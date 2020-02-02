Гороскоп на завтра 3 февраля: Близнецам не стоит замыкаться в себе, а Ракам нужно рассчитывать только на свои силы

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 3 февраля 2020 для Овнов Прекрасное время для финансового планирования и капиталовложения. Только заранее стоит обдумать все "за" и "против" и только потом принимать стратегически важное решение. Уделите внимание родственникам, когда вы в последний раз проведывали бабушку? Проявите инициативу и помогите близким людям решить проблемы, возможно, в квартире может потребоваться ремонт. Могут возникнуть в семье бытовые неурядицы, постарайтесь не реагировать на всё эмоционально.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 3 февраля 2020 для Тельцов Хорошее время для того, чтобы по мере сил и возможностей заняться делами, которые вы на протяжении долгого времени откладывали. Начинать новые проекты и задания не стоит, а вот для завершения старых вопросов лучшего дня не найти. Если собственных ресурсов будет не хватать, обратитесь за помощью к любимому человеку.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 3 февраля 2020 для Близнецов Смело укрепляйте завтра отношения с партнёром по бизнесу или по браку. Не замыкайтесь в себе, обязательно настраивайтесь на открытый стиль поведения и уверенно преодолевайте трудности. На работе постарайтесь с коллегами держать дистанцию, не рассказывать особо о своей личной жизни и планах. Сотрудничество будет взаимовыгодным, только если люди меньше знают о вас. Если решите отметить какой-то праздник, то сделать это необходимо без шика и лоска. Всё равно окружающие вряд ли оценят ваш щедрый порыв души, лучше воздержаться от крупных покупок.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 3 февраля 2020 для Раков На протяжении всего дня вам то и дело будет поступать множество самой разнообразной информации. Постарайтесь не зацикливаться на чем-то одном и отнеситесь внимательно к мелочам. Близкий друг может подвести вас в самый ответственный момент, так что в это время стоит рассчитывать только на свои силы.

5 Лев (26 июля – 27 августа) Гороскоп на 3 февраля 2020 для Львов Львы готовы грызть гранит науки – это лучшее время для обучения. Любые контрольные и тесты будут даваться вам легко, в том числе и тесты на квалификацию. Отличное время для разговора с партнёром о дальнейшем развитии отношений, пора переходить на новый уровень. Не ограничивайте себя в общении, если друзья приглашают отправиться в караоке, вы обязательно должны согласиться.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 3 февраля 2020 для Дев Время хорошо подойдет для того, чтобы дать себе возможность немного передохнуть. Не планируйте важной активной деятельности в этот день. Займитесь релаксацией и самопознанием. Вечер покажется замечательным в небольшой компании лучших друзей. Не оставайтесь дома. Благоприятны непродолжительные прогулки и поездки.

7 Весы (29 сентября – 26 октября) Гороскоп на 3 февраля 2020 для Весов В этот день вам удастся наладить контакты с людьми, в последнее время вы сознательно избегали общения с близкими. Пора переступить через свою гордость и попросить прощения. Вокруг вас постоянно происходят интересные события, не упустите возможность принять в них активное участие. На работе всё будет складываться удачно, благоприятный период для путешествий. Эмоциональный настрой может резко ухудшиться, только если вы не придумаете заранее, как можно интересно провести свой досуг.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 3 февраля 2020 для Скорпионов Самое подходящее время для того, чтобы начать вежливо и аккуратно интересоваться у окружающих насчет сформировавшегося у них мнения о вашей деятельности. Вполне вероятно, что жизнь сделает фортель, что сможет отразиться на вашей репутации. Примите к сведению все, что услышите и будьте готовы к неожиданным поворотам событий.

9 Стрелец (26 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 3 февраля 2020 для Стрельцов Вы словно принимаете участие в каком-то квесте, и цель – проверить на прочность все таланты. Стрелец прекрасно понимает, что способен на большее и достоин, покорять эти вершины. Пора действовать, звёзды советуют постепенно раскрывать свой потенциал, экспериментировать с разными хобби. Не упустите возможность самореализоваться, сейчас самое время. Не забывайте о личном фронте, обязательно стоит сходить на свидание и покорить сердце человека, который будет сидеть напротив вас в кафе.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 3 февраля 2020 для Козерогов Не самый лучший день для того, чтобы браться за крупные проекты. Вы еще не готовы, поскольку события последних день изрядно вас потрепали и вам еще необходимо набраться сил. Обратите внимание на состояние своего здоровья, поскольку может появится риск подхватить инфекцию.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 3 февраля 2020 для Водолеев Начало недели сулит Водолеям много работы, и повышенная загруженность может негативно отразиться на состоянии вашего здоровья. Не доверяйте коллегам по работе, тем более не стоит с ними дружить вне рабочего времени. В самый неожиданный момент вас могут подставить тот самый "друг", которому вы доверили все свои самые сокровенные мысли и тайны. Необходимо научиться расходовать жизненные силы, иначе рискуете отправиться на больничный. Воздержитесь от покупок в интернете, они могут не оправдать ваши ожидания.