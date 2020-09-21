Рыбам полезно сменить обстановку, а Девам можно начинать ремонт: гороскоп на 21 сентября

Луна в понедельник окажется в знаке Скорпиона, а это значит, что настало время принимать важные и ответственные решения.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 21 сентября 2020 для Овнов

День начнется удачно и продолжаться будет ничуть не хуже, если вы не утратите оптимизма из-за мелких неприятностей, которые порой будут возникать. Помните, что у вас есть друзья и союзники, готовые в любой момент прийти на помощь. Благодаря их поддержке вы сможете достичь большого успеха. Возможны денежные поступления, а также сделки, которые значительно улучшат ваше финансовое положение. Но не исключены и расходы. Чаще всего они связаны с решением каких-то бытовых проблем или помощью старшим родственникам.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 21 сентября 2020 для Тельцов

Начало дня будет отличным. Вы настроены решительно, способны справиться с тем, что прежде казалось почти невозможным. Смело принимайтесь за новые дела, какими бы сложными они ни касались. Возможно начало новых деловых отношений, не исключено, что со временем они примут романтический характер. Вторая половина дня проходит спокойно и не обещает ничего головокружительного. Лучше всего это время подходит для того, чтобы завершить дела, начатые раньше, поискать ответы на вопросы, которые тревожили вас и ваших близких. Не исключены хорошие новости, касающиеся всей семьи.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 21 сентября 2020 для Близнецов

Не все дается легко, но вы не из тех, кого преграды и проблемы заставляют отказаться от задуманного. Вы проявляете редкое упрямство и добиваетесь своего даже там, где другие махнули бы на все рукой. Возможны небольшие, но очень обидные финансовые потери. Расстраиваться из-за них не стоит, ведь вскоре вы найдете возможность пополнить бюджет. Старайтесь не торопиться с любыми решениями; вам нужно время, чтобы понять, как лучше поступить. К счастью, сейчас вы можете позволить себе сделать небольшую паузу и спокойно все обдумать.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 21 сентября 2020 для Раков

Сложный день. Вы и с собой не в ладу, и на окружающих часто обижаетесь, даже если для этого нет каких-то серьезных причин. Может казаться, что вас специально выводят из равновесия, заставляют нервничать; но дело тут не в чьих-то интригах, а в вашей собственной острой реакции на все происходящее. Ситуация изменится, когда вы увлечетесь каким-то новым делом. Высок творческий потенциал, появляется много хороших идей. Некоторые удастся воплотить в жизнь немедленно, потому что обстоятельства сложатся удачно, а друзья подскажут, как лучше действовать.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 21 сентября 2020 для Львов

Начало дня благоприятно. Это хорошее время для того, чтобы взяться за какое-то совершенно новое дело. Возможно, не все сразу получится хорошо, но вы быстро разберетесь в ситуации и многому научитесь. К тому же будет возможность познакомиться с какими-то интересными и очень необычными людьми. Вторая половина дня проходит куда сложнее и приносит массу забот. Трудно избежать финансовых потерь, многие решения оказываются неудачными. Вы не доверяете подсказкам собственной интуиции, а зря - они на удивление точны.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 21 сентября 2020 для Дев

Начало дня довольно неудачно: многое идет не по плану. Раздражает медлительность окружающих, из-за нее вам вряд ли удастся вовремя завершить дела. Уже через несколько часов влияние негативных тенденций пойдет на спад, а вы почувствуете прилив энергии. Вторая половина дня подходит для домашних дел. Можно покупать мебель или технику, начинать небольшой ремонт или подготовку к нему. Не исключено, что в решении каких-то бытовых проблем помогут друзья. Благодаря их присутствию даже самые скучные дела станут менее утомительными.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 21 сентября 2020 для Весов

Благоприятный день для общения. Можно объединиться с единомышленниками - вместе с ними вы легко добьетесь поставленных целей. Не исключено, что появятся новые союзники и друзья. Возможно и начало романтической истории, которая сыграет важную роль в вашей жизни. День подходит для учебы и интеллектуального труда. Вы легко запоминаете информацию, быстро анализируете ее, делаете верные выводы. Полезным окажется умение замечать чужие ошибки. Благодаря ему вы не совершите промахов, которые могли бы обернуться неприятностями.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 21 сентября 2020 для Скорпионов

Все идет хорошо, беспокоиться особенно не о чем. Вы легко находите общий язык с людьми и активно этим пользуетесь. Как раз сейчас можно убедить кого-то поддержать вашу идею, договориться о сотрудничестве. Успех в важных делах приходит не сразу, но вы достаточно терпеливы и не нервничаете. Умение дождаться благоприятного момента позволяет избежать многих неприятностей. Кто-то может попытаться вовлечь вас в сомнительные финансовые проекты, но потерпит неудачу. Вы очень осторожны там, где дело касается денег, избегаете любого риска.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 21 сентября 2020 для Стрельцов

Используйте утро по максимуму: пока влияние позитивных тенденций сильно, можно многое успеть. Особенно хорошо вам даются дела, требующие творческого подхода. Ваши идеи часто приходятся по вкусу окружающим, неудивительно, что у вас появляются помощники. Совместная деятельность может положить начало дружбе или романтической истории. Сложной будет вторая половина дня. В это время слишком многое складывается не так, как вы ожидали, нужно быстро менять планы, принимать важные решения. Сначала это заставит нервничать, но позже к вам вернется спокойствие.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 21 сентября 2020 для Козерогов

Благоприятный день для общения. Хорошо проходят встречи в неформальной обстановке; на них можно обсуждать даже важные деловые вопросы. Не исключены необычные предложения. Не спешите отвечать согласием, даже если заинтересованы - возможно, вам рассказали не все, что стоит знать. Ваша поддержка может потребоваться людям, от которых многое зависит. Пойдите им навстречу, и вы обретете очень полезных союзников. Возможны денежные поступления. Они вряд ли будут значительными, но позволят сделать какие-то приятные покупки.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 21 сентября 2020 для Водолеев

Возможны мелкие недоразумения, задержки в делах и трудности в общении. День будет довольно беспокойным, но не принесет серьезных проблем. Он хорошо подходит для того, чтобы взяться за что-то новое. Вы быстро учитесь, легко запоминаете все, что может пригодиться, задаете правильные вопросы. Ваша любознательность многим нравится. Не исключены денежные поступления; полученная сумма окажется очень кстати. Для покупок и сделок вторая половина дня подходит лучше первой; ваша деловая интуиция в это время будет особенно острой.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 21 сентября 2020 для Рыб