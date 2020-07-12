Гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 июля 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 12 июля 2020 для Овнов Старайтесь обращать внимание на мелочи. То, что сейчас кажется незначительным, позже может сыграть важную роль. Не исключено, что вам потребуется поддержка старых знакомых. Подумайте, чем вы можете заинтересовать их: возможно начало взаимовыгодного сотрудничества. Не смешивайте деловые и личные интересы, не позволяйте своим симпатиям и антипатиям влиять на решения, касающиеся работы. Можно планировать на этот день поездки, но лучше не отправляться слишком далеко. Время, проведенное в дороге, наверняка покажется утомительным. У некоторых Овнов может ухудшиться самочувствие.

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 12 июля 2020 для Тельцов День обещает успехи в работе и творческой деятельности. Будет возможность заняться тем, что давно вас интересует, или научиться чему-то совершенно новому. Не исключены деловые поездки. Они сложатся удачно, но отнимут гораздо больше времени, чем вы ожидали. Многим Тельцам придется менять планы, отказаться от каких-то развлечений или личных встреч, чтобы заняться решением финансовых вопросов. Лучше не спешить с покупками и инвестициями. Предложения, которые сегодня кажутся заманчивыми, вряд ли оправдают ваши ожидания.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 12 июля 2020 для Близнецов День сложится удачно, если вы правильно расставите приоритеты. В первой его половине нужно сосредоточиться на том, что действительно важно для вас и ваших близких. Чем меньше вы будете отвлекаться, тем лучше. Позже наступит более спокойное время, можно будет переключиться на иные задачи. Вероятны плодотворные деловые переговоры, не исключены хорошие новости, касающиеся вашей карьеры. Порадуют неожиданные встречи со давними знакомыми. Будет возможность восстановить старые связи, и вы ее не упустите.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 12 июля 2020 для Раков Могут огорчать мелочи. Если хоть что-то идет не так, как ожидалось, вы совершенно теряете равновесие, ничего не решаетесь предпринять. Чем раньше вы вернете веру в свои силы, тем большего сможете добиться. Вспомните о своих прежних успехах и достижениях: это поможет настроиться на более оптимистичный лад. Нужна разборчивость в отношениях, особенно деловых. Держите при себе лучшие идеи, не делитесь важной информацией с малознакомыми людьми. О своих переживаниях стоит рассказывать только самым близким. Нужна осторожность в решении финансовых вопросов.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 12 июля 2020 для Львов

6 Вам предстоит многое обдумать, принять непростые решения. Появляются новые задачи, и среди них могут быть очень сложные. Чаще обычного приходится брать на себя ответственность за других, исправлять чужие ошибки. Все это утомляет и заставляет нервничать, но вы не сдаетесь и не отказываетесь от задуманного. Вероятны перемены в работе, не исключены кадровые перестановки. Поначалу они заставят вас беспокоиться, но пройдет немного времени, и вы поймете, как извлечь пользу из происходящего. Ваши планы не всегда понятны окружающим, но пройдет немного времени, и все поймут, что вы выбрали лучший путь к цели. Дева (24 августа - 23 сентября) Гороскоп на 12 июля 2020 для Дев

7 Нелегко сохранять спокойствие: события этого дня могут и огорчить вас, и разозлить, и заставить волноваться. При этом ситуация требует хорошо обдуманных, взвешенных решений. Поддавшись эмоциям, легко совершить ошибки. Нужно время, чтобы восстановить душевное равновесие и во всем разобраться, поэтому старайтесь не торопиться. Советы часто оказываются бесполезными, даже если вы обращаетесь за ними к очень опытным людям. Нежелательно заниматься оформлением документов, посещать государственные организации. Весы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп на 12 июля 2020 для Весов Не стоит принимать важные решения в начале дня. В это время вам очень трудно правильно оценить свои силы, разобраться в происходящем. К тому же кто-то может попытаться ввести вас в заблуждение. Доверять стоит только старым, проверенным союзникам, которые прежде никогда вас не подводили. Со временем ситуация меняется к лучшему, вторая половина дня приносит ответ на многие вопросы. Женщины охотно помогают, дают хорошие советы. Возможны приятные сюрпризы, неожиданные знаки внимания. Благодаря им ваше настроение заметно улучшится, станет проще смотреть в будущее с оптимизмом.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 12 июля 2020 для Скорпионов День будет удачным. Вы сможете хорошо справиться даже с очень сложными делами, быстро решить новые задачи. Вероятны плодотворные деловые переговоры. Полезно обсуждать с партнерами планы на будущее. Не исключено, что реализацию каких-то идей придется отложить, но вы будете довольны принятым решением. Можно проявлять инициативу и в деловой сфере, и в личных отношениях - ее обязательно поддержат. Интуиция часто подсказывает вам, как лучше поступать, что делать, чтобы добиться своего. Руководствуйтесь ее подсказками, и вы останетесь довольны результатом.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 12 июля 2020 для Стрельцов Благоприятный день, обещающий сюрпризы, подарки, удачные совпадения. Полагайтесь на свой опыт. Он безошибочно подсказывает вам, как лучше поступить в сложных ситуациях, к кому обратиться за поддержкой, за какие дела браться немедленно, а какие лучше отложить. Действуя решительно и быстро, вы оставите далеко позади соперников и обезоружите тех, кто мог бы вам навредить. Если кто-то просит о помощи, постарайтесь оказать ее - это окажется полезным и вам. Будет возможность узнать нечто важное о дорогих вам людях.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 12 июля 2020 для Козерогов Лучше не рассчитывать на легкие победы. Для того чтобы добиться успеха, вам сегодня придется преодолеть трудности, одержать верх в нелегкой борьбе. Не исключено, что давние недоброжелатели спутают ваши планы, заставят заниматься совсем не тем, чем вам хотелось бы. Держитесь подальше от сомнительных личностей - такие контакты могут нанести серьезный удар по вашей репутации. Нужно уделить внимание семье. Близкие сегодня больше, чем обычно, нуждаются в вашей заботе. Не уклоняйтесь от обсуждения домашних дел и планов на будущее.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 12 июля 2020 для Водолеев Дел будет неожиданно много, и не сразу удастся понять, какими из них нужно заняться немедленно, а какие можно отложить на потом. Сбивают с толку многочисленные задержки, мелкие недоразумения, которые возникают в самый неподходящий момент. Но вам все же удастся сохранить самообладание и найти выход из положения. Можно обратиться за поддержкой и советами к старым друзьям. Не бойтесь делиться с близкими своими переживаниями, рассказывать о том, что вас волнует и тревожит. Искренность пойдет на пользу отношениям.