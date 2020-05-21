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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 мая 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 мая 2020 года
07:17 Сегодня Телеграф

День лучше провести пассивно и размерено, без эмоциональных и физических перегрузок.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 21 мая 2020 для Овнов 

    Если хотите начать новые дела, то не упускайте удачного шанса. Появится много возможностей для раскрытия своего творческого потенциала. Постарайтесь больше времени уделять любимому делу, не забывая и о насущных вопросах, требующих неотложного решения. Не позволяйте собой манипулировать.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 21 мая 2020 для Тельцов 

    Нельзя расслабляться и плыть по течению. Любимый человек готов поддержать вас и окружить заботой. Кое-кого ждет судьбоносное знакомство, которое может перерасти в большую взаимную любовь. Благоприятное время для посещения магазинов: вам удастся совершить выгодные покупки и получить удовольствие.

  • 3

    Близнецы (29 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 21 мая 2020 для Близнецов 

  • 4

    Идет благоприятное время для достижений и перемен в профессиональной деятельности. Выделите наиболее приоритетные дела и займитесь их воплощением в жизнь. Удачный период также для разного рода приобретений.

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 21 мая 2020 для Раков

    Не придавайте значения вероятным маленьким недоразумениям в отношениях с коллегами и случайными знакомыми. Серьезных последствий у них не будет - срывы и задержки возможны только по причине дефицита времени. Будьте дружелюбны к окружающим, не уходите в себя и ни на кого не обижайтесь.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 21 мая 2020 для Львов   

    В данный период вам не только позволительно, но даже полезно идти на поводу своих желаний. Не пренебрегайте также подсказками внутреннего голоса, так как он направит вас по нужному пути. Если почувствуете стойкое нежелание с кем-то встречаться или что-либо делать, то можете с чистой совестью отказаться от этого.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 21 мая 2020 для Дев  

    Конфликты с ближайшими родственниками могут омрачить ваше безоблачное настроение. Звезды уверены: добиться своего вы можете лишь если не будете опускаться до грубости. Решайте все мирным путем. В отношениях с любимым человеком постарайтесь обойтись без замечаний и упреков, ведь иногда это может иметь обратный эффект. А в остальном день благополучный.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 21 мая 2020 для Весов 

  • 8

    Повремените с началом новых дел и подписанием серьезных деловых бумаг. Освободившееся от рабочих забот время всецело посвятите личной жизни и укреплению своего здоровья. Свободным людям судьба подарит новое увлечение, которое может перерасти в настоящую большую любовь.

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 21 мая 2020 для Скорпионов 

    Планируйте самые сложные дела, назначайте важные встречи. Фортуна на вашей стороне, важно лишь не мешать ей своими сомнениями. Дайте возможность проявиться счастливому случаю. Предостережение: строго соблюдайте технику безопасности.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 21 мая 2020 для Стрельцов 

  • 10

    Требуются повышенное внимание и осторожность во всех делах. Высока вероятность получить бытовую или производственную травму. В любовной сфере не форсируйте никаких перемен. Сейчас вы не сможете объективно оценить ситуацию.

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 21 мая 2020 для Козерогов

    Практически все, что наметите совершить в этот день, вам удастся. Предпочтение стоит отдавать делам, в которых не требуется чья-то помощь, так как помощники могут оказаться тормозом. Но даже это не будет являться для вас значительной помехой.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 21 мая 2020 для Водолеев

    День благоприятен для начала новых дел. переговоров, встреч и составления планов на будущее. Постарайтесь его максимально загрузить делами. В любовном плане могут быть перемены в положительную сторону. В особенности это касается людей, которые еще не обрели свою половинку.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 21 мая 2020 для Рыб

    Наступает период, когда трудиться придется гораздо больше, чем вы рассчитываете. Да и отдача будет не слишком высокой. Если возникнет необходимость, то возьмите себе в помощники людей, которым доверяете. Вполне вероятно, что вам самим будет сложно справиться с грузом навалившихся проблем.

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