Гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра 8 мая 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 8 мая 2020 для Овнов День темпераментно насыщен. Чтобы удержаться на эмоциональных горках, совет один: заниматься важным делом. Астрологи советуют отделить эмоции от профессиональной сферы. Самый простой способ поправить настроение - это духовные практики.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 8 мая 2020 для Тельцов Довольно необычный день - многие почувствуют на себе "огневую" энергетику суток. Кто-то получит горящую новость, в ком-то вспыхнут пламенные чувства, кого-то потянет на приключения. Звезды советуют воспользоваться этим обстоятельством, чтобы получить шанс воплотить необычные, смелые цели.

3 Близнецы (28 мая – 20 июня) Гороскоп на 8 мая 2020 для Близнецов Завтра звезды дают карт-бланш на любые безумства. В каждой ситуации стоит полагаться на интуицию, чтобы выбрать правильный темп и стиль поведения, удержаться на грани и обернуть любой каприз во благо. Хорошей подсказкой могут стать приметы: любое необычное событие может задать новое направление.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 8 мая 2020 для Раков Внимание в этот день может привлечь семья, жилье, деньги. Все обновления в заданных сферах возвратят к главной теме момента - повороту в собственной жизни. Вероятно желание заново обрести почву под ногами, например, сделать предложение, купить квартиру, обустроить дом.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 8 мая 2020 для Львов Это будет удачный день, но положительные перемены придут не сразу. Астрологи не исключают, что удача придет лишь к вечеру. Звезды советуют не беспокоиться зря, довериться течению событий и спокойно заняться необходимым обновлением.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 8 мая 2020 для Дев Завтра полезно вспомнить о радостях жизни, устроить себе праздник. День удачен для проявления любви и демонстрации теплых чувств, для щедрых жестов, покровительства, поддержки и защиты близких. Особое внимание - интуиции: в предчувствиях могут содержаться провидческие смыслы.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 8 мая 2020 для Весов День располагает к тому, чтобы ненадолго окунуться в воспоминания - когда все было хорошо, жизнь радовала и волновала. Это поможет найти путь к внутренней гармонии, сгладить острые углы, отыскать правильную дорогу в жизни.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 8 мая 2020 для Скорпионов Завтра стоит позаботиться о своем "внутреннем ребенке": дать себе заслуженный отдых, разгрузить дела, провести день в спокойном режиме, ограничить пустые разговоры, перенести неважные встречи. Такой подход поможет избежать внутреннего разлада, к которому могут подтолкнуть события дня.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 8 мая 2020 для Стрельцов Звезды советуют провести эти сутки в спокойном ритме, развлечься, отдохнуть. Правда, не у всех это получится. Неприятные сюрпризы могут настичь в самых разных сферах. Не стоит им сопротивляться - это бессмысленно, ситуация продолжит меняться, игнорируя яростные попытки все исправить.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 8 мая 2020 для Козерогов Завтра лучше сделать своим приоритетом дела практические. День подходит для обновления привычного режима: рабочих дел, постановки планов, общения с коллегами, обсуждения важного с начальством. Желательно позаботиться не только о себе, но и о комфорте окружения.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 8 мая 2020 для Водолеев Астрологи советуют осознанно подключиться к ритму перемен и не тратить силы и время на борьбу. Это станет хорошей защитой от любых неприятностей. Особое внимание - сфере любви. Сохранить гармонию и избежать конфликта поможет гибкость и легкость в общении.