситуации всегда есть несколько альтернативных выходов, поэтому не ленитесь и подумайте. Незаменимую помощь и поддержку в этот день окажет вам близкий и родной человек. Вечером активных дел планировать не стоит.

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