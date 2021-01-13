Рыбам стоит быть решительнее, а Водолеям не отказываться от помощи: гороскоп на 13 января

13 января нужно контролировать и не проявлять свои чувства. Строит быть предельно внимательным и осторожным. Сохранять спокойствие и не поддаваться различным страхам.
Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 13 января 2021 для Овнов
Звёзды говорят о проблемах, которые принесут в вашу жизнь незнакомцы. Разговаривать с чужими не запрещается, но вот следовать их советам категорически не рекомендуется.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 13 января 2021 для Тельцов
Вас ждёт мелкое разочарование. Важно отреагировать на него спокойно. В противном случае небольшая неудача может превратиться в серьёзную проблему.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 13 января 2021 для Близнецов
Вам придётся потратиться. Лучше сделайте это "добровольно", например, предложите свою помощь кому-то. Иначе расходы будут намного больше.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 13 января 2021 для Раков
Вы будете уверены в своей правоте, начнёте доказывать ее всем и вся, не замечая, как от этого страдают близкие. Ваш эгоизм будет зашкаливать в этот день.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 13 января 2021 для Львов
Раз начав, вы должны идти до конца, говорят звёзды. Причём как в рабочих вопросах, так и на любовном фронте. В этот день вам нельзя останавливаться.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 13 января 2021 для Дев
Если вам поступит выгодное предложение, не вздумайте отказываться, боясь не оправдать ожидания. У вас есть и силы, и ресурсы, для того чтобы сделать все идеально. Главное - не побояться совершить первый шаг.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 13 января 2021 для Весов
Этот день может стать для вас как невероятно удачным, так и крайне печальным. Все будет зависеть от того, насколько вы готовы к событиям, которые готовит вам 13 января.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 13 января 2021 для Скорпионов
В этот день может развернуться во всю мощь ваш характер. Причём не самые лучшие его качества. Если с самого начала дадите волю чувствам, потом уж остановиться не сможете, даже если очень этого захотите.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 13 января 2021 для Стрельцов
Объективно хорошие события могут омрачиться вашей реакцией на них. Будьте благоразумны, не расстраивайте ни себя, ни окружающих. Это просто новый этап в вашей жизни.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 13 января 2021 для Козерогов
Нечто новое стучится в вашу дверь. Позволить ему войти или оставить за порогом - решать вам. Однако звёзды призывают быть в этот раз гостеприимным.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 13 января 2021 для Водолеев
Вы в очередной раз можете слишком сильно понадеяться на себя. 13 января такое поведение может дорого вам стоить. Подумайте, возможно, вам все-таки нужны помощники.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 13 января 2021 для Рыб
Вам нужно быть решительнее в этот день. Особенно в рабочих вопросах. Хотя дома ваша железная воля 13 января тоже пригодится.