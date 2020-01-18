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Суббота, 18.01.2020
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Гороскоп на сегодня 18 января: Девам стоит сблизиться с семьей, а Скорпионам следует избегать активной деятельности

Гороскоп на сегодня 18 января: Девам стоит сблизиться с семьей, а Скорпионам следует избегать активной деятельности
07:22 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Сегодня может притягивать атмосфера секретности, мир воображения, музыки, виртуальных сюжетов, тайных знаков, интриг, психологии, магии, эротики.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 18 января 2020 для Овнов 

    Непростой день, но он принесет хорошие плоды. Сегодня некоторые Овны могут получить знак от судьбы, который заставит задуматься о кардинальных изменениях. Прежде всего они ожидаются в личных отношениях. В конце этого периода вы будете вымотаны, но довольны собой.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 18 января 2020 для Тельцов 

    Постарайтесь больше времени провести рядом с близкими людьми. События этого дня будут развиваться не самым приятным образом, так что, вполне вероятно, вам потребуется поддержка. Избегайте конфликтов и недосказанности в отношениях с любимым человеком. Звезды не рекомендуют выходить на улицу в темное время суток.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 18 января 2020 для Близнецов 

    Все хорошее, что должно случиться с вами в это время, придет к вам неожиданно. Вообще в этот период лучше ничего не планировать: все равно все пойдет не по плану. Возможны ссоры со вторыми половинками и даже расставания. Правда, они будут недолгими, и вскоре союз восстановится.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 18 января 2020 для Раков

    Вы будете находиться в прекрасной форме, что позволит сполна насладиться активным жизненным ритмом, в котором и будет проходить этот день. События будут сменяться с поразительной скоростью, так что будьте готовы на ходу схватывать поступающую информацию и принимать ответственные решения.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 18 января 2020 для Львов   

    Период благоприятен для зачатия. Если у вас долгое время не получалось завести детей, сейчас самое время дать себе шанс! Ссориться с кем-либо не рекомендуется. Наоборот, постарайтесь поддерживать в себе спокойствие, мир. Откажитесь от тяжелой и вредной пищи.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 18 января 2020 для Дев  

    Не ищите поводов для того, чтобы устроить себе и близким людям небольшой праздник. Перед вами появится множество прекрасных возможностей отлично провести время в узком семейном кругу. Если у вас нет возможности побыть рядом с родственниками, то неплохой альтернативой станет вечер среди самых лучших друзей.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 18 января 2020 для Весов 

    Домашний быт поглотит Весов полностью. В конце концов, вы устанете и вам потребуется отдых. Лучше, если вы проведете его на природе - это подарит новые силы. Внимательно подбирайте слова в общении с близкими родственниками. Вы можете невольно обидеть их и потом долго будете просить прощения.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 18 января 2020 для Скорпионов 

    Не лучшее время, чтобы предпринимать попытки протолкнуть собственные идеи и проекты. Постарайтесь все свое внимание уделить текущему положению дел и не проявлять инициативы. Окружающие не будут настроены на какие-либо нововведения. Во второй половине дня активной деятельности и вовсе следует избегать.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 18 января 2020 для Стрельцов 

    Пора чем-то разнообразить вашу жизнь. Задумайтесь, может быть, вам сменить сферу деятельности или обзавестись новыми друзьями? Поездки, запланированные на это время, пройдут на "ура". А вот деловые вопросы сейчас лучше не решать. Работа над ними будет проходить с большим трудом.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 18 января 2020 для Козерогов

    День обещает быть довольно непростым. Постарайтесь не нагружать близких людей собственными проблемами. Не лучшим решением в этот день станет пойти на конфликт с целью добиться желаемого результата. Попробуйте несколько иначе взглянуть на привычные вещи. Вечер стоит провести уединенно.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 18 января 2020 для Водолеев

    Хорошие новости будут ожидать вас в начале дня. Только не празднуйте победу раньше времени. Постарайтесь держать ее первое время в секрете, чтобы не сглазить. Период хорош для основательной работы. Можете смело загружать себя на полную катушку. Усталости вы чувствовать не будете!

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 18 января 2020 для Рыб

    Время хорошо подойдет для осуществления любых важных далекоидущих планов. Примените на практике свои креативные способности и творческий потенциал. Возможно, следует пересмотреть отношение к своей профессиональной деятельности и заново расставить все акценты и приоритеты. Вечером займитесь решением личных вопросов.

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