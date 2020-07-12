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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 июля 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 июля 2020 года
Обновлено 18:20 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com
В понедельник, 13 июля, Скорпионам светит покровительство планет, а Рыбам грозят тайные препятствия и несчастные случаи.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 13 июля 2020 для Овнов 

Благоприятный день для коллективных мероприятий, физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе. Наступает прекрасное время для размышлений о переходе к новому роду деятельности, восстановлению и укреплению старых связей или оказанию помощи близким. Вероятно, неожиданное известие заставит вас изменить намеченные планы. Старайтесь проявлять мудрость и выдержку. Скорее всего, именно этот день позволит вам решить одну из семейных проблем. Обратите внимание на свое здоровье. Из-за резкого снижения жизненного потенциала крайне нежелательно физическое перенапряжение или действия, связанные с риском.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 13 июля 2020 для Тельцов 

День пробуждения внутренних сил и преобразования внутренней природы. Возможно, вас ждет увлекательное путешествие или неожиданное знакомство, которое запомнится надолго и принесет массу приятных ощущений. Можете не беспокоиться ни о чем, так как все закончится благополучно.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 13 июля 2020 для Близнецов 

День активного отдыха и пробуждения внутренних духовных сил. Может случиться так, что сегодня вас ждет увлекательное путешествие, которое запомнится надолго и принесет массу приятных ощущений. Можете не беспокоиться ни о чем, так как все приключения, которые вас ожидают, закончатся благополучно.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 13 июля 2020 для Раков

Этот день может быть отмечен повышением вашего творческого потенциала. Вы можете ощутить потребность выразить свои мысли и чувства. Уединение, к которому вы предрасположены, способствует этому. Необычное восприятие мира усилится оптимистическим настроением.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 13 июля 2020 для Львов   

Обратите внимание на свое здоровье. Из-за резкого снижения жизненного потенциала крайне нежелательны физическое перенапряжение или действия, связанные с риском. Благоприятное время для уединения, философских рассуждений, размышлений о переходе к новому роду деятельности, оказанию помощи близким.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 13 июля 2020 для Дев  

Завтра вы сможете с невероятной легкостью получить то, что раньше казалось недоступным. Не исключено, что большую финансовую поддержку вы получите от родителей. Звезды рекомендуют разумно перегруппировать силы, чтобы довести до конца ранее начатое дело.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 13 июля 2020 для Весов 

День пробуждения внутренних духовных сил, начала новых дел, завершения работы, ремонта или благоустройства квартиры. Хороший день для коллективной работы, совместных мероприятий, активного отдыха. Прислушивайтесь к советам друзей. Их суждения будут верными, своевременными и точными.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 13 июля 2020 для Скорпионов 

Спокойный день. Вы будете находиться под покровительством планет. Никаких серьезных проблем не предвидится. Но нужно действовать обдуманно. Не стоит совершать важных, необратимых поступков, особенно касающихся семейных отношений. Проявите сдержанность и терпение. Это поможет решить множество самых различных проблем.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 13 июля 2020 для Стрельцов 

День активного отдыха и пробуждения внутренних духовных сил. Может случиться так, что сегодня вас ждет увлекательная встреча, которая запомнится надолго и принесет массу приятных ощущений. Можете не беспокоиться ни о чем, так как Венера на вашей стороне - все приключения скорее всего закончатся благополучно.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 13 июля 2020 для Козерогов

Жизненный потенциал начинает постепенно понижаться - не исключено, что любые ваши действия могут обернуться против вас. Весьма вероятны сложности в личной жизни: стремление к сдержанности в значительной степени подавляет чувство нежности к близкому человеку или родственникам. Постарайтесь в этот день не принимать кардинальных решений, иначе вы рискуете окончательно испортить отношения с партнером.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 13 июля 2020 для Водолеев

Этот день символизирует защиту интересов, выбор и достижение цели. Ваш внутренний мир может прийти в противоречие с объективной реальностью. Как никогда ранее, вам следует проявить терпение и выдержку. Вызов обществу может повлиять на ваше социальное и материальное положение. Рекомендуется сосредоточить свое внимание на детях.

Рыбы (10 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 13 июля 2020 для Рыб

Крайне опасный день. Вероятны осложнения с законом, получение лживой информации, проблемы в семье и на работе, несчастные случаи. Кроме того, тайные препятствия значительно осложнят жизнь Рыб. Держите в порядке документы, не поддавайтесь иллюзиям, будьте осторожны на дорогах. Не доверяйте своим чувствам. Не занимайтесь ничем новым и важным. Берегите детей. Пророчества могут быть лживыми.

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Автор:

Телеграф
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