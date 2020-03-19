Гороскоп на завтра 20 марта: Близнецов ждут интересные встречи, а Рыбы решат свои проблемы

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 20 марта 2020 для Овнов Ошибкой будет рассчитывать на легкие успехи и победы. Чтобы справиться с делами, нужно приложить усилия. Даже решение привычных задач сегодня дается заметно труднее, чем обычно. Много времени отнимают разговоры. Они часто интересны и приятны, но совершенно бесполезны. Это касается и споров с коллегами, ради которых вы то и дело на время откладываете дела. Возможны приятные известия и неожиданные предложения. Женщины часто и охотно помогают вам, на них можно положиться в трудную минуту. Не исключены подарки, сюрпризы и денежные поступления.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 20 марта 2020 для Тельцов Этот спокойный и благоприятный день подходит для общения. Вы хорошо ладите с людьми, находите общий язык и с теми, кого хорошо знаете, и с новыми знакомыми. Не исключены интересные предложения о работе, долгосрочном сотрудничестве, участии в совместных проектах. Будет возможность научиться тому, что вскоре пригодится, получить полезный опыт. Вероятны денежные поступления. Вы отлично справляетесь с делами, требующими творческого подхода и фантазии. Несколько труднее приходится там, где нужно надолго сосредоточиться, уделить внимание мелким деталям.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 20 марта 2020 для Близнецов Вас ждет приятный и интересный день. Многое дается легче, чем обычно. Появляются хорошие идеи, а друзья и просто знакомые помогают быстро воплотить их в жизнь. Не исключены удачные сделки и покупки, а также денежные поступления, в том числе неожиданные. Вы охотно помогаете окружающим, поддерживаете тех, кто оказался в трудном положении. Благодарность не заставит себя ждать. Возможны интересные встречи. Будет шанс пообщаться с необычными людьми, они помогут вам на многое взглянуть по-новому. Не исключено, что появится желание изменить свою жизнь, и вы поймете, как это сделать.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 20 марта 2020 для Раков День приносит немало трудностей и забот, но они не так серьезны, как может показаться. О многих проблемах просто не стоит волноваться, поскольку они вскоре решатся сами собой. Поладить с женщинами будет несколько труднее, чем обычно: сегодня они многого требуют от вас, неохотно идут на компромисс. Вы стараетесь не давать воли эмоциям, но это, к сожалению, не всегда получается. Нежелательно делать крупные покупки, начинать ремонт или заниматься планированием переезда. Не стоит и связывать себя какими-то серьезными обязательствами: скорее всего, выполнить их будет труднее, чем вам сейчас кажется.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 20 марта 2020 для Львов Вы никому не доверяете и все время ждете неприятностей, а вот хорошего часто не замечаете. Постарайтесь настроиться на более позитивный лад; если вам это удастся, день станет интереснее. Возможны удачные совпадения, неожиданные приятные события. Не исключены перемены к лучшему в отношениях с людьми, которые вам очень дороги. Вероятны финансовые трудности, но носить они будут временный характер. Могут возникнуть семейные разногласия, поладить с родственниками будет труднее, чем обычно. Не исключено, что вам напомнят о каких-то старых обидах.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 20 марта 2020 для Дев Не все дается легко, но вы так энергичны и решительны, что способны справиться с любыми трудностями. Часто у вас получается то, что не удалось другим. При этом едва ли кто-то позавидует вашим достижениям. А вот люди, которые прежде вас недооценивали, изменят свое мнение. Не исключено, что вскоре вы получите какие-то интересные предложения делового или личного характера. В разговорах с близкими старайтесь не хитрить: сегодня лучше открыто говорить обо всем, ничего не скрывать. Так вы сможете получить поддержку, в которой нуждаетесь.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 20 марта 2020 для Весов Напряженный день. Не исключены конфликты и споры, поводов для разногласий с окружающими будет достаточно и дома, и на работе. Возможны неоправданные расходы, неудачные покупки. Осторожность в делах будет очень полезной. Если тщательно обдумывать каждый шаг, можно избежать ошибок, найти выход даже из очень трудной и неоднозначной ситуации. Браться за новые дела лучше во второй половине дня. Можно проявлять инициативу, но делать это нужно так, чтобы она никому не показалась навязчивой или неуместной. Тут поможет природная деликатность.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 20 марта 2020 для Скорпионов В начале дня лучше ни от кого не ожидать помощи и поддержки. Это время подходит для самостоятельной деятельности, а также для разнообразных экспериментов. Вы прислушиваетесь к подсказкам интуиции и, руководствуясь ими, быстро находите путь к цели. Возможны денежные поступления, они могут оказаться больше, чем вы ожидали. Вечером удастся найти людей, которые помогут в осуществлении ваших планов. Домашние дела сегодня не покажутся утомительными и скучными. Занимаясь ими, вы отвлечетесь от проблем, тревоживших вас в последнее время, обретете спокойствие и уверенность.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 20 марта 2020 для Стрельцов Вы энергичны, изобретательны и находчивы, способны добиться своего в любой ситуации. Люди, прежде сомневавшиеся в ваших талантах, поймут, что ошибались. Не исключено, что именно от них вы получите очень нужную и своевременную поддержку. Будет шанс подняться по карьерной лестнице, но на новом месте не все будет даваться легко. Придется потрудиться, чтобы достичь успеха. Подходящий день для занятий спортом и физического труда. Можно не опасаться переутомления, даже если нагрузки будут серьезными. Хорошо складываются поездки.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 20 марта 2020 для Козерогов Не спешите. Сегодня для того, чтобы добиться успеха, нужны хорошо продуманные шаги и спланированные действия. Не стоит рассчитывать на то, что все сложится само собой: чтобы добиться успеха, придется приложить усилия. Возможны неприятные разговоры, разногласия с людьми, с которыми вы прежде отлично ладили. От спонтанных покупок лучше воздержаться, незапланированные расходы свести к минимуму. Этот день не походит для того, чтобы принимать серьезные решения и подписывать важные документы. Нежелательны контакты с представителями государственных организаций.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 20 марта 2020 для Водолеев Нелегко будет сохранять спокойствие. Сегодня вы можете волноваться и расстраиваться из-за пустяков, принимать близко к сердцу то, чего в другое время просто не заметили бы. Неудачные совпадения буквально выбивают из колеи, даже если не имеют никаких неприятных последствий. Могут теряться мелкие, но важные вещи. Не исключено, что потребуются неожиданные расходы, в том числе крупные. Несмотря на свои переживания и волнения, вы хорошо ладите с людьми, легко находите с ними общий язык. Близкие охотно поддержат и во многом помогут, дадут толковые советы.