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Гороскоп на завтра 23 февраля: Тельцов ждут хорошие новости, а Рыб - денежные поступления

Гороскоп на завтра 23 февраля: Тельцов ждут хорошие новости, а Рыб - денежные поступления
19:12 Сегодня Телеграф

Не предпринимайте ничего важного, просто подождите: скоро все наладится.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 23 февраля 2020 для Овнов 

    Подходящий день для того, чтобы договориться о чем-то серьезном. И неважно, с кем: с близкими людьми, случайными знакомыми или деловыми партнерами. Вы со всеми ладите отлично, к каждому находите подход. Стоит подумать о работе. Могут появиться интересные идеи, обещающие скорый профессиональный рост. Пообщайтесь в неформальной обстановке с людьми, работающими в той же сфере, что и вы. Будет шанс узнать много интересного и полезного. Неплохой день для покупок, в том числе незапланированных. Возможны приятные сюрпризы.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 23 февраля 2020 для Тельцов 

    Вас ждет отличный день, насыщенный и интересный. Идей и планов появляется много, а вы готовы действовать быстро, чтобы все успеть. Друзья и другие близкие люди охотно помогают вам, во всем поддерживают. На них можно рассчитывать в любых обстоятельствах. Не отказывайтесь от приглашений на вечеринки и прочие светские мероприятия: там, скорее всего, будет весело. Вероятны интересные знакомства с приятным продолжением – например, романтическим. Вечер порадует удачными совпадениями и хорошими новостями.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 23 февраля 2020 для Близнецов 

    Насыщенным, интересным и приятным будет начало дня. В это время вы с удовольствием беретесь за новые дела и отлично справляетесь с ними. Многие задачи решаются быстрее, чем можно было ожидать. Вы получите ответы на какие-то важные вопросы, сможете определиться с планами на будущее. Будет много интересных встреч и полезных знакомств. Вы не упустите шанс поговорить с человеком, у которого можно многому научиться. Некоторые Близнецы обзаведутся очень влиятельными друзьями. Будьте осторожнее с деньгами, не исключены неудачные покупки, потери.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 23 февраля 2020 для Раков

    День непростой и очень насыщенный. Провести его спокойно вам едва ли удастся: появляется слишком много дел, и каждое из них требует внимания. Порой помогают друзья, но чаще вам приходится действовать самостоятельно. И, конечно, никто не захочет взять на себя ответственность за решение важных вопросов. Так что с ними вам придется справляться в одиночку. Подходящий день для обсуждения вопросов, касающихся работы и бизнеса. Не исключено, что именно сегодня вы познакомитесь с людьми, вместе с которыми вскоре начнете какое-то прибыльное дело.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 23 февраля 2020 для Львов   

    Большая часть этого дня пройдет спокойно и приятно. Лишь вечером может испортиться настроение. Не исключено, что вы начнете нервничать, волноваться из-за пустяков, злиться, если что-то идет не по-вашему. Постарайтесь скорее взять себя в руки, иначе возможны ссоры с близкими, серьезные конфликты! Полезно учиться новому или заниматься делами, требующими творческого подхода. Старайтесь экспериментировать, действовать нестандартными методами, искать новые идеи. Чем меньше вы цепляетесь за старое и привычное, тем больше у вас шансов что-то в жизни изменить к лучшему.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 23 февраля 2020 для Дев  

    Утро будет непростым. В это время вы более раздражительны, чем обычно, порой сердитесь из-за того, чего в другое время просто не заметили бы. Домашние проблемы кажутся какими-то особенно серьезными, хотя найти их решение можно быстро – достаточно по-иному взглянуть на вещи. Очень острым будет деловое чутье, благодаря ему вы удачно решите финансовые вопросы, сможете заключить выгодные сделки или купить вещи, о которых давно мечтали. Вечером будет возможность пообщаться со старыми знакомыми. От них вы наверняка узнаете что-то интересное.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 23 февраля 2020 для Весов 

    Вам хочется заняться чем-то важным и полезным. Что ж, такое дело наверняка найдется. Могут появиться новые интересные задачи, над которыми захочется поломать голову. Однако имейте в виду, что не все идеи, которые у вас сегодня появляются, так уж хороши. Не спешите с реализацией своих замыслов, лучше хорошо продумайте каждый шаг. Близкие поддерживают вас, помогают, если это необходимо. Приятным будет общение с друзьями, да и романтические свидания не разочаруют. Возможны перемены к лучшему в отношениях с любимым человеком.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 23 февраля 2020 для Скорпионов 

    День пройдет хорошо, если вы не станете тратить слишком много времени на пустые и неприятные разговоры. Помните, что сейчас разногласия могут возникнуть из-за любого пустяка. А уж если вы коснетесь какой-то больной темы, избежать ссоры будет очень трудно. Поэтому стоит вести себя особенно деликатно и ограничиваться непринужденной светской беседой. Стоит заняться любимым делом, вспомнить о давнем хобби. Когда вы занимаетесь тем, что доставляет вам удовольствие, настроение заметно улучшается. Да и многие мелкие недомогания остаются в прошлом, когда вы расстаетесь со мрачными мыслями.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 23 февраля 2020 для Стрельцов 

    Очень беспокойный день. Особенно трудно придется Стрельцам, которым предстоит встречаться с разными людьми, обсуждать с ними какие-то общие дела. Для того, чтобы договориться о чем бы то ни было, нужно просто нечеловеческое терпение. А похвастаться им могут далеко не все представители знака. Чем больше времени вы проводите наедине с собой или в кругу самых близких людей, тем увереннее и спокойнее себя чувствуете. Вечером лучше избегать активной деятельности, посещения светских мероприятий – то и другое может не лучшим образом сказаться на здоровье.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 23 февраля 2020 для Козерогов

    Старайтесь меньше беспокоиться о том, что думают о вас окружающие. Возможно, они действительно недооценивают вас или приписывают вам недостатки, которых у вас нет. Сейчас вы вряд ли сможете кого-то переубедить, а позже все поймут, что вы на многое способны и заслуживаете уважения. К любым делам, за которые беретесь, старайтесь относиться максимально серьезно. Любая мелочь может оказаться важной, так что ничего не упустите из виду! Во второй половине дня стоит уделить максимум внимания близким людям: они будут в этом очень нуждаться.

  • 11

    Водолей (20 января - 19 февраля)

    Гороскоп на 23 февраля 2020 для Водолеев

    День обещает быть очень интересным. Вы позаботитесь о том, чтобы он прошел насыщенно и плодотворно: запланируете много дел и встреч, ничего не станете откладывать на потом. Очень легко завязываются знакомства. Сегодня вы встречаете людей, которые во многом похожи на вас. С ними оказывается очень приятно иметь дело. Даже если порой возникают сложные ситуации, вы не хитрите, действуете открыто, говорите то, что думаете. Это помогает вам завоевать уважение и симпатию окружающих. Не исключено, что вами заинтересуется какой-то очень необычный человек.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 23 февраля 2020 для Рыб

    Вы знаете, что на многое способны, и не сомневаетесь в успехе своих начинаний. Часто именно это помогает справиться с трудностями, преодолеть преграды, перед которыми вы в другое время отступили бы. Возможны удачные поездки, неожиданные встречи и новые знакомства. Сейчас вы способны совершенно очаровать окружающих, и если вам вдруг потребуется помощь, наверняка никто не откажет. Любые вопросы сегодня решаются довольно быстро. Интуиция подсказывает, как лучше действовать, вы не тратите время напрасно. Возможны небольшие денежные поступления.

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