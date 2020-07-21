Гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 июля 2020 года

Сегодня благоразумнее не наводить свои порядки, а подстраиваться к тем порядкам, которые установлены не вами и уже давно существуют.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 21 июля 2020 для Овнов

День будет наполнен различными событиями, причем большинство из них вас приятно удивят. Могут поступить заманчивые предложения, касающиеся не только профессиональной сферы деятельности и творчества. Возможно, их стоит рассмотреть. Но избегайте споров с руководством и коллегами.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 21 июля 2020 для Тельцов

На работе могут возникнуть непредвиденные трудности. Когда вам покажется, что успех совсем близок, на пути будут вырастать горы препятствий, мешающие осуществлению планов. От этого вы можете даже на некоторое время впасть в депрессию. Но не печальтесь: этот период скоро пройдет.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 21 июля 2020 для Близнецов

Для вас идет благополучный период, который внесет яркие краски практически во все области профессиональной деятельности. Наиболее удачно будут складываться переговоры. Ваше мнение придется по вкусу руководству, так что не стесняйтесь выдвигать новые предложения. Ближе к концу дня избегайте выяснения отношений с родными.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 21 июля 2020 для Раков

Ответственнее отнеситесь к поручениям или просьбам людей, от которых вы зависите. Руководство должно заметить ваши старания и заслуги. Обходите стороной тех, кто постоянно жалуется. С вниманием отнеситесь к своему здоровью, не переутомляйтесь.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 21 июля 2020 для Львов

Расслабляться не придется, иначе рискуете потерять свои позиции на деловом фронте. Из-за неприятностей на работе или в личной жизни может возникнуть эмоциональный дискомфорт. Если вы не отличаетесь богатырским здоровьем, то сегодня силы могут вас покинуть. Поберегите себя.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 21 июля 2020 для Дев

Проявляйте больше инициативы. Но если на пути возникнет непреодолимая стена, не пытайтесь ее пробить. Займитесь лучше тем, что вам по плечу. Избегайте конфликтов. Противостоять натиску энергетически сильного человека будет сложно.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 21 июля 2020 для Весов

Вам нужно уделять больше внимания и заботы своим близким. Сейчас вы можете, сами того не желая, ущемить их интересы. Удачно сложатся переговоры, и вы легко будете достигать желаемых результатов. Следует быть аккуратнее с финансами.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 21 июля 2020 для Скорпионов

Ничего плохого про этот день сказать нельзя. Вы будете находиться в приподнятом настроении и сможете хорошо потрудиться и отдохнуть. Нужно вступать в активное взаимодействие с окружающими. Спонтанные решения могут оказаться удачными.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 21 июля 2020 для Стрельцов

Ваши хлопоты завершатся отличным результатом. Сегодня вас ожидает немало интересных переговоров, которые могут принести долгожданные плоды. Но постарайтесь в разговорах не проявлять жесткости, и если чувствуете, что собеседник не готов дать ответ, оставьте его на время в покое.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 21 июля 2020 для Козерогов

На данном этапе постарайтесь забыть слово «хочу», пусть на первый план выйдет слово «надо». Если не станете лениться, результат окажется достойным. День подходящий для переговоров и достижения договоренностей. Хотя если вы захотите отдохнуть и приятно провести время, то тоже не прогадаете.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 21 июля 2020 для Водолеев

Сейчас вы можете оказаться в двояком положении. С одной стороны, на работе будет многое удаваться, а с другой стороны, трудности могут наблюдаться в отношениях с близким человеком. Постарайтесь избегать ссор и быть терпимее. Делайте то, о чем впоследствии не станете жалеть.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 21 июля 2020 для Рыб