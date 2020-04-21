Гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 апреля 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 22 апреля 2020 для Овнов Многое складывается лучше, чем вы ожидали. Не исключены денежные поступления, благодаря которым решатся проблемы, тревожившие вас в последнее время. Удачное совпадение поможет успешно завершить дело, которому вы отдавали много сил. Вам охотно помогают знакомые, чаще всего – молодые женщины. К ним можно обратиться за советом, подсказкой или эмоциональной поддержкой. Хорошо заключать сделки: они будут выгодными. Для покупок день тоже подходит. Вы не потратите деньги зря, приобретете вещи, которые пригодятся и вам, и вашим близким.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 22 апреля 2020 для Тельцов Вам нужны надежные помощники и верные союзники, без них добиться успеха сегодня будет трудно. Не бойтесь браться за решение сложных задач. Найти ответ удастся не сразу, но вы справитесь, если проявите немного настойчивости. Очень легко дается учеба. Вы быстро запоминаете любую информацию, которая может пригодиться, и задаете правильные вопросы людям, готовым поделиться своим опытом. Благоприятный день для важного разговора с любимым человеком. Можно обсудить общие планы на будущее или поделиться своими сомнениями. Не исключено неожиданное романтическое признание.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 22 апреля 2020 для Близнецов Вас ждет беспокойный и интересный день. Появляется много дел, за которые вы беретесь с неподдельным энтузиазмом. Не всегда удается справиться в одиночку, но люди, готовые помочь, будут рядом и не заставят просить себя дважды. Не исключены знакомства, которые получат романтическое продолжение, если вы сами захотите этого и проявите инициативу. Вероятны удачные совпадения. Стоит быть осторожнее с деньгами. Завтра вы склонны тратить их на все, что угодно, но только не на то, что нужно. От дорогостоящих развлечений лучше отказаться, если вы не планировали их заранее.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 22 апреля 2020 для Раков Многое дается труднее, чем обычно, даже привычные дела отнимают гораздо больше времени. Иногда вы допускаете ошибки просто потому, что не можете сосредоточиться, прогнать из головы посторонние мысли. Некоторым Ракам не дают покоя неприятные воспоминания. Такие представители знака мучают себя и других, хотя и понимают, что никто не в силах изменить прошлое. Однако день приносит не только проблемы, но и возможности. Например, он дает шанс продвинуться вперед в очень важном для вас деле. Вероятны хорошие новости издалека и интересные предложения.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 22 апреля 2020 для Львов Максимально эффективно используйте начало дня: это самое лучшее и многообещающее время. Будет шанс справиться с каким-то сложным и важным делом, добиться успеха там, где другие потерпели неудачу. У окружающих вызовут восхищение ваши таланты, о которых прежде никто не догадывался. Человек, который прежде вас недооценивал, изменит свое мнение. Не исключено начало необычной и яркой любовной истории. Следите за состоянием финансовых дел. Завтра нежелательно тратить деньги на пустяки, а еще хуже давать их кому-то в долг. Заключение любых сделок, кроме запланированных заранее, лучше отложить.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 22 апреля 2020 для Дев Эмоциональный фон дня не отличается стабильностью. Это значит, что вас ждет масса переживаний и волнений. Не исключено, что придется беспокоиться о близких. Они завтра ведут себя не самым разумным образом и совершают ошибки, исправлять которые придется вам. Будет проще тем, кто способен относиться к происходящему с юмором и не впадать в панику, если что-то идет не так. Вероятность травм сегодня несколько выше обычной, так что вам стоит быть осторожнее. Работая с электроприборами или острыми инструментами, не забывайте о правилах техники безопасности.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 22 апреля 2020 для Весов Начинается день удачно. Именно первая его половина хорошо подходит и для важных дел, и для общения с людьми, которые вам небезразличны. Чем дальше, тем труднее становится сохранять спокойствие. Вы остро реагируете на любые пустяки. Чужая недогадливость вас злит, неудачное стечение обстоятельств легко выбивает из колеи. Под влиянием эмоций вы рискуете совершить серьезные ошибки. Будьте особенно внимательны к близким: сегодня им нужна ваша забота. Будет возможность узнать нечто новое о человеке, который давно вам интересен.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 22 апреля 2020 для Скорпионов Вы решительны и энергичны, не готовы мириться с обстоятельствами и уступать. Если сосредоточиться на каком-то важном деле, можно добиться в нем значительного прогресса. Вы легко обходитесь без помощи союзников, порой даже радуетесь тому, что не приходится никому объяснять, что и зачем нужно делать. Единственный минус заключается в том, что есть риск переоценить свои силы. День хорошо подходит для решения финансовых вопросов, тут интуиция вас не подводит. Возможны неожиданные денежные поступления, например, в виде подарков без повода или возвращения старых долгов.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 22 апреля 2020 для Стрельцов День достаточно противоречивый. С одной стороны, вы видите много интересных возможностей, получаете заманчивые предложения, понимаете, что нужно предпринять, чтобы достичь поставленной цели. С другой стороны, вам совершенно ничего не хочется делать; вы предпочли бы, чтобы все как-то сложилось само собой. Но если вы все же заставите себя начать действовать, то позже не пожалеете об этом. Очень часто помогают женщины, причем без всяких просьб и подсказок с вашей стороны. Они просто знают, что вам нужно, и вовремя проявляют инициативу. Не скупитесь на благодарность!

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 22 апреля 2020 для Козерогов День не самый плодотворный, зато спокойный и щедрый на позитивные эмоции. Он отлично подходит для этого, чтобы провести какие-то оздоровительные процедуры: они окажутся эффективными и приятными. Легко будет отказаться от любых излишеств, а также вредных привычек. Полезна смена обстановки. Если вы найдете возможность побывать в каких-то новых, интересных местах, то по-другому взглянете на многие проблемы, тревожившие вас в последнее время. Будет много приятных разговоров с близкими. Сейчас можно поделиться сокровенными переживаниями, не опасаясь, что вас не поймут. Также этот день подходит для того, чтобы признаться любимому человеку в своих чувствах.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 22 апреля 2020 для Водолеев Будет ошибкой ожидать от этого дня слишком многого. Кое в чем звезды вас поддерживают, но на пути порой возникают преграды, да и в целом ситуация складывается не так, как вам хотелось бы. Полезно заниматься делами, требующими творческого подхода, фантазии, нестандартного взгляда на вещи. Они помогают вам не скучать, отвлекают от мрачных мыслей и неприятных воспоминаний. С близкими не всегда удается найти общий язык. Часто кажется, что они специально испытывают ваше терпение, выводят вас из равновесия язвительными замечаниями. Нежелательно обсуждать важные вопросы, касающиеся личных отношений.