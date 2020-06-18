Гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 июня 2020 года

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 18 июня 2020 для Овнов
Повысится вероятность разногласий, к которым может привести как ваша собственная неуступчивость, так и чужая опрометчивость. Это неподходящее время для заключения долгосрочных соглашений, поиска понимания и сочувствия. Будьте осторожны в финансовых вопросах и не тратьте деньги понапрасну.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 18 июня 2020 для Тельцов
Сейчас стоит взяться за новые проекты, заняться расширением деловых связей. Также день благоприятен для всего, что связано с любовью. Это могут быть новые знакомства и увлечения, а может быть приятное времяпрепровождение в компании любимого человека.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 18 июня 2020 для Близнецов
День подходит для обсуждения любых деловых вопросов. Вы точно знаете, чего хотите и на какие уступки готовы пойти. Сейчас придется затрачивать гораздо больше энергии на дела, которые раньше давались с легкостью. В это время может ухудшиться состояние здоровья. Поберегите себя.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 18 июня 2020 для Раков
Стоит ограничиться несложными делами, а от масштабных начинаний лучше отказаться. Избегайте физических, эмоциональных и серьезных умственных нагрузок. Будьте осторожны при обращении с электроприборами. Не берите долгосрочные кредиты.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 18 июня 2020 для Львов
Сейчас важно быстро ориентироваться в обстановке. К предложениям относитесь осторожно, не переоценивайте свои силы и возможности партнеров. Больше слушайте и меньше высказывайте свое мнение. Есть возможность улучшить свое положение.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 18 июня 2020 для Дев
Не стройте на данный день серьезных планов, не давайте обещаний своим деловым партнерам, а также не берите кредиты - обстоятельства могут складываться для вас не слишком благоприятно. Не игнорируйте советы более опытных людей.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 18 июня 2020 для Весов
За сложные дела стоит браться лишь в том случае, если у вас есть надежные помощники. Не следует быть слишком откровенными даже с близкими людьми, так как все сказанное может обернуться против вас. В семье могут возникнуть обиды и разногласия.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 18 июня 2020 для Скорпионов
Этот день подходит для деловых встреч, обсуждения долгосрочных планов, серьезных разговоров. Займитесь поиском информации. В финансовых вопросах стоит проявить сдержанность и воздержаться от покупок, в которых не особо нуждаетесь. Держите свои эмоции в узде. Удачное время для новых знакомств.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 18 июня 2020 для Стрельцов
Сейчас ваш энергетический потенциал окажется не слишком высоким. Правильно питайтесь, побольше спите и старайтесь бывать на свежем воздухе в компании приятных людей. Если у вас намечаются серьезные встречи, переговоры или дела, то лучше их перенести.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Гороскоп на 18 июня 2020 для Козерогов
В данный период вам потребуется помощь коллег или знакомых, и вы обязательно ее получите. Наиболее перспективными представляются дела, связанные с переговорами и заключением сделок. Также день благоприятен для всего, что связано с любовью. Не исключены новые интересные знакомства.
Водолей (21 января - 18 февраля)
Гороскоп на 18 июня 2020 для Водолеев
Этот период очень хорош для профессиональной деятельности. Вы обладаете свободой действий и можете использовать знания и время по своему усмотрению. Если вы не удовлетворены взаимоотношениями с любимым человеком, то сначала стоит разобраться в себе, а не нагнетать обстановку.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 18 июня 2020 для Рыб
Возникнет немало вопросов относительно работы, с которыми придется справляться в одиночку. Не принимайте поспешных решений. В этот день на всякий случай не хвастайтесь своими успехами, достижениями, новыми знакомыми и даже покупками.