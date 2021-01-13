Скачать
Среда, 13.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
"Власть нас не слышит!" - Сергей Доротич о протестах ФОПов, локдауне и росте налогов для предпринимателей
"Власть нас не слышит!" - Сергей Доротич о протестах ФОПов, локдауне и росте налогов для предпринимателей
Итоги дня 12 января: "тарифный майдан" и визит Санду в Киев
Итоги дня 12 января: "тарифный майдан" и визит Санду в Киев
Прорыва не удалось: дипломат оценил визит Санду к Зеленскому
Прорыва не удалось: дипломат оценил визит Санду к Зеленскому
Феноменальный гол Погба вывел Манчестер Юнайтед на первое место в АПЛ (видео)
Феноменальный гол Погба вывел Манчестер Юнайтед на первое место в АПЛ (видео)

Рыбам стоит быть решительнее, а Водолеям не отказываться от помощи: гороскоп на 13 января

Рыбам стоит быть решительнее, а Водолеям не отказываться от помощи: гороскоп на 13 января
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

13 января нужно контролировать и не проявлять свои чувства. Строит быть предельно внимательным и осторожным. Сохранять спокойствие и не поддаваться различным страхам. 

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 13 января 2021 для Овнов 

Звёзды говорят о проблемах, которые принесут в вашу жизнь незнакомцы. Разговаривать с чужими не запрещается, но вот следовать их советам категорически не рекомендуется.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 13 января 2021 для Тельцов 

Вас ждёт мелкое разочарование. Важно отреагировать на него спокойно. В противном случае небольшая неудача может превратиться в серьёзную проблему.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 13 января 2021 для Близнецов 

Вам придётся потратиться. Лучше сделайте это "добровольно", например, предложите свою помощь кому-то. Иначе расходы будут намного больше.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 13 января 2021 для Раков

Вы будете уверены в своей правоте, начнёте доказывать ее всем и вся, не замечая, как от этого страдают близкие. Ваш эгоизм будет зашкаливать в этот день.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 13 января 2021 для Львов   

Раз начав, вы должны идти до конца, говорят звёзды. Причём как в рабочих вопросах, так и на любовном фронте. В этот день вам нельзя останавливаться.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 13 января 2021 для Дев  

Если вам поступит выгодное предложение, не вздумайте отказываться, боясь не оправдать ожидания. У вас есть и силы, и ресурсы, для того чтобы сделать все идеально. Главное - не побояться совершить первый шаг.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 13 января 2021 для Весов 

Этот день может стать для вас как невероятно удачным, так и крайне печальным. Все будет зависеть от того, насколько вы готовы к событиям, которые готовит вам 13 января.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 13 января 2021 для Скорпионов 

В этот день может развернуться во всю мощь ваш характер. Причём не самые лучшие его качества. Если с самого начала дадите волю чувствам, потом уж остановиться не сможете, даже если очень этого захотите.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 13 января 2021 для Стрельцов 

Объективно хорошие события могут омрачиться вашей реакцией на них. Будьте благоразумны, не расстраивайте ни себя, ни окружающих. Это просто новый этап в вашей жизни.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 13 января 2021 для Козерогов

Нечто новое стучится в вашу дверь. Позволить ему войти или оставить за порогом - решать вам. Однако звёзды призывают быть в этот раз гостеприимным.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 13 января 2021 для Водолеев

Вы в очередной раз можете слишком сильно понадеяться на себя. 13 января такое поведение может дорого вам стоить. Подумайте, возможно, вам все-таки нужны помощники.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 13 января 2021 для Рыб

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прорыва не удалось: дипломат оценил визит Санду к Зеленскому
02 В Украине снова протестуют из-за тарифов: Шмыгаль подключил СБУ
03 "Из Ломаченко выбили дурь": Легенда бокса удивился поражению украинца
04 Умер миллиардер-спонсор Трампа
05 У Кремля есть три способа вернуть воду в Крым: раскрыты сценарии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Никто не хочет работать за гроши: стало известно о катастрофической ситуации на заводе в Донецке
Никто не хочет работать за гроши: стало известно о катастрофической ситуации на заводе в Донецке
От санкций против Дубинского пострадает вся Украина, - политолог
От санкций против Дубинского пострадает вся Украина, - политолог
В Украине подсчитали, как первые дни локдауна ударили по кафе и ресторанам
В Украине подсчитали, как первые дни локдауна ударили по кафе и ресторанам
Какой праздник 13 января: народные приметы и запреты
Какой праздник 13 января: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь