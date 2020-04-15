Гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 апреля 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 16 апреля 2020 для Овнов В этот день не переусердствуйте с требованиями в отношении партнеров и подчиненных. Свои обязанности не перекладывайте на чужие плечи. С возникшими вопросами вряд ли кто-то сумеет справиться лучше, чем вы сами. Новые любовные увлечения пойдут на пользу.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 16 апреля 2020 для Тельцов День создаст напряжение, и в нем очень важно не потерять себя — выделять моменты для передышки, проявлять заботу, делать что-то приятное для себя. Отличный эффект окажут духовные практики, общение, косметологи и спа-процедуры, а вот с начинаниями лучше повременить: удача придет чуть позже.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 16 апреля 2020 для Близнецов В профессиональной сфере все будет проходить по намеченному графику. Постарайтесь больше внимания уделять своему здоровью, чаще бывать на свежем воздухе, особенно в компании близких и друзей. В любви вас ожидают только приятные эмоции.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 16 апреля 2020 для Раков Сутки принесут мало практических перемен, но запомнятся как насыщенные. Причиной может стать необычная атмосфера и внутреннее волнение. Обстановка будет подпитывать азарт, романтику и жажду эксперимента. Что-то новое окажется интереснее стабильности, но важно удержаться от необдуманных поступков.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 16 апреля 2020 для Львов Данный период подходит для перемен, поэтому можно смело браться за перестановки, менять все, что вас не устраивает. Единственным исключением являются любовные отношения. Избегайте выяснения отношений с людьми, которые вам дороги.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 16 апреля 2020 для Дев Завтра звезды подскажут надежный путь для обретения счастья и достижения успеха (в том числе профессионального). Но астрологи намекают, что для этого потребуется целеустремленность и способность видеть перспективу. Принимая решения, важно оценить их успешность в материальном и личном плане.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 16 апреля 2020 для Весов День может оказаться многообещающим. Если вдруг почувствуете, что начатое вами дело "не идет", лучше оставьте его, сейчас еще не время для реализации этой задумки. Дела на любовном фронте могут пойти в гору. Приятное общение или новое знакомство поднимет настроение и вашу самооценку.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 16 апреля 2020 для Скорпионов Первую половину дня хорошо провести в нестандартной обстановке или в свободном режиме. Астрологи не советуют предпринимать что-то важное и резко менять свои планы, пока не поступит важный сигнал. Звезды подсказывают, что это произойдет ближе к вечеру: получится разглядеть подсказку и уточнить путь.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 16 апреля 2020 для Стрельцов Никаких негативных ситуаций данный день не готовит. Вас ожидают интересные и непредсказуемые повороты судьбы, которые могут изменить будущее в лучшую сторону. Постарайтесь как можно больше общаться, так как ключ к успеху найдете именно при помощи связей и знакомств.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 16 апреля 2020 для Козерогов В этот день придется менять приоритеты, причем по ходу дела. Астрологи советуют не упускать из вида конечную цель, тогда получится остаться в выигрыше. В такой насыщенный день работу лучше максимально разгрузить. Другой эффективный способ поддержать себя — ритуал на избавление от негатива.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 16 апреля 2020 для Водолеев В данный день придется проявить немало активности, чтобы достичь положительных результатов. Постарайтесь наладить отношения с нужными людьми. Берегите здоровье, избегайте стрессовых ситуаций и риска.