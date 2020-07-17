Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 июля 2020 года

Сегодня как никогда нужно быть осторожнее со словами. Увы, звезды гороскопа 17 июля 2020 года не будут склонять к сдержанности, ну а о том, что такое вежливость и дипломатичность окружающие и вовсе могут забыть. И еще один момент: сегодня непростительна небрежность в прическе и в одежде. Правильно выбранный стиль в этот день - половина успеха.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 17 июля 2020 для Овнов

Начало дня будет довольно напряженным и сложным. Может показаться, что удача отвернулась от вас: слишком часто все идет не так. Но влияние позитивных тенденций усиливается, вам удается взять ситуацию под контроль. Открываются новые возможности в профессиональной сфере. Вы их не упустите. В конце дня возможны денежные поступления, удачные покупки, выгодные сделки. Деловое чутье в это время будет особенно острым, вы можете доверять ему во всем. А вот там, где речь идет о личных отношениях, подсказки интуиции порой оказываются ложными.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 17 июля 2020 для Тельцов

День складывается хорошо, вам во многом везет. Могут открыться новые возможности, и вы обязательно ими воспользуетесь. Вероятен значительный прогресс в делах, будет шанс успешно завершить проекты, над которыми вы в последнее время трудились. Многие Тельцы добиваются куда лучших результатов, чем предполагали окружающие. Успехами таких представителей знака могут заинтересоваться влиятельные люди. Останется время и на какие-то интересные дела, встречи с друзьями, творчество. Сегодня даже самые простые вещи дарят вам массу позитивных эмоций.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 17 июля 2020 для Близнецов

Подходящий день для того, чтобы вернуться к каким-то делам, которые вы вынуждены были отложить. Сейчас можно довести все до конца, расставить финальные точки, достичь успеха. Звезды будут на вашей стороне, этим можно пользоваться. Прежде чем браться за что-то новое, оцените свои силы. Вряд ли вам кто-то поможет; подумайте, готовы ли вы решать все проблемы самостоятельно. Влияние позитивных тенденций преобладает в личных отношениях. Вы отлично ладите с теми, кто вам дорог. Близкому человеку придутся по душе ваши идеи.



Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 17 июля 2020 для Раков

Появляется много новых идей. Пока никто, кроме вас, не готов признать, что они хороши, зато желающих указать на слабые места достаточно. Но как только вы приступите к реализации задуманного, окружающие оценят красоту замыслов. Можно заключать сделки, они принесут прибыль. Покупки могут быть удачными, но только в том случае, если вы планировали их заранее. Возможны хорошие новости, касающиеся работы. Некоторые Раки получат очень заманчивые предложения от старых знакомых. Другие представители знака поймут, как нужно действовать, чтобы упрочить свои позиции.



Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 17 июля 2020 для Львов

Удачный день. Многое складывается лучше, чем можно было ожидать, и иногда вы добиваетесь успеха, почти не прикладывая усилий. Старайтесь действовать быстро: первая половина дня может пройти гораздо плодотворнее второй. Встречи, особенно важные, тоже стоит провести до обеда. Возможны незапланированные встречи, которые окажутся очень приятными. Не исключены и неожиданные визиты; вы будете рады гостям, хоть их появление и удивит вас. Вероятны заметные перемены к лучшему в отношениях с любимым человеком.



Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 17 июля 2020 для Дев

Есть шанс одержать важные победы. Все, что от вас требуется - это настроиться на серьезный лад и не откладывать на потом неприятные дела. Кстати, они могут оказаться не такими уж неприятными и даже интересными. Тут многое зависит от вашего подхода. Гораздо эффективнее искать собственные методы решения любых проблем, чем пользоваться чужими. Хорошо проходят и деловые, и личные встречи. Вы способны поладить с самыми разными людьми. Напряженные моменты порой возникают, но тут вас выручают чувство юмора и эмпатия. Вы безошибочно угадываете, чего хотелось бы окружающим.



Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 17 июля 2020 для Весов

Подходящий день для решения многих вопросов, тревоживших вас в последнее время. Сейчас вы не строите иллюзий, реально оцениваете свои силы, никому не позволяете водить вас за нос. Появляется определенность в планах на будущее, а вместе с ней - и спокойствие, необходимое для реализации задуманного. Может потребоваться поддержка близких. Вы получите ее, если будете по-настоящему откровенны, без стеснения расскажете о том, что вас волнует. Не исключено, что преодолеть трудности поможет именно тот человек, от которого вы не ожидали ничего подобного.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 17 июля 2020 для Скорпионов

Отличный плодотворный день. Преграды, казавшиеся непреодолимыми, остаются позади, и теперь ничто не помешает вам достичь поставленных целей. Однако имейте в виду, что возможности ваши небезграничны. Иногда проще попросить кого-то о помощи, чем преодолевать все трудности в одиночку. Найти союзников будет нетрудно; ваши идеи нравятся многим. Вечер обещает хорошие новости. Не исключены и приятные сюрпризы, в том числе романтические. Вы легко находите общий язык с окружающими, можете догадаться о тайных желаниях тех, кто вам дорог.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 17 июля 2020 для Стрельцов

Можно добиться больших успехов в работе, но нужно смириться с тем, что все остальное отойдет на второй план. Возможно, придется отложить на потом какие-то личные встречи и развлечения, отказаться от поездок, в которые вы хотели бы отправиться. В первой половине дня у вас будет время, чтобы расставить приоритеты. Главное - понимать, что успеть все не удастся; нужно выбирать. Наверняка пригодится то, чему вы научились раньше. Даже информация, полученная случайно, может оказаться очень полезной. Возможны приятные известия издалека.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 17 июля 2020 для Козерогов

Отличный день для реализации старых планов, в том числе таких, к которым никто, кроме вас, не относится всерьез. Вы верите в себя, и этого достаточно для успеха. Можно браться за необычные задачи, требующие творческого подхода, нестандартных решений. Часто у вас хорошо получается то, с чем не справились другие. Будет шанс познакомиться с людьми, о которых вы прежде слышали много хорошего. Такие встречи не разочаруют. Вы тоже произведете благоприятное впечатление. Не исключено начало романтических историй, но тут лучше не торопиться, дать событиям развиваться своим чередом.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 17 июля 2020 для Водолеев

Сложный день. Часто приходится спорить с окружающими, которые то ли специально испытывают ваше терпение, то ли действительно не понимают очевидных вещей. Вы стараетесь быть корректными, но порой с языка все же срываются язвительные и обидные слова. Лучше не обсуждать важные вопросы - тут очень трудно будет избежать серьезного конфликта. Возможно, разумнее будет просто ограничить контакты, особенно в первой половине дня. Позже появятся новые дела и интересные задачи, настроение заметно улучшится.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 17 июля 2020 для Рыб