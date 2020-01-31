Гороскоп на сегодня 31 января: Овнов ждут новые знакомства, а Скорпионам нужно быть готовым к переменам

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 31 января 2020 для Овнов Вас ждут знакомства с новыми людьми, однако не стоит сразу каждому открывать свою душу. Лучше присмотреться, сделать соответствующие выводы и лишь спустя некоторое время впустить этих личностей в свой круг общения. Одиноким Овнам стоит заглянуть на просторы социальных сетей, которые позволят провести интересно и весело свой досуг. Не исключено, что дружеские отношения перейдут на новый уровень и вам захочется связать себя узами брака с этим человеком. Не позволяйте начальнику кричать на себя и оказывать психологическое давление, найдите силы достойно ответить на прессинг.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 31 января 2020 для Тельцов Рождённым под этим знаком зодиака удастся отыскать людей, которые помогут воплотить в жизнь все самые сокровенные идеи и планы. Отправляйтесь проводить расследование, можете смело заняться поиском информации. Тельцам не хватает экстрима и острых ощущений, есть возможность освоить новый вид спорта. На работе возникнут проблемы финансового плана, и придётся заняться поиском подработки. Не стесняйтесь попросить помощи у друзей, они точно не бросят вас в беде. Не стоит принимать участие в сомнительных авантюрах, лучше избегать лотерей и розыгрышей.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 31 января 2020 для Близнецов Представителей этого знака зодиака тянет ко всему загадочному, захочется послушать мистические истории и расспросить родственников о предках. Стоит привести в порядок свои мысли и постараться провести этот день с максимальной пользой для настроения. Позвольте себе немного расслабиться, забыть о проблемах и переживаниях хотя бы ненадолго, чтобы восстановить баланс сил. Избегайте людей, которые болеют гриппом, старайтесь больше отдыхать и экономить силы.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 31 января 2020 для Раков Раки сегодня могут почувствовать себя самым несчастными людьми на планете и впасть в состояние депрессии. Если всё это из-за погоды, не стоит печалиться, скоро выйдет солнышко. Положение исправлять придётся максимально оперативно, чтобы к вечеру набраться сил и отправиться на прогулку с любимым человеком. Мечтали поменять стиль одежды? Пора действовать! Больше импульсивных и непредсказуемых решений. Стоит пересмотреть рацион своего питания и устроить разгрузочный день, он точно пойдёт вам на пользу.

5 Лев (26 июля – 27 августа) Гороскоп на 31 января 2020 для Львов Мысли о работе вас преследуют постоянно, постарайтесь немного оградить себя от них хотя бы по вечерам. Первая половина дня порадует успехами на карьерном поприще, если вы давно хотели повышение самое время поговорить с начальником об этом. Новая должность, это новая зарплата и мотивация уверенно двигаться дальше. Вокруг вас так много представителей противоположного пола и сложно определиться, кому из них отдать своё предпочтение. Не рискуйте затевать амурные игры с несколькими избранниками одновременно, иначе останетесь в гордом одиночестве.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 31 января 2020 для Дев Звезды советуют Девам больше контактировать с людьми, в последнее время вы стали менее разговорчивы. Пора навёрстывать упущенное, стоит встретиться с друзьями и обменяться последними новостями. Не надумывайте себе лишних проблем, их следует решать по мере поступления. В доме будет царить гармония и взаимопонимание, главное не оборвать эту тонкую нить. Идеальное время для ремонта, можете смело включать свою фантазию и проявлять весь креатив. Окружающие будут выводить вас на эмоции и всячески провоцировать, постарайтесь быть терпимее.

7 Весы (29 сентября – 26 октября) Гороскоп на 31 января 2020 для Весов Весы постоянно находятся в эпицентре всех событий. Первая половина дня заставит вас решать семейные проблемы, вероятно, состоится не очень приятный разговор о наследстве. Постарайтесь отвлечься от угнетающих мыслей, самое время обзавестись новым хобби, сходить в кино или в театр. В последнее время вы слишком мало уделяете времени саморазвитию и пора навёрстывать упущенное. Близкие будут радовать своими успехами, каждый стремиться получить частичку заботы и внимания. Вечер лучше провести в компании друзей, немного расслабиться и зарядиться положительными эмоциями.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 31 января 2020 для Скорпионов Приготовьтесь к большим переменам в личной жизни. Одинокие Скорпионы отправятся на свидание, а отношения влюбленных парочек будут активно развиваться. Во второй половине дня произойдёт череда событий, благодаря которой вы по-другому посмотрите на своего избранника. Неужели всё это время он носил маску? Вечером может резко ухудшиться самочувствие, появится физическая боль и начнёт преследовать бессонница. Не злоупотребляйте лекарственными препаратами, тем более антидепрессантами и успокоительными таблеточками.

9 Стрелец (26 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 31 января 2020 для Стрельцов Наведите порядок для начала в своих мыслях, а потом уже на рабочем столе. Идеальное время для генеральной уборки и ремонта в квартире.я. Обсудите на семейном совете все важные вопросы, представители этого знака зодиака очень не любят идти на уступки. Постарайтесь взглянуть на проблему под другим углом, тогда удастся отыскать компромиссное решение. Иммунитет во второй половине дня может вас подвести, рискуете стать заложником вирусного заболевания.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 31 января 2020 для Козерогов Будьте готовы к серьёзному разговору, благодаря которому удастся решить пикантный вопрос. В вашей жизни вновь появится человек из прошлого и начнет вмешиваться в отношения со второй половинкой. Рожденным под этим знаком зодиака не стоит действовать импульсивно, необходимо все обдумать и поступить благоразумно. Воздержитесь от крупных покупок, лучше не тратить денежные средства сегодня, иначе рискуете остаться совсем без финансов и в ближайшее время, придётся занимать у друзей и близких.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 31 января 2020 для Водолеев Постарайтесь воздержаться от поездок в первой половине дня, даже если начальник отправляет вас по работе. Вероятность стать жертвой аварийной ситуации высока, лучше не провоцировать судьбу. Вторая половина дня обязательно порадует интересными событиями, интуиция поможет предсказывать настоящее и будущее. Идеальное время для новых знакомств, встреч, переписок и общения с представителями противоположного пола. Запомните простую истину, свидания должны быть оригинальными, иначе, зачем вообще тратить на них своё драгоценное время?