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Суббота, 20.02.2021
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Рыбам лучше меньше работать, а Овнам - не откладывать дела на потом: гороскоп на 20 февраля

Рыбам лучше меньше работать, а Овнам - не откладывать дела на потом: гороскоп на 20 февраля
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 20 февраля 2021 для Овнов 

Не откладывайте на потом дела по дому. Посвятите этот день уборке, избавлению от старых вещей. Подарите внимание тем людям, которые о нем просят и которые его заслуживают. Начните планировать свой следующий отпуск.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 20 февраля 2021 для Тельцов 

Звезды помогут вам посмотреть свежим взглядом на свою жизнь, оценить свое текущее положение. Не бойтесь заниматься самокопанием. Это идеальный день для духовных практик, молитв и медитаций. Вечер лучше посвятить близким.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 20 февраля 2021 для Близнецов 

Следите за своими словами. Они так же важны, как поступки, потому что могут причинять не менее сильную боль. Делайте комплименты незнакомцам и вспоминайте только хорошие вещи, связанные с близкими людьми.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 20 февраля 2021 для Раков

Проблемы на работе и в делах могут слегка подпортить вам настроение. Старайтесь почаще обращаться за помощью к интуиции. Шестое чувство вас сегодня не обманет. Не бойтесь планировать дела на будущее и размышлять о перспективах.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 20 февраля 2021 для Львов   

Сегодня звезды сделают вас ловкими, а также наделят невероятной интуицией. Ночные светила постараются организовать встречу с очень важным человеком. Возможно, он станет лучшим другом или второй половинкой.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 20 февраля 2021 для Дев  

Позаботьтесь о своем здоровье. Астрологи советуют не поднимать тяжести, не заниматься травмоопасными делами. Обращайте пристальное внимание на коллег. Возможно, что кто-то захочет воспользоваться хитростью для достижения цели.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 20 февраля 2021 для Весов 

Успехи сегодня возможны как в карьере и работе, так и в личной жизни. Это касается не только одиноких людей, но и тех, кто уже находится в отношениях. Вам удастся разрешить конфликты и прийти к соглашению по любому вопросу.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 20 февраля 2021 для Скорпионов 

Не бойтесь сегодня оставаться вовлеченными во все и вся. Не оставляйте без внимания ни одну проблему, встретившуюся на пути. Не стоит отправляться в дальние поездки, менять обстановку. Это может серьезно ударить по вашему кошельку.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 20 февраля 2021 для Стрельцов 

Это идеальный день для уборки в автомобиле и на рабочем месте. Не исключено, что на вашем пути появятся мелочи, выбивающие из колеи. Решительность и смелость помогут обойти стороной любые препятствия.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 20 февраля 2021 для Козерогов

Вам стоит оптимизировать свой рабочий процесс. Для этого необходимо привести в порядок рабочее место и запастись терпением. Закрепите результат, достигнутый сегодня. Не спешите переключаться на новые проекты.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 20 февраля 2021 для Водолеев

Будьте в гуще событий и не отдыхайте до тех пор, пока не решите все самые главные задачи. В качестве отдыха выберите общение с друзьями. В такие дни лучше не оставаться надолго в уединении.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 20 февраля 2021 для Рыб

Шансы на успех в любви сегодня - 50 на 50, а в финансовой сфере их будет и того меньше. Это значит, что нужно меньше работать и больше времени посвятить поискам второй половинки, романтике и общению с любимым человеком.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 15.02. - 21.02.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 15.02.2021 - 21.02.2021

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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