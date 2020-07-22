Гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 июля 2020 года

Звезды сулят нам неоднозначный день для разных знаков Зодиака. В то время, как у одних представителей зодиакального круга будут сутки, наполненные любви и счастья, другие будут решать крайне важные жизненные проблемы.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 22 июля 2020 для Овнов

Утро будет полным дел, но достаточно удачным. Не исключено, что вам придется изменить планы, отложить на потом то, чем вы собирались заняться. Это может немного раздосадовать, но вы постараетесь справиться с эмоциями. Многие Овны сосредоточатся на интересных делах, и все остальное для таких представителей знака отойдет на второй план. Позже держать себя в руках станет значительно сложнее. Лучше избегать контактов с людьми, которые раздражают вас, критикуют или дают непрошенные советы. Неприятные разговоры тоже лучше отложить.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 22 июля 2020 для Тельцов

Сложный день. Справиться с делами труднее, чем вы ожидали, не исключены какие-то неприятные сюрпризы. Может выясниться, что вы выбрали неверный путь. Все это огорчает. Но сдаваться рано: есть шанс изменить ситуацию к лучшему. Вы получите помощь, на которую и рассчитывать не могли, и именно благодаря ей преодолеете все трудности. Во второй половине дня будет шанс раньше других узнать нечто важное. Вы воспользуетесь этой информацией с умом, получите преимущество перед соперниками. В это же время человек, когда-то обидевший вас, захочет загладить свою вину и окажет полезную услугу.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 22 июля 2020 для Близнецов

Начало дня будет не самым простым, особенно для тех, кто запланировал на это время какие-то встречи. Поладить с окружающими оказывается гораздо труднее, чем обычно. Иногда пустяковые разногласия приводят к конфликтам. Со временем ситуация изменится к лучшему, если вы не станете слишком нервничать. Вторая половина дня проходит лучше. Будет возможность заняться чем-то интересным. Некоторые Близнецы найдут неожиданное применение своим талантам. Заметно улучшится настроение, появятся новые идеи, которые вы вскоре с энтузиазмом воплотите в жизнь.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 22 июля 2020 для Раков

Отличный день для любых встреч. На людей, которые видят вас впервые, вы производите хорошее впечатление, почти не прикладывая для этого усилий. Старые знакомые могут изменить свое мнение, признать, что недооценивали вас и не замечали ваших достоинств. Не удивляйтесь комплиментам и признаниям в любви; едва ли сегодня кто-то сможет остаться к вам равнодушным. Нежелательно заниматься однообразными делами: вы быстро начинаете скучать и можете допускать ошибки. Не исключены споры с людьми, которые когда-то помогли вам, а сейчас ждут ответных услуг.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 22 июля 2020 для Львов

День будет довольно удачным. Кое-каких мелких недоразумений не удастся избежать, но они не помешают вам справиться со всеми делами, довести начатое до конца. Возможны незапланированные встречи. Не исключено, что напомнят о себе люди, с которыми вы давно не виделись, и общение с ними будет очень приятным. Вечер лучше посвятить отдыху. В это время многие дела, даже привычные, могут казаться очень утомительными. Нежелательно обсуждать важные вопросы, особенно личного характера: вы рискуете наговорить лишнего.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 22 июля 2020 для Дев

День радует хорошими новостями. Уже в первой его половине вы убедитесь, что выбрали верный путь, не ошиблись с целями и вообще все делаете правильно. Позже появится возможность найти ответы на вопросы, которые в последнее время беспокоили и вас, и ваших близких. После этого станет гораздо проще строить планы на будущее - и ближайшее, и далекое. Вечером вероятны денежные поступления. Не исключено, что в это же время потребуются расходы или появится возможность сделать какие-то удачные покупки. Помните, что не на всем стоит экономить.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 22 июля 2020 для Весов

Неблагоприятный день для общения. Вероятны разногласия и споры, даже с самыми близкими людьми может быть трудно найти общий язык. Вы стараетесь избегать резких высказываний, вести себя тактично и деликатно, но порой все же обижаете окружающих, сами того не желая. Не стоит обсуждать важные вопросы, да и любые серьезные разговоры лучше отложить. Выбирайте легкие и приятные темы для бесед. Вечер порадует хорошими новостями, а также неожиданными приглашениями и предложениями. Если вы давно хотели внести в свою жизнь разнообразие, сейчас возможность сделать это наверняка появится.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 22 июля 2020 для Скорпионов

День будет очень насыщенным. Дел окажется больше, чем вы ожидали, и придется торопиться, чтобы все успеть. Утром окружающие часто дают непрошенные советы, а иногда и навязывают свою помощь. То и другое может раздражать, особенно в начале дня. Не стоит решать важные финансовые вопросы, делать крупные покупки, если они не были запланированы заранее. Во второй половине дня возможны неожиданные встречи, удивительные знакомства. Вы многим нравитесь. Не исключено, что кто-то влюбится с первого взгляда, но вы вряд ли потеряете голову.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 22 июля 2020 для Стрельцов

Начинается день удачно. Утро будет интересным и плодотворным, вы успеете сделать куда больше, чем вы ожидали. Хорошо пройдут деловые переговоры, возможны интересные предложения. Во второй половине дня вероятны незапланированные поездки. Вы будете рады сменить обстановку, побывать в каких-то интересных местах. Не исключены новые знакомства, они будут приятными. Подходящий день для покупок, в том числе крупных. Можно приобретать технику, мебель, предметы интерьера - все, что сделает ваш дом более комфортным, уютным, красивым.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 22 июля 2020 для Козерогов

Непростой и важный день. Обращайте внимание на то, что происходит вокруг - любое событие может положить начало серьезным переменам в жизни. Осторожность нужна во всем, что связано с деньгами, имуществом, ценными вещами и документами. Здесь нельзя торопиться, необходимо уделять внимание самым мелким деталям. За советами лучше обращаться к специалистам, а не к тем, кто настойчиво делится жизненным опытом со всеми вокруг. Планируя поездки, имейте в виду, что они займут больше времени, чем можно было ожидать, окажутся утомительными. Но вы все же не пожалеете, что отправились в путь.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 22 июля 2020 для Водолеев

В начале дня трудно будет не раздражаться из-за мелочей. Достаточно пустяка, чтобы вы утратили равновесие, начали нервничать. Между тем, сегодня лучше не давать воли эмоциям, особенно если вы обсуждаете какие-то серьезные вопросы, принимаете решения, от которых многое будет зависеть. Позже появятся интересные дела и вы сосредоточитесь на них. Будет шанс найти неожиданное применение своим знаниям и умениям. Некоторые Водолеи обнаружат, что обладают талантами, о которых прежде даже не догадывались.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 22 июля 2020 для Рыб