Гороскоп на сегодня 2 февраля: Овнам нужно быть осторожнее, а Водолеев ждут конфликты

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 2 февраля 2020 для Овнов Рождённые под этим знаком зодиака, испытают эмоциональный подъём и всплеск. Звёзды советуют быть внимательными на дороге и вести себя осмотрительно с людьми. Постарайтесь не привлекать к своей персоне внимание, ограничить по максимуму круг общения и любые планы воплощать в жизнь самостоятельно без чьей-либо помощи. Такая тактика окажется максимально выгодной для Овнов, вам удастся многое переосмыслить и выбрать правильный путь для дальнейшего движения. Будьте готовы по несколько раз всё переделывать, берегите нервную систему, вокруг слишком много раздражающих факторов.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 2 февраля 2020 для Тельцов Вам придётся избавиться от привычки рассказывать знакомым о своих переживаниях и планах на будущее. Не стоит доверять каждому встречному свои секреты, иначе рискуете, стать объектом сплетен и обсуждений за спиной. Этот день идеально подходит для самосовершенствования, расширения кругозора и карьерного роста. Идеальное время для путешествий, знакомств с новыми людьми и начала отношений.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 2 февраля 2020 для Близнецов Представители этого знака зодиака в последнее время стали слишком требовательными к своему партнёру. Вам постоянно хочется побольнее его уколоть, вывести из себя и обязательно поругаться. Сбавьте обороты, иначе потеряете любимого человека, он просто соберёт свои вещи и уйдёт жить к маме. Воздержитесь от высказываний любых претензий в лицо, лучше держать эмоции при себе и стараться меньше критиковать окружающих. Помните о том, что недостатки есть у каждого человека.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 2 февраля 2020 для Раков Вас ждёт разочарование в друге, которому вы доверяли. Необходимо переоценить отношения, которые сложились, и решить для себя как действовать дальше. Обычно из-за финансовых вопросов приходится делать поспешные выводы и потом вряд ли можно наладить контакт. Помните о том, что всегда можно всё исправить и повернуть время вспять, достаточно просто поговорить с человеком. Воздержитесь от дальновидных планов и тем более никакого психологического анализа не должно быть.

5 Лев (26 июля – 27 августа) Гороскоп на 2 февраля 2020 для Львов У вас так много желаний и катастрофически не хватает времени для их реализации? Львы постоянно испытывают дискомфорт, если присутствует какой-то внешний фактор, не позволяющий свободно действовать. Любое ограничение может заставить вас повернуть обратно и отказаться от своей мечты. Львам нужна та самая мотивация, которая поведет за собой, но пока они всё никак не могут её обнаружить. Не стоит в такие моменты замыкаться в себе и сознательно изолироваться от общества, лучше поговорить с другом по душам и всё рассказать. Вам точно станет легче, и вы сумеете добиться желаемого.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 2 февраля 2020 для Дев Рожденные под этим знаком зодиака привыкли принимать импульсивные решения, они постоянно впереди планеты всей. Перестаньте хамить близким людям, такое поведение вошло в привычку, но оно характеризует вас с плохой стороны. Вам постоянно хочется выплёскивать свою агрессию, поэтому стоит отыскать способ как это лучше сделать. Запишитесь, на бокс, барабаны или йогу – и почувствуете себя гораздо лучше. Девы никак не могут научиться экономить, пора начать контролировать свои доходы и расходы.

7 Весы (29 сентября – 26 октября) Гороскоп на 2 февраля 2020 для Весов В данный период вы почувствуете, что Фортуна на вашей стороне и захочется испытать на прочность Удачу. Постарайтесь быть предельно осторожными с онлайн-казино, звезды советуют воздерживаться в это время от любых азартных игр. Весы любят часами беседовать с любимым человеком, рассказывать ему обо всех своих эмоциях и переживаниях. Самое главное, не обсуждать финансы и тем более крупные покупки. Партнёр может не оценить ваш порыв и это закончится скандалом. День благоприятен для путешествий за город, можно собраться с друзьями и устроить вечер встреч и воспоминаний.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 2 февраля 2020 для Скорпионов Скорпионы стали пристально следить за своим партнёром, им постоянно кажется, что он что-то скрывает. Вам необходимо научиться держать свои эмоции под контролем, ревность может разрушить любые отношения. Это угнетающее чувство ещё никого не сделало счастливым, поэтому так важно всё обдумать и расставить по своим местам. Благоприятное время для домашних дел, можете смело устраивать ремонт или генеральную уборку.

9 Стрелец (26 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 2 февраля 2020 для Стрельцов Психологическое и физическое состояние Стрельцов будет на отметке минимум. Вы почувствуете себя опустошенными, могут обостриться хронические заболевания. Представители этого знака зодиака сделают для себя важный вывод, на данном жизненном этапе им сложно вести диалог с людьми. Вы начнёте сомневаться в любви своего партнёра, почувствуете, что от вас скрывают что-то важное, однако вывести на откровенный разговор возлюбленного вряд ли получится. Не зацикливайтесь на эмоциях и чувствах, всё обязательно прояснится, но немного позже.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 2 февраля 2020 для Козерогов Рождённым под этим знаком зодиака следует быть максимально осторожными при обращении с режущими и колющими предметами, высока вероятность получить бытовую травму. В окружении Козерогов есть люди, которые слишком много о них знают, постарайтесь минимизировать общение с такими личностями. Это время благоприятно для обучения, можно смело записываться на курсы и посещать дополнительные занятия. Не стоит забывать о личном фронте, если очень хочется, можно даже самостоятельно организовать себе свидание.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 2 февраля 2020 для Водолеев Семенных Водолеев сегодня ждут конфликты и скандалы, сложно будет донести до близкого человека своё мнение. Постарайтесь вести себя максимально сдержанно и тем более не давать повода для ревности. Помните о том, что разговор по душам – это лучшее средство развеять все сомнения и тревоги, стоит воспользоваться этим способом. Пауза в отношениях – ещё один вариант, который поможет спасти ситуацию.