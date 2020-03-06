Гороскоп на сегодня 6 марта: Ракам не нужно бросаться словами зря, а Львам нужно обзавестись знакомствами

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 6 марта 2020 для Овнов Большое значение в этот период приобретает общение. У вас может появиться или усилиться потребность делиться с окружающими своими идеями и вдохновлять их на совместные дела. Есть возможность стать лидером в своем окружении, но опасайтесь эгоцентризма, несдержанности и импульсивности, чтобы не столкнуться с внезапными проблемами и конфликтами. Сегодня вам представится возможность что-то изменить в своей жизни, поменяв окружение.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 6 марта 2020 для Тельцов Усилена подверженность заболеваниям дыхательной системы, обратите внимание и на вены ног. Ослабить здоровье могут излишние страсти, конфликты и вредные привычки. Первая половина дня грозит растратой сил, невралгическими болями в руках и плечах, не исключены травмы рук и ног, возможна опасность от воды и алкоголя. Во второй половине стоит поберечь желудок. Вечером усиливается риск травм и аварий из-за недостатка умственной концентрации, возможно ослабление энергии.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 6 марта 2020 для Близнецов Любознательность, интерес к происходящему вокруг может быть полезным и в материальном плане, особенно если вы писатель или журналист. Может возрасти энергичность, инициативность и предприимчивость, что поможет во многих делах. Но не исключено, что вы будете разбрасывать силы, пытаясь получить успех и выгоду от сразу нескольких занятий или проектов. В реализации профессиональных планов могут помочь друзья.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 6 марта 2020 для Раков В личных связях важно общение, разговоры на разные темы. Это позволяет лучше понять друг друга, особенно если это новые отношения. В любви в это время как никогда сильна магия слова, поэтому не молчите о своих чувствах, рассказывайте о себе и своих интересах, велика вероятность, что вам ответят взаимностью и разделят ваши увлечения. Но не бросайтесь словами зря, обманывать и унижать словесно других в это время очень опасно.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 6 марта 2020 для Львов Самое время обзавестись знакомствами, которые будут полезны в дальнейших делах. Новые связи образуются в дороге, при совершении покупок, в образовательных заведениях. Начало дня является благоприятным периодом для деловой активности и проявления организаторских способностей. Вторая половина будет в большей степени связана с семьей и домашними делами. Также возможны конфликты с начальством — чтобы предотвратить подобные ситуации, следует направить избыток вашей энергии в более конструктивное русло — творчество, спорт.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 6 марта 2020 для Дев Это время реализации материальных и эстетических потребностей, гармонизации личного пространства. Вы можете проявить на практике врожденные способности и даже получить материальную пользу от этого. Вред может принести чрезмерно большие амбиции и властолюбие. Вы можете многого добиться своим трудом, но склонность к принуждению других работать на ваши цели может быть наказана.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 6 марта 2020 для Весов Вероятен избыток жизненной энергии, но могут проявиться проблемы обмена веществ, изменчивость настроения, повышенная ранимость. Важно сбалансировать питание и следить за эмоционально-психическим состоянием. Полезно бывать на природе. Вероятно нарушение пищеварения, болезни могут возникнуть от переедания. От травм надо беречь колени, тщательнее ухаживайте за кожей и зубами. Здоровье укрепится благодаря отдыху в спокойной комфортной обстановке.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 6 марта 2020 для Скорпионов Придется больше внимания уделять денежным и имущественным вопросам, удовлетворению своих материальных потребностей. Только своим трудом вы можете добиться этого, могут появиться дополнительные возможности для зарабатывания денег. Может также возникнуть склонность и возможность делать запасы, пополнять коллекцию. Первая половина дня удачна для крупных покупок.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 6 марта 2020 для Стрельцов В первой половине дня любовь у вас ассоциируется больше с удовольствиями, приятным времяпрепровождением, вы можете легко знакомиться, завязывать малозначимые для вас романы, а то и просто обходиться разговорами на тему любви и обсуждением чьей-нибудь внешности. Во второй половине многие одинокие Стрельцы будут склоняться к созданию семьи.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 6 марта 2020 для Козерогов Первая половина дня связана с вопросами ваших финансов, движимого имущества. Это время может быть достаточно прибыльным, особенно при работе с зарубежными партнерами. Управитель вашего знака в напряженном взаимодействии, поэтому есть риск и крупных потерь, не берите деньги в долг. Вторая половина дня сулит новые знакомства и обмен полезной в вашем деле информацией.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 6 марта 2020 для Водолеев Возрастёт сила и уверенность в себе, а также стремление к успеху и уважению, но для этого вам придется немало потрудиться и даже рисковать, совершать смелые поступки. Опасно чрезмерное властолюбие, гордыня, следует воздержаться от того, чтобы поучать других, давать советы, делиться знаниями, если это не ваши рабочие обязанности. Но хорошо приобретать новые знания, впечатления, посещать новые места, знакомиться с новыми людьми.