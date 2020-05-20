Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 мая 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 20 мая 2020 для Овнов Уделите больше внимания дому, семье, детям. Не обижайте любимых, не придирайтесь к ним по пустякам и не выясняйте отношений. Но не взваливайте груз забот только на себя, разделите его поровну с домочадцами. Этот день подходит для разных начинаний. Удачно сложатся поездки и путешествия, благоприятно скажется на самочувствии и настроении любая смена обстановки.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 20 мая 2020 для Тельцов Сейчас вы не должны столкнуться с препятствиями при выполнении своей работы. Надежной опорой и поддержкой станут мир и покой в семье. Живите сегодняшним днем, не тревожьтесь ни о прошлом, ни о будущем и не отказывайте себе в маленьких радостях. В этот день вы сможете сделать удачные покупки.

3 Близнецы (29 мая – 20 июня) Гороскоп на 20 мая 2020 для Близнецов

4 В данный период удастся решить серьезные вопросы, и вы останетесь довольны собой. Для этого придерживайтесь следующей тактики: сначала сориентируйтесь на местности, а уж потом начинайте действовать. При необходимости обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту. Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 20 мая 2020 для Раков Не упускайте шанс пообщаться с друзьями и с теми, кто вызывает у вас симпатию. Но нужно во всем проявлять чувство меры, не переедайте и не излишествуйте с алкоголем. Сегодня не исключены романтические приключения, особенно это касается одиноких представителей знака.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 20 мая 2020 для Львов Не требуйте от себя слишком многого. При малейшей усталости отложите дела, ничего не случится, если оставите нерешенными вопросы, зашедшие в тупик. Этот день окажется легким для тех, кто умеет приспосабливаться к обстоятельствам. Предстоит много общаться с близкими, родными и друзьями.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 20 мая 2020 для Дев Полезны физические нагрузки и положительные эмоции. Не стоит засиживаться на работе допоздна, так как дома тоже придется немало потрудиться. А также не следует выяснять отношения с любимым человеком. И если вы не уверены, что готовы услышать упреки в свой адрес, то споров лучше не начинайте.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 20 мая 2020 для Весов

8 Постарайтесь доставлять себе как можно больше приятных эмоций. Старайтесь не отказывать себе в покупках, если они не слишком больно бьют по карману. Любителям пообщаться не стоит себя ограничивать. А если хотите просто расслабиться и отдохнуть, то не заставляйте себя делать что-то через силу. Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 20 мая 2020 для Скорпионов Собирайте информацию и зондируйте почву для новых проектов. Сейчас вам удастся найти достойное применение своей энергии. Накопилось много вопросов, решение которых непременно нужно довести до конца. Постарайтесь найти время для встреч с людьми, которые хорошо вас понимают.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 20 мая 2020 для Стрельцов

10 На вашем личном небосклоне установится безоблачная погода, а душевное равновесие и хорошее настроение станут вашими спутниками на весь день. Смело стройте планы на будущее. Но не слишком усердствуйте с физическими нагрузками. Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 20 мая 2020 для Козерогов Для достижения успеха в делах потребуются проницательность и дипломатичность. Постарайтесь предугадывать настроение окружающих людей и считаться с ними, не обижайте любимых и родных.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 20 мая 2020 для Водолеев Вы окажетесь в центре событий. Рассчитайте свои физические и душевные возможности. Можете рассчитывать на моральную поддержку близких и дорогих людей. Общение с ними подарит много приятных эмоций.