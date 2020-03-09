Скачать
Понедельник, 09.03.2020
Итоги дня 8 марта: Мамедов в JIT, женский марш в Киеве и украинцы на "зараженном" самолете
Итоги дня 8 марта: Мамедов в JIT, женский марш в Киеве и украинцы на "зараженном" самолете
В зоне ООС погиб украинский военный, шестеро получили ранения
В зоне ООС погиб украинский военный, шестеро получили ранения
Свитолина завоевала титул турнира в Монтерее (Видео)
Свитолина завоевала титул турнира в Монтерее (Видео)
Рецепт дня: Яблоки, запечённые под безе
Рецепт дня: Яблоки, запечённые под безе

Гороскоп на сегодня 9 марта: Близнецам нужно быть открытым к новому опыту, а Ракам нужно держать свое мнение при себе

Гороскоп на сегодня 9 марта: Близнецам нужно быть открытым к новому опыту, а Ракам нужно держать свое мнение при себе
07:30 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 9 марта 2020 года, предусматривает противоречивый день, на который не стоит возлагать слишком много надежд.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 9 марта 2020 для Овнов 

    Вам так и хочется, чтобы кто-то решил за вас все вопросы, разобрался с проблемами. Увы, в это время придется рассчитывать только на себя. Будьте готовы к тому, что друзьям может понадобиться ваша помощь. Вы в силах ее оказать, поэтому не оставайтесь в стороне от их проблем.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 9 марта 2020 для Тельцов 

    Снизьте набранный темп работы. В противном случае у вас просто не хватит сил, ведь покой уже давно вам только снится. Чаще бывайте на свежем воздухе. Это не только поможет поднять настроение, но и будет полезно для здоровья. Кстати, не лишним будет проверить сердце.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 9 марта 2020 для Близнецов 

    Планеты в данный период благоприятствуют проведению деловых переговоров и подписанию важных документов. Особенно будет несложно достичь взаимопонимания с любыми людьми. Будьте открыты новому опыту. Наведите порядок в доме. Выбросьте те вещи, которые вызывают у вас негативные воспоминания и ассоциации.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 9 марта 2020 для Раков

    Если вы будете настроены альтруистически, удача окажется на вашей стороне. Этот день потребует от вас проявления гибкости и тактичности. Постарайтесь держать свое мнение при себе и не навязывать его кому бы то ни было. Не допускайте ссор с близкими и родными людьми: помириться и восстановить прежнее доверие будет непросто.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 9 марта 2020 для Львов   

    Умение с юмором относиться к жизненным проблемам очень пригодится вам сейчас. Трудности будут, но вы сможете их уладить. Главное - не зацикливайтесь! Возможно, у вас попросят в долг ненадежные люди. Отказать им будет сложно, но необходимо. Ведь деньги потом они вам вряд ли вернут.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 9 марта 2020 для Дев  

    Этот день прекрасно подходит для работы с информацией, любой интеллектуальной деятельности и обмена опытом. Все, что выполняется искренне и направлено на созидание, будет иметь успех. Благоприятно начинать краткосрочные поездки и путешествия. Контакты, которые завяжутся сегодня, окажутся очень полезными.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 9 марта 2020 для Весов 

    Период хорош для сделок с недвижимостью и любыми покупками-продажами. Тем, кто владеет своим бизнесом, звезды обещают прибыль. В плане здоровья - берегите спину и суставы. Постарайтесь максимально освободить себя от физических нагрузок. Сейчас вам нужно отдохнуть.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 9 марта 2020 для Скорпионов 

    Прекрасный день для реализации новых идей, но только желание прийти к цели должно быть очень сильным. Интуиция будет обострена, благодаря чему многие вопросы станут решаться легко и быстро. Во второй половине дня хорошо работать с информацией, учиться чему-то новому, заниматься творчеством. Вечер подходит для встреч с друзьями.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 9 марта 2020 для Стрельцов 

    Ошибка, совершенная Стрельцами в этот день, будет долго «аукаться» - поэтому в это время лучше не принимать важных решений. Не стоит также начинать новые дела. Подведите итоги последнего времени. Не утруждайте себя активными действиями. Не суетитесь. Восстановить спокойствие помогут медитации и дыхательная гимнастика.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 9 марта 2020 для Козерогов

    Этот день потребует от вас рассудительности и умения подходить к любому делу с холодной головой. Козерогам противопоказаны лень и пассивный отдых. Пойдут на пользу занятия спортом, особенно на свежем воздухе. Ко всему, что случится, старайтесь относиться спокойно, с разумной долей иронии. Вечер проведите в уединении.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 9 марта 2020 для Водолеев

    В этот период вам категорически нельзя оставаться в одиночестве. Пригласите вечером в гости друзей или наведайтесь к ним сами, сходите в кино или театр. Звёзды рекомендуют заняться собственным здоровьем. Слишком долго вы откладывали визит к врачу, лучше больше не тянуть.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 9 марта 2020 для Рыб

    Если вы пребываете в ссоре с кем-то, то сегодня для вас прекрасный день, чтобы восстановить дружеские отношения.Чтобы не столкнуться с проблемами, начинайте только те дела, которые хорошо продуманны и тщательно спланированы. Не скупитесь на добрые слова и комплименты, если они искренни. Вторую половину дня посвятите дому, семье, любимым.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Гороскоп на сегодня, 9 марта, Гороскоп на 9 марта, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какую миссию уготовила вам судьба: древний китайский тест "Ханьцзы"
02 В Сирии произошло масштабное ДТП: 32 погибших, более 70 раненых
03 Три гола и три удаления: Днепр-1 разгромил Мариуполь (Видео)
04 ВОЗ разрушает мифы: вещи, которые не помогут защититься от коронавируса
05 Во Львове неизвестные забросали яйцами феминисток (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дожди, тепло и туман: прогноз погоды на неделю
Дожди, тепло и туман: прогноз погоды на неделю
США требуют наказания всех виновных в катастрофе MH17
США требуют наказания всех виновных в катастрофе MH17
Стоимость нефти упала более чем на 20%
Стоимость нефти упала более чем на 20%
ТОП продуктов, которые нельзя есть после 30 лет
ТОП продуктов, которые нельзя есть после 30 лет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь