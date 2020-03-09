Гороскоп на сегодня 9 марта: Близнецам нужно быть открытым к новому опыту, а Ракам нужно держать свое мнение при себе

Овен (21 марта – 19 апреля)
Гороскоп на 9 марта 2020 для Овнов
Вам так и хочется, чтобы кто-то решил за вас все вопросы, разобрался с проблемами. Увы, в это время придется рассчитывать только на себя. Будьте готовы к тому, что друзьям может понадобиться ваша помощь. Вы в силах ее оказать, поэтому не оставайтесь в стороне от их проблем.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Гороскоп на 9 марта 2020 для Тельцов
Снизьте набранный темп работы. В противном случае у вас просто не хватит сил, ведь покой уже давно вам только снится. Чаще бывайте на свежем воздухе. Это не только поможет поднять настроение, но и будет полезно для здоровья. Кстати, не лишним будет проверить сердце.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Гороскоп на 9 марта 2020 для Близнецов
Планеты в данный период благоприятствуют проведению деловых переговоров и подписанию важных документов. Особенно будет несложно достичь взаимопонимания с любыми людьми. Будьте открыты новому опыту. Наведите порядок в доме. Выбросьте те вещи, которые вызывают у вас негативные воспоминания и ассоциации.
Рак (21 июня - 22 июля)
Гороскоп на 9 марта 2020 для Раков
Если вы будете настроены альтруистически, удача окажется на вашей стороне. Этот день потребует от вас проявления гибкости и тактичности. Постарайтесь держать свое мнение при себе и не навязывать его кому бы то ни было. Не допускайте ссор с близкими и родными людьми: помириться и восстановить прежнее доверие будет непросто.
Лев (23 июля - 22 августа)
Гороскоп на 9 марта 2020 для Львов
Умение с юмором относиться к жизненным проблемам очень пригодится вам сейчас. Трудности будут, но вы сможете их уладить. Главное - не зацикливайтесь! Возможно, у вас попросят в долг ненадежные люди. Отказать им будет сложно, но необходимо. Ведь деньги потом они вам вряд ли вернут.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Гороскоп на 9 марта 2020 для Дев
Этот день прекрасно подходит для работы с информацией, любой интеллектуальной деятельности и обмена опытом. Все, что выполняется искренне и направлено на созидание, будет иметь успех. Благоприятно начинать краткосрочные поездки и путешествия. Контакты, которые завяжутся сегодня, окажутся очень полезными.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Гороскоп на 9 марта 2020 для Весов
Период хорош для сделок с недвижимостью и любыми покупками-продажами. Тем, кто владеет своим бизнесом, звезды обещают прибыль. В плане здоровья - берегите спину и суставы. Постарайтесь максимально освободить себя от физических нагрузок. Сейчас вам нужно отдохнуть.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Гороскоп на 9 марта 2020 для Скорпионов
Прекрасный день для реализации новых идей, но только желание прийти к цели должно быть очень сильным. Интуиция будет обострена, благодаря чему многие вопросы станут решаться легко и быстро. Во второй половине дня хорошо работать с информацией, учиться чему-то новому, заниматься творчеством. Вечер подходит для встреч с друзьями.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 9 марта 2020 для Стрельцов
Ошибка, совершенная Стрельцами в этот день, будет долго «аукаться» - поэтому в это время лучше не принимать важных решений. Не стоит также начинать новые дела. Подведите итоги последнего времени. Не утруждайте себя активными действиями. Не суетитесь. Восстановить спокойствие помогут медитации и дыхательная гимнастика.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 9 марта 2020 для Козерогов
Этот день потребует от вас рассудительности и умения подходить к любому делу с холодной головой. Козерогам противопоказаны лень и пассивный отдых. Пойдут на пользу занятия спортом, особенно на свежем воздухе. Ко всему, что случится, старайтесь относиться спокойно, с разумной долей иронии. Вечер проведите в уединении.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Гороскоп на 9 марта 2020 для Водолеев
В этот период вам категорически нельзя оставаться в одиночестве. Пригласите вечером в гости друзей или наведайтесь к ним сами, сходите в кино или театр. Звёзды рекомендуют заняться собственным здоровьем. Слишком долго вы откладывали визит к врачу, лучше больше не тянуть.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 9 марта 2020 для Рыб
Если вы пребываете в ссоре с кем-то, то сегодня для вас прекрасный день, чтобы восстановить дружеские отношения.Чтобы не столкнуться с проблемами, начинайте только те дела, которые хорошо продуманны и тщательно спланированы. Не скупитесь на добрые слова и комплименты, если они искренни. Вторую половину дня посвятите дому, семье, любимым.