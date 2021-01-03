У Львов время романтики, а Девам не стоит падать духом: гороскоп на 3 января

Этот день подходит для того, чтобы разоблачить тайных врагов, разобраться в каких-то непростых ситуациях. Не стесняйтесь привлекать к себе внимание. День отлично подходит для начала отношений. Можно отказываться от старых увлечений, связей, целей и планов - на смену им придут новые.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 3 января 2021 для Овнов

Не бойтесь больше шутить и дарить окружающим людям позитив, улыбки и доброту. В обозримом будущем это вернется вам большой удачей. Старайтесь следовать планам и не унывать, если что-то пойдет не так.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 3 января 2021 для Тельцов

Запрограммируйте себя на успех. Скажите себе: "Я все смогу". В такие дни малейшие сомнения могут нарушить планы и стать причиной больших неудач. Вечером полезно будет заниматься духовными практиками.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 3 января 2021 для Близнецов

Не бойтесь сегодня рассказывать о своих мыслях и желаниях второй половинке, родственникам и друзьям. Не полагайтесь на помощь коллег, если нужно посвятить время работе. Надейтесь на себя и будьте самодостаточными.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 3 января 2021 для Раков

Сегодня можно побыть эгоистами, но нужно помнить, что все хорошо лишь в меру. Если кому-то из друзей, коллег или близких понадобится неотложная помощь, стоит положительно ответить на просьбу.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 3 января 2021 для Львов

Идеальный день для романтики и свиданий. Можно начинать новые отношения либо заканчивать те, которые давно себя изжили. День подходит для любовных признаний, знакомств, совместных приключений.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 3 января 2021 для Дев

Звезды и планеты хотят, чтобы вы взялись за самые важные дела. Это благоприятный день, в который все может получиться, если избавиться от страхов и сомнений. Даже если вы наткнетесь на сопротивление, не падайте духом.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 3 января 2021 для Весов

Не бойтесь плыть по течению. Если обстоятельства сами собой изменятся в лучшую сторону, пусть так и будет. Больше времени уделяйте отдыху и не тратьте силы на пустые разговоры. День подходит для общения в социальных сетях.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 3 января 2021 для Скорпионов

Старайтесь стремиться к умеренности во всем. Не стоит перегружать себя работой или бездельничать. Общайтесь с людьми и оставьте вечером немного свободного времени для себя любимых. Прислушивайтесь к внутреннему голосу.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 3 января 2021 для Стрельцов

Если придется тратить много денег, делайте это с осторожностью. Дорогостоящие приобретения отложите как минимум на пару дней. При работе с документами проверяйте их подлинность и сверяйте информацию.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 3 января 2021 для Козерогов

Сегодня удача на стороне работников транспортной отрасли. Повезет всем, кто отправляется в командировки. Вторая половина дня подходит для знакомств, общения, прогулок. Полезными станут покупки в интернете.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 3 января 2021 для Водолеев

Это день больших перемен. Старайтесь спокойно реагировать на все происходящее. Напряжение лучше снимать не горячительными напитками, а спортом. Доверьтесь своей интуиции и не принимайте скоропалительных решений.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 3 января 2021 для Рыб