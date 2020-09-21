Скачать
Понедельник, 21.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус за сутки убил 26 украинцев: статистика на 21 сентября
Коронавирус за сутки убил 26 украинцев: статистика на 21 сентября
Людям нечем дышать: один из районов Киева затянуло смогом
Людям нечем дышать: один из районов Киева затянуло смогом
Украинец Малиновский заинтересовал английский Лидс
Украинец Малиновский заинтересовал английский Лидс
Праздник 21 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Праздник 21 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать

Рыбам полезно сменить обстановку, а Девам можно начинать ремонт: гороскоп на 21 сентября

Рыбам полезно сменить обстановку, а Девам можно начинать ремонт: гороскоп на 21 сентября
Обновлено 09:57 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
Луна в понедельник окажется в знаке Скорпиона, а это значит, что настало время принимать важные и ответственные решения.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 21 сентября 2020 для Овнов 

День начнется удачно и продолжаться будет ничуть не хуже, если вы не утратите оптимизма из-за мелких неприятностей, которые порой будут возникать. Помните, что у вас есть друзья и союзники, готовые в любой момент прийти на помощь. Благодаря их поддержке вы сможете достичь большого успеха. Возможны денежные поступления, а также сделки, которые значительно улучшат ваше финансовое положение. Но не исключены и расходы. Чаще всего они связаны с решением каких-то бытовых проблем или помощью старшим родственникам.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 21 сентября 2020 для Тельцов 

Начало дня будет отличным. Вы настроены решительно, способны справиться с тем, что прежде казалось почти невозможным. Смело принимайтесь за новые дела, какими бы сложными они ни касались. Возможно начало новых деловых отношений, не исключено, что со временем они примут романтический характер. Вторая половина дня проходит спокойно и не обещает ничего головокружительного. Лучше всего это время подходит для того, чтобы завершить дела, начатые раньше, поискать ответы на вопросы, которые тревожили вас и ваших близких. Не исключены хорошие новости, касающиеся всей семьи.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 21 сентября 2020 для Близнецов 

Не все дается легко, но вы не из тех, кого преграды и проблемы заставляют отказаться от задуманного. Вы проявляете редкое упрямство и добиваетесь своего даже там, где другие махнули бы на все рукой. Возможны небольшие, но очень обидные финансовые потери. Расстраиваться из-за них не стоит, ведь вскоре вы найдете возможность пополнить бюджет. Старайтесь не торопиться с любыми решениями; вам нужно время, чтобы понять, как лучше поступить. К счастью, сейчас вы можете позволить себе сделать небольшую паузу и спокойно все обдумать.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 21 сентября 2020 для Раков

Сложный день. Вы и с собой не в ладу, и на окружающих часто обижаетесь, даже если для этого нет каких-то серьезных причин. Может казаться, что вас специально выводят из равновесия, заставляют нервничать; но дело тут не в чьих-то интригах, а в вашей собственной острой реакции на все происходящее. Ситуация изменится, когда вы увлечетесь каким-то новым делом. Высок творческий потенциал, появляется много хороших идей. Некоторые удастся воплотить в жизнь немедленно, потому что обстоятельства сложатся удачно, а друзья подскажут, как лучше действовать.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 21 сентября 2020 для Львов   

Начало дня благоприятно. Это хорошее время для того, чтобы взяться за какое-то совершенно новое дело. Возможно, не все сразу получится хорошо, но вы быстро разберетесь в ситуации и многому научитесь. К тому же будет возможность познакомиться с какими-то интересными и очень необычными людьми. Вторая половина дня проходит куда сложнее и приносит массу забот. Трудно избежать финансовых потерь, многие решения оказываются неудачными. Вы не доверяете подсказкам собственной интуиции, а зря - они на удивление точны.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 21 сентября 2020 для Дев  

Начало дня довольно неудачно: многое идет не по плану. Раздражает медлительность окружающих, из-за нее вам вряд ли удастся вовремя завершить дела. Уже через несколько часов влияние негативных тенденций пойдет на спад, а вы почувствуете прилив энергии. Вторая половина дня подходит для домашних дел. Можно покупать мебель или технику, начинать небольшой ремонт или подготовку к нему. Не исключено, что в решении каких-то бытовых проблем помогут друзья. Благодаря их присутствию даже самые скучные дела станут менее утомительными.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 21 сентября 2020 для Весов 

Благоприятный день для общения. Можно объединиться с единомышленниками - вместе с ними вы легко добьетесь поставленных целей. Не исключено, что появятся новые союзники и друзья. Возможно и начало романтической истории, которая сыграет важную роль в вашей жизни. День подходит для учебы и интеллектуального труда. Вы легко запоминаете информацию, быстро анализируете ее, делаете верные выводы. Полезным окажется умение замечать чужие ошибки. Благодаря ему вы не совершите промахов, которые могли бы обернуться неприятностями.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 21 сентября 2020 для Скорпионов 

Все идет хорошо, беспокоиться особенно не о чем. Вы легко находите общий язык с людьми и активно этим пользуетесь. Как раз сейчас можно убедить кого-то поддержать вашу идею, договориться о сотрудничестве. Успех в важных делах приходит не сразу, но вы достаточно терпеливы и не нервничаете. Умение дождаться благоприятного момента позволяет избежать многих неприятностей. Кто-то может попытаться вовлечь вас в сомнительные финансовые проекты, но потерпит неудачу. Вы очень осторожны там, где дело касается денег, избегаете любого риска.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 21 сентября 2020 для Стрельцов 

Используйте утро по максимуму: пока влияние позитивных тенденций сильно, можно многое успеть. Особенно хорошо вам даются дела, требующие творческого подхода. Ваши идеи часто приходятся по вкусу окружающим, неудивительно, что у вас появляются помощники. Совместная деятельность может положить начало дружбе или романтической истории. Сложной будет вторая половина дня. В это время слишком многое складывается не так, как вы ожидали, нужно быстро менять планы, принимать важные решения. Сначала это заставит нервничать, но позже к вам вернется спокойствие.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 21 сентября 2020 для Козерогов

Благоприятный день для общения. Хорошо проходят встречи в неформальной обстановке; на них можно обсуждать даже важные деловые вопросы. Не исключены необычные предложения. Не спешите отвечать согласием, даже если заинтересованы - возможно, вам рассказали не все, что стоит знать. Ваша поддержка может потребоваться людям, от которых многое зависит. Пойдите им навстречу, и вы обретете очень полезных союзников. Возможны денежные поступления. Они вряд ли будут значительными, но позволят сделать какие-то приятные покупки.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 21 сентября 2020 для Водолеев

Возможны мелкие недоразумения, задержки в делах и трудности в общении. День будет довольно беспокойным, но не принесет серьезных проблем. Он хорошо подходит для того, чтобы взяться за что-то новое. Вы быстро учитесь, легко запоминаете все, что может пригодиться, задаете правильные вопросы. Ваша любознательность многим нравится. Не исключены денежные поступления; полученная сумма окажется очень кстати. Для покупок и сделок вторая половина дня подходит лучше первой; ваша деловая интуиция в это время будет особенно острой.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 21 сентября 2020 для Рыб

Лучше не браться за масштабные и сложные дела. Гораздо проще вам сегодня дается решения небольших задач. Можно наводить порядок, избавляться от ненужного. Проще действовать самостоятельно: окружающим не всегда по душе ваше рвение, к тому же любая попытка сотрудничать с кем-то приносит массу разговоров, которые отнимают время и утомляют вас. Полезно будет сменить обстановку, побывать в каких-то новых местах. Небольшие поездки, экскурсии поднимают настроение, а для некоторых Рыб также становятся источником вдохновения.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (21.09.- 27.09.2020)

Бизнес-гороскоп на неделю (21.09. - 27.09.2020): все знаки зодиака 

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (21.09. - 27.09.2020)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Удар скорпиона по лицу: в АПЛ футболист вырубил соперника, промахнувшись по мячу (Видео)
02 Вратарь дико опозорился в матче Челси - Ливерпуль: видеообзор
03 Билл Гейтс озвучил прогноз о сроках завершения пандемии коронавируса
04 Захоронены тысячи лет назад: в Египте откопали почти тридцать древних саркофагов (Фото)
05 Скандальный пенальти помог Заре отобрать очки у Шахтера (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Билл Гейтс озвучил прогноз о сроках завершения пандемии коронавируса
Билл Гейтс озвучил прогноз о сроках завершения пандемии коронавируса
Резников рассказал, кому не светит амнистия на Донбассе
Резников рассказал, кому не светит амнистия на Донбассе
Коронавирус поразил уже более 31 млн человек во всем мире: где больше всего зараженных
Коронавирус поразил уже более 31 млн человек во всем мире
Рождество Пресвятой Богородицы: красивые открытки и душевные поздравления
Рождество Пресвятой Богородицы: красивые открытки и душевные поздравления
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь