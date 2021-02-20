Рыбам лучше меньше работать, а Овнам - не откладывать дела на потом: гороскоп на 20 февраля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 20 февраля 2021 для Овнов

Не откладывайте на потом дела по дому. Посвятите этот день уборке, избавлению от старых вещей. Подарите внимание тем людям, которые о нем просят и которые его заслуживают. Начните планировать свой следующий отпуск.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 20 февраля 2021 для Тельцов

Звезды помогут вам посмотреть свежим взглядом на свою жизнь, оценить свое текущее положение. Не бойтесь заниматься самокопанием. Это идеальный день для духовных практик, молитв и медитаций. Вечер лучше посвятить близким.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 20 февраля 2021 для Близнецов

Следите за своими словами. Они так же важны, как поступки, потому что могут причинять не менее сильную боль. Делайте комплименты незнакомцам и вспоминайте только хорошие вещи, связанные с близкими людьми.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 20 февраля 2021 для Раков

Проблемы на работе и в делах могут слегка подпортить вам настроение. Старайтесь почаще обращаться за помощью к интуиции. Шестое чувство вас сегодня не обманет. Не бойтесь планировать дела на будущее и размышлять о перспективах.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 20 февраля 2021 для Львов

Сегодня звезды сделают вас ловкими, а также наделят невероятной интуицией. Ночные светила постараются организовать встречу с очень важным человеком. Возможно, он станет лучшим другом или второй половинкой.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 20 февраля 2021 для Дев

Позаботьтесь о своем здоровье. Астрологи советуют не поднимать тяжести, не заниматься травмоопасными делами. Обращайте пристальное внимание на коллег. Возможно, что кто-то захочет воспользоваться хитростью для достижения цели.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 20 февраля 2021 для Весов

Успехи сегодня возможны как в карьере и работе, так и в личной жизни. Это касается не только одиноких людей, но и тех, кто уже находится в отношениях. Вам удастся разрешить конфликты и прийти к соглашению по любому вопросу.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 20 февраля 2021 для Скорпионов

Не бойтесь сегодня оставаться вовлеченными во все и вся. Не оставляйте без внимания ни одну проблему, встретившуюся на пути. Не стоит отправляться в дальние поездки, менять обстановку. Это может серьезно ударить по вашему кошельку.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 20 февраля 2021 для Стрельцов

Это идеальный день для уборки в автомобиле и на рабочем месте. Не исключено, что на вашем пути появятся мелочи, выбивающие из колеи. Решительность и смелость помогут обойти стороной любые препятствия.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 20 февраля 2021 для Козерогов

Вам стоит оптимизировать свой рабочий процесс. Для этого необходимо привести в порядок рабочее место и запастись терпением. Закрепите результат, достигнутый сегодня. Не спешите переключаться на новые проекты.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 20 февраля 2021 для Водолеев

Будьте в гуще событий и не отдыхайте до тех пор, пока не решите все самые главные задачи. В качестве отдыха выберите общение с друзьями. В такие дни лучше не оставаться надолго в уединении.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 20 февраля 2021 для Рыб