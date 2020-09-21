Козерогов ждет отличный день, а Овнов - большие трудности: гороскоп на завтра 22 сентября

Звезды гороскопа 21 сентября 2020 года сулят нам день полон неожиданностей. Узнайте, кому из зодиакального круга стоит ждать крупных изменений.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 22 сентября 2020 для Овнов

Будет нелегко, но вы справитесь. Большой ошибкой сегодня было бы ждать, что кто-то станет решать ваши проблемы - делать это нужно самостоятельно. Чаще обычного приходится действовать на свой страх и риск. Вас это не смущает, вы готовы к испытаниям. Не исключено, что ваши сегодняшние достижения привлекут внимание влиятельных людей, помогут найти сильных союзников. Старайтесь показать себя с лучшей стороны. Не только ваши достижения, но и ошибки не останутся незамеченными. Стоит постараться, чтобы не испортить свою репутацию.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 22 сентября 2020 для Тельцов

Все складывается неплохо. Особенно удачным день будет для Тельцов, которые не пытаются во что бы то ни стало действовать самостоятельно, а принимают помощь, находят союзников и щедро делятся с ними радостью победы. Вероятно начало сотрудничества, которое может со временем перерасти в дружеские отношения. Не исключены и романтические отношения. Этот день хорошо подходит для того, чтобы внести в свою жизнь нечто новое, изменить привычки, заняться тем, чем вы прежде лишь осторожно интересовались. В таких начинаниях вам сопутствует удача.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 22 сентября 2020 для Близнецов

Утро может быть довольно неприятным: в это время вероятны какие-то недоразумения, происшествия, из-за которых может испортиться настроение. Найти общий язык с окружающими будет труднее, чем обычно. Но пройдет совсем немного времени, и ситуация заметно изменится к лучшему. Появятся интересные идеи, друзья и другие близкие люди их поддержат. Вероятны хорошие новости, касающиеся работы или каких-то важных для вас проектов. Не исключены денежные поступления, в том числе незапланированные, выгодные сделки и удачные покупки.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 22 сентября 2020 для Раков

Не позволяйте мелким трудностям и недоразумениям выбить вас из колеи. Этот день не назовешь безоблачным, но все же он не так плох, как может показаться поначалу. Не пугайтесь, если что-то идет не так. Целеустремленность и настойчивость приносят поистине потрясающие плоды. Часто оказываются полезными знания, полученные раньше. Собственному опыту стоит доверять больше, чем советам, которые щедро раздают окружающие. Не торопитесь решать финансовые вопросы, делать какие-то крупные покупки, особенно если они не были запланированы заранее.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 22 сентября 2020 для Львов

Нелегко сохранить хорошие отношения с окружающими. Вы можете обижаться по пустякам, говорить и делать то, о чем позже придется сожалеть. Иногда неприятные воспоминания мешают сосредоточиться на том, что происходит сейчас, и вы принимаете неверные решения. Помните, что торопиться не нужно, у вас достаточно времени, чтобы все спокойно обдумать, составить план действий. Благоприятный день для учебы, работы с информацией. Вам легко определить, что важно, а что нет, сделать правильные выводы из своих наблюдений. К тому же часто оказывается полезным то, что вы успели узнать раньше.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 22 сентября 2020 для Дев

Удачный день. От вас требуется лишь вести себя как обычно, не делать глупостей и не говорить того, чего вы не думаете. Вы не слишком доверчивы, и это хорошо: сегодня к вам могут тянуться люди, намерения которых сомнительны. Интуиция безошибочно подсказывает, от кого стоит держаться подальше. Вторая половина дня очень хороша с финансовой точки зрения. В это время возможны денежные поступления и выгодные сделки. Некоторым Девам вернут старые долги, и это окажется очень кстати: представители знака смогут сделать какие-то незапланированные покупки.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 22 сентября 2020 для Весов

Трудно будет сохранять спокойствие в первой половине дня. Это время, когда вы можете тревожиться из-за пустяков, все время ждать неприятностей. Не удается найти общий язык с окружающими, поскольку на любые замечания в свой адрес вы реагируете чрезвычайно остро. Вторая половина дня благоприятна. Она обещает успех во многих делах, хорошо подходит для работы и учебы. Вероятны неожиданные и очень приятные встречи, благодаря которым ваше настроение заметно улучшится. Некоторые Весы вовремя напомнят о себе старым знакомым и получат от них интересные предложения.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 22 сентября 2020 для Скорпионов

День сложится неплохо, если вы не станете нервничать. Не всем представителям знака удается сохранять спокойствие, потому что сегодня что-то может пойти не по плану, не исключены напряженные моменты и неожиданные трудности. Но если вы совладаете с эмоциями, то наверняка найдете способ изменить ситуацию к лучшему. Вторая половина дня порадует неожиданными встречами. Это время подходит и для того, чтобы напомнить о себе людям, по которым вы скучали. Старые знакомые будут рады пообщаться. Не исключено, что у вас найдутся для них интересные предложения.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 22 сентября 2020 для Стрельцов

День напряженный, но плодотворный. Вы понимаете, что нужно действовать быстро, стараетесь ничего не откладывать на потом. Будет возможность завершить дела, начатые раньше, но для этого придется сосредоточиться на них, не отвлекаться ни на что новое. С другой стороны, можно реализовать какие-то идеи, появившиеся только что. Это оказывается даже несколько проще. Не исключено, что придется заметно изменить свои планы, отложить на потом какие-то встречи или развлекательные мероприятия. Не огорчайтесь: вскоре у вас появится возможность наверстать упущенное.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 22 сентября 2020 для Козерогов

Отличный день для общения, поиска единомышленников и союзников. Вы всем нравитесь. Люди, которые прежде были настроены скептически, готовы по достоинству оценить ваши идеи, а недавние соперники могут помочь в их реализации. Не исключено, что вам предложат сотрудничество на выгодных условиях или участие в работе над каким-то перспективным проектом. Возможны знакомства, которые получат романтическое продолжение. Вы способны вскружить кому-то голову, не потеряв собственной. Новые отношения могут развиваться стремительно - и именно так, как вам хотелось бы.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 22 сентября 2020 для Водолеев

Вряд ли день принесет важные события и кардинальные перемены к лучшему, но в целом он сложится неплохо. Будет возможность завершить дела, начатые раньше, решить какие-то организационные вопросы, избавиться от того, что мешает двигаться вперед. Могут появиться какие-то новые идеи, но браться за их реализацию пока рано - вы это отлично понимаете, поэтому не торопитесь. Будет возможность провести время с людьми, общения с которыми вам в последние дни очень не хватало. Сейчас можно говорить о чем угодно: вас наверняка поймут правильно и поддержат.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 22 сентября 2020 для Рыб