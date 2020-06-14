Гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 июня 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 14 июня 2020 для Овнов На первую половину этого дня не стоит планировать важных дел. Лучше посвятить это время занятию творчеством, любимым делом. Поиграйте в различные игры со своими детьми, это принесет удовольствие и им, и вам. Вечернее время сложно назвать благоприятным: способность объективно оценивать ситуации заметно снизится. В этот период не исключены обманы, недоразумения. Сейчас не стоит принимать решения под влиянием эмоций, на основе непроверенных данных. Отбросьте все сомнения до тех пор, пока вам не станут известны факты. Меньше полагайтесь на интуицию. Также рекомендуется избегать употребления спиртного.

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 14 июня 2020 для Тельцов Тельцу нужно чаще говорить "да", чем отрицать все происходящее. Предложений будет масса, но все они не по вашу душу. Толчок новым проектам дадите вы сами. Если, конечно же, Телец не будет слушать посторонних советов и жить иллюзиями. Хороший день для дыхательных упражнений, восточных единоборств, йоги и пеших прогулок.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 14 июня 2020 для Близнецов Гороскоп предсказывает Близнецам безоблачное небо над головой, поэтому можно сеять новые идеи, которые дадут прекрасные всходы. Отсекайте все ненужное в общении с людьми. Если вам что-то предлагают, то сначала взвесьте "за" и "против". Избранник смотрит на Близнецов хмуро и из-под лобья? Стоит покопаться в себе, чтобы найти этому причину.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 14 июня 2020 для Раков Рак может сполна проявить творческий потенциал, если покажет миру свои лучшие качества. Вы личность дотошная и упорная, что в работе приветствуется. Причем, в любой. Честолюбивые желания Рака в любви исполнятся, но осторожность в разговоре с партнером должна быть в приоритете. Иначе, случится конфликт.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 14 июня 2020 для Львов Гороскоп предсказывает Льву сплошные траты, связанные с поездкой, учебой или покупкой лекарств. Все это необходимо, поэтому смиритесь. Хорошо распланировать бюджет, чтобы не попасть в кризисную ситуацию. Льву не мешает навести порядок в доме, разложить по полочкам вещи, а от чего-то избавиться навсегда. Не цепляйтесь за прошлое.

6 Дева (24 августа - 23 сентября) Гороскоп на 14 июня 2020 для Дев Сегодня Девы безответственно подойдут к своим прямым обязанностям на работе. Вам ничего не захочется делать. Может быть, это начало недели так сказывается на настроении, или есть другие причины? Гороскоп советует настроиться на рабочий лад, а не жить воспоминаниями о минувших выходных.

7 Весы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп на 14 июня 2020 для Весов Вам очень хочется высказаться, но в эти сутки все же постарайтесь хранить молчание. Сосредоточьтесь на деловых, профессиональных, финансовых, имущественных вопросах. Воздержитесь от поспешных выводов и опрометчивых договоренностей, не подписывайте платежные документы. В этот день возрастает вероятность проблем, связанных с возвратом долгов, возмещением убытков, выплатой налогов и компенсаций. Нежелательны покупки (возможен брак). Весам, состоящим в ссоре с деловыми партнерами, может понадобиться помощь адвоката.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 14 июня 2020 для Скорпионов Выигрышными чертами Скорпионов сегодня станут упорство и настойчивость. К ослаблению позиций приведут такие качества, как пассивность, необоснованное упрямство, закомплексованность, раздражительность, ревнивость, агрессивность. На вашем поведении будут не лучшим образом сказываться подавленные желания, в том числе материальные и сексуальные, а также скрытый страх, неверие в свои силы. Не отступайте от реализации своих планов, но соблюдайте необходимые правила безопасности. Новые начинания сегодня не рекомендуются.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 14 июня 2020 для Стрельцов Негативные эмоции могут стать скрытым препятствием, о которое разобьются ваши инициативы. Возможно, вас одолеют неприятные воспоминания. Держите переживания под контролем, давайте им волю только в строго ограниченных пределах. Если вами станут управлять чувства, то вы начнете совершать ошибку за ошибкой даже в самой благоприятной ситуации. От друзей может прийти дополнительная помощь. Многие Стрельцы смогут рассчитывать на поддержку единомышленников из виртуального пространства.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 14 июня 2020 для Козерогов Упорство, с которым вы действуете, может перейти в упрямство. Повышается вероятность критической ошибки. Неблагоприятное стечение обстоятельств может повлиять на Козерогов угнетающе, лишить боевого духа и веры в победу. Если время терпит, попробуйте взять паузу и переждать плохой период. Если ничего не получается, подумайте, что вы делаете не так. Не исключено, что вы продолжаете по инерции стучаться в закрытую дверь. Возможно, вам нужна смена целей и приоритетов либо новое знакомство.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 14 июня 2020 для Водолеев День неудачен для новых дел. Разбирайтесь с уже имеющимися проблемами, особенно если они находятся в критической стадии. Определите, что не дает вам двигаться вперед. Возможно, это ваше собственное упрямство, зацикленность на одном списке задач. Вырваться из порочного круга поможет непредвиденная ситуация или острый конфликт. При этом звезды советуют Водолеям избегать неоправданных нагрузок и риска, поскольку велика вероятность стрессов и травм.