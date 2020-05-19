Гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра 20 мая 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 20 мая 2020 для Овнов Чем меньше вы будете беспокоиться по пустякам, тем лучше сложится этот день. Не стоит принимать близко к сердцу критические замечания окружающих, обращать внимание на слухи и сплетни. Утром лучше не браться за новые дела, они могут даваться труднее, чем вы ожидали. Некоторым Овнам придется изменить планы из-за неожиданных событий. Нужна осторожность там, где дело касается денег: не исключены напрасные расходы. Кроме того, есть риск потерять какие-то небольшие, но дорогие или важные для вас вещи.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 20 мая 2020 для Тельцов Легкий благоприятный день. Он хорошо подходит для общения с друзьями. Будет возможность отлично провести время с ними, побывать в каких-то необычных местах. Не исключены удачные совпадения, которые позволят вам решить давние проблемы или определиться с планами на ближайшее будущее. Можно делать покупки. Вкус вас не подведет, приобретенные вещи долго будут радовать. Будет шанс заключить выгодные сделки, добиться успеха в коммерческой деятельности. Не исключены неожиданные приглашения, от которых не захочется отказываться.

3 Близнецы (29 мая – 20 июня) Гороскоп на 20 мая 2020 для Близнецов

4 Нелегко будет сохранять самообладание в начале дня. Окружающие часто говорят то, что возмущает вас, очень трудно оказывается не поддаться на провокацию, избежать спора. Многие Близнецы придают слишком большое значение мелким недоразумениям, могут всерьез огорчиться из-за того, на что в другое время не обратили бы внимания. Позже появится возможность заняться чем-то по-настоящему интересным, и ваше настроение заметно улучшится. Появятся отличные идеи, которые захочется немедленно воплотить в жизнь. Вечер подходит для романтических свиданий. Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 20 мая 2020 для Раков День будет беспокойным. Вы знаете, что идти на поводу у эмоций не стоит, но все же не всегда сохраняете самообладание и рискуете сделать то, о чем позже придется пожалеть. Нежелательно обсуждать важные вопросы, касающиеся работы, бизнеса, каких-то профессиональных планов. Будет возможность побывать в каких-то интересных местах, посетить необычные мероприятия. Не исключено знакомство с человеком, совсем не похожим на тех, кого вы знали раньше. Его опыт окажется вам полезен, поможет избежать ошибок. Вечером могут появиться новые идеи, касающиеся вашего будущего; чуть позже можно будет обсудить их с близкими.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 20 мая 2020 для Львов Вас ждет интересный благоприятный день. Он хорошо подходит для творческих занятий, дает возможность научиться чему-то новому или получить информацию, которая вскоре пригодится. Полезным будет общение со старыми знакомыми. Не исключено что они сделают какие-то заманчивые предложения или поделятся идеями, которые вам понравятся. Можно строить планы на будущее. Сейчас вы правильно оцениваете и собственные силы, и ситуацию в целом, поэтому наверняка сможете реализовать задуманное. Вероятны знакомства, которые позже окажутся полезными в работе.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 20 мая 2020 для Дев Утро сложится удачно, порадует приятными сюрпризами и удивит неожиданными совпадениями. Вероятны встречи с людьми, по которым вы в последнее время очень скучали. Будет возможность помириться с теми, с кем вы были в ссоре, наладить отношения и договориться о каких-то общих планах. Любые важные дела стоит планировать именно на первую половину дня. Позже наступит более сложный период. Не исключены разногласия с близкими, семейные ссоры. Чем ближе вечер, тем труднее оказывается найти общий язык с окружающими, поэтому обсуждать важные вопросы нежелательно.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 20 мая 2020 для Весов

8 Вас ждет благоприятный и плодотворный день. Он отлично подходит для решения многих задач, в том числе - сложных, требующих изобретательности и творческого подхода. Наверняка пригодится опыт, полученный раньше. Благодаря ему вы не совершите ошибок, ничего не упустите из виду. Будет шанс получить полезную информацию или научиться тому, что вскоре пригодится. Не исключены полезные знакомства. Вы легко находите подход к людям, к тому же многим нравятся ваши идеи. Неудивительно, что к концу дня у вас появятся новые союзники и помощники. Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 20 мая 2020 для Скорпионов Не стоит расстраиваться из-за мелких неприятностей, которые возможны в начале дня. Проблемы, возникающие в этот период, носят временный характер и вскоре останутся в прошлом. Не исключены разногласия с близкими, семейные конфликты. Вы постараетесь сгладить острые углы, как можно быстрее восстановить мир. Лучше воздержаться от крупных покупок хотя бы до обеда. Позже наступит более легкое и приятное время. Будет возможность взяться за какие-то новые интересные дела, весело провести время с друзьями или просто хорошими знакомыми. Вероятны знакомства, которые получат романтическое продолжение.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 20 мая 2020 для Стрельцов

10 Легко будет найти единомышленников и союзников, которые со временем станут настоящими друзьями. Сегодня вы многих способны заразить своими идеями. Лучше обсуждать планы и говорить о будущем, чем делиться секретами. Излишняя откровенность может принести немало проблем. Стоит быть настороже с малознакомыми людьми, особенно если они слишком настойчивы в своих попытках завоевать вашу симпатию. Будет возможность наладить отношения с теми, с кем вы были в ссоре, положить конец давним семейным конфликтам. Хорошо сложатся поездки, особенно если вы отправитесь в дорогу вместе с родственниками или близкими друзьями. Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 20 мая 2020 для Козерогов День приносит много хороших идей. Далеко не все удастся реализовать сразу, так что лучше запастись терпением. Спешить сейчас ни к чему. Стоит немного подождать; интуиция подскажет, когда лучше начинать действовать. Вероятны удачные совпадения, которые натолкнут вас на какие-то интересные мысли, помогут найти выход из сложной ситуации. Вторая половина дня обещает необычные встречи. Будет возможность пообщаться с людьми, о которых вы слышали много интересного. Нежелательно планировать на это время какие-то важные дела; сосредоточиться на них будет трудно.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 20 мая 2020 для Водолеев Благоприятный день для общения, поиска союзников и единомышленников. Вы способны очаровать даже тех, кому обычно никто не нравится, произвести хорошее впечатление на людей, которые очень требовательны и к себе, и к окружающим. Не исключены выгодные сделки или начало работы над проектами, которые вскоре принесут прибыль. Вероятны удачные покупки. Сегодня вы безошибочно выбираете вещи не только для себя, но и для близких. Будет возможность сделать приятные сюрпризы всем, кто вам дорог. Вечером можно сходить в театр или на концерт, вы получите много позитивных эмоций.