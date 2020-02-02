Гороскоп на завтра 3 февраля: Близнецам не стоит замыкаться в себе, а Ракам нужно рассчитывать только на свои силы

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 3 февраля 2020 для Овнов
Прекрасное время для финансового планирования и капиталовложения. Только заранее стоит обдумать все "за" и "против" и только потом принимать стратегически важное решение. Уделите внимание родственникам, когда вы в последний раз проведывали бабушку? Проявите инициативу и помогите близким людям решить проблемы, возможно, в квартире может потребоваться ремонт. Могут возникнуть в семье бытовые неурядицы, постарайтесь не реагировать на всё эмоционально.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 3 февраля 2020 для Тельцов
Хорошее время для того, чтобы по мере сил и возможностей заняться делами, которые вы на протяжении долгого времени откладывали. Начинать новые проекты и задания не стоит, а вот для завершения старых вопросов лучшего дня не найти. Если собственных ресурсов будет не хватать, обратитесь за помощью к любимому человеку.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 3 февраля 2020 для Близнецов
Смело укрепляйте завтра отношения с партнёром по бизнесу или по браку. Не замыкайтесь в себе, обязательно настраивайтесь на открытый стиль поведения и уверенно преодолевайте трудности. На работе постарайтесь с коллегами держать дистанцию, не рассказывать особо о своей личной жизни и планах. Сотрудничество будет взаимовыгодным, только если люди меньше знают о вас. Если решите отметить какой-то праздник, то сделать это необходимо без шика и лоска. Всё равно окружающие вряд ли оценят ваш щедрый порыв души, лучше воздержаться от крупных покупок.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 3 февраля 2020 для Раков
На протяжении всего дня вам то и дело будет поступать множество самой разнообразной информации. Постарайтесь не зацикливаться на чем-то одном и отнеситесь внимательно к мелочам. Близкий друг может подвести вас в самый ответственный момент, так что в это время стоит рассчитывать только на свои силы.
Лев (26 июля – 27 августа)
Гороскоп на 3 февраля 2020 для Львов
Львы готовы грызть гранит науки – это лучшее время для обучения. Любые контрольные и тесты будут даваться вам легко, в том числе и тесты на квалификацию. Отличное время для разговора с партнёром о дальнейшем развитии отношений, пора переходить на новый уровень. Не ограничивайте себя в общении, если друзья приглашают отправиться в караоке, вы обязательно должны согласиться.
Дева (27 августа – 29 сентября)
Гороскоп на 3 февраля 2020 для Дев
Время хорошо подойдет для того, чтобы дать себе возможность немного передохнуть. Не планируйте важной активной деятельности в этот день. Займитесь релаксацией и самопознанием. Вечер покажется замечательным в небольшой компании лучших друзей. Не оставайтесь дома. Благоприятны непродолжительные прогулки и поездки.
Весы (29 сентября – 26 октября)
Гороскоп на 3 февраля 2020 для Весов
В этот день вам удастся наладить контакты с людьми, в последнее время вы сознательно избегали общения с близкими. Пора переступить через свою гордость и попросить прощения. Вокруг вас постоянно происходят интересные события, не упустите возможность принять в них активное участие. На работе всё будет складываться удачно, благоприятный период для путешествий. Эмоциональный настрой может резко ухудшиться, только если вы не придумаете заранее, как можно интересно провести свой досуг.
Скорпион (29 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 3 февраля 2020 для Скорпионов
Самое подходящее время для того, чтобы начать вежливо и аккуратно интересоваться у окружающих насчет сформировавшегося у них мнения о вашей деятельности. Вполне вероятно, что жизнь сделает фортель, что сможет отразиться на вашей репутации. Примите к сведению все, что услышите и будьте готовы к неожиданным поворотам событий.
Стрелец (26 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 3 февраля 2020 для Стрельцов
Вы словно принимаете участие в каком-то квесте, и цель – проверить на прочность все таланты. Стрелец прекрасно понимает, что способен на большее и достоин, покорять эти вершины. Пора действовать, звёзды советуют постепенно раскрывать свой потенциал, экспериментировать с разными хобби. Не упустите возможность самореализоваться, сейчас самое время. Не забывайте о личном фронте, обязательно стоит сходить на свидание и покорить сердце человека, который будет сидеть напротив вас в кафе.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 3 февраля 2020 для Козерогов
Не самый лучший день для того, чтобы браться за крупные проекты. Вы еще не готовы, поскольку события последних день изрядно вас потрепали и вам еще необходимо набраться сил. Обратите внимание на состояние своего здоровья, поскольку может появится риск подхватить инфекцию.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 3 февраля 2020 для Водолеев
Начало недели сулит Водолеям много работы, и повышенная загруженность может негативно отразиться на состоянии вашего здоровья. Не доверяйте коллегам по работе, тем более не стоит с ними дружить вне рабочего времени. В самый неожиданный момент вас могут подставить тот самый "друг", которому вы доверили все свои самые сокровенные мысли и тайны. Необходимо научиться расходовать жизненные силы, иначе рискуете отправиться на больничный. Воздержитесь от покупок в интернете, они могут не оправдать ваши ожидания.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 3 февраля 2020 для Рыб
Постарайтесь, чтобы все ваши действия в этот день были целесообразны и продуманы. Возможно, вам стоит больше внимания уделять подтексту услышанной информации. Не все то золото, что блестит. Не бойтесь принимать жестких решений в отношении окружающих. Любые конфликты, затеянные в это время окончатся не в вашу пользу.