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Пятница, 30.04.2021
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Овнам понадобится терпение, а Тельцам повезет в любви: гороскоп на 30 апреля

Овнам понадобится терпение, а Тельцам повезет в любви: гороскоп на 30 апреля
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 30 апреля 2021 для Овнов 

В этот день многим потребуется сила воли, упрямство, знание правил игры. Терпение и умение "сидеть в засаде" очень поможет Овнам добиться своей цели в эту пятницу.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 30 апреля 2021 для Тельцов 

Нынешний день будет благоприятен в плане любви. Сегодня появится необходимость доказать истинность своих чувств.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 30 апреля 2021 для Близнецов 

Сегодня Тельцы будут активно наводить порядок во всех сферах своей жизни. Ваша личная жизнь испытывает положительные изменения и выйдет на новый уровень.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 30 апреля 2021 для Раков

Аккуратнее работайте с документами, особенно, если от их заполнения зависят финансовые дела. Если активно погрузитесь в работу, то получите больше, чем ожидали.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 30 апреля 2021 для Львов   

Абстрагируйтесь от рабочих дел и оставьте их на работе. Вам нужен отдых, чтобы восстановить свои силы и зарядиться энергией.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 30 апреля 2021 для Дев  

Будьте осторожны с финансами, астрологи не рекомендуют тратить средства. Не верьте сомнительным объявлениям и акциям, ведь можно встретить некачественный товар.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 30 апреля 2021 для Весов 

Попробуйте насладиться теплыми весенними днями. По возможности, выберитесь куда-то на природу, где сможете полностью расслабиться и отдохнуть.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 30 апреля 2021 для Скорпионов 

Львам рекомендуют решить все проблемы и вопросы, которые надо завершить до конца рабочей недели. В период праздников вас не должны беспокоить никакие пробелы.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 30 апреля 2021 для Стрельцов 

В течение дня постарайтесь быть сдержанными в еде. Попробуйте утолить свой аппетит простой и полезной пищей. Употребляйте, к примеру, свежие овощи и фрукты, орешки, крупы и злаки.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 30 апреля 2021 для Козерогов

Пятница для Дев будет удачной и интересной. Будьте открытыми к другим, и тогда люди к вам потянутся. Вы можете даже восстановить связь со своими коллегами, которых редко видите.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 30 апреля 2021 для Водолеев

Составьте четкий план выполнения дел. Только таким образом вы сможете распрощаться с "хвостами", которые накопились у вас за последние дни.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 30 апреля 2021 для Рыб

Ожидайте звонок от руководителя с приятными новостями. Вероятно, вам предложат интересный проект, или же существенно повысят зарплату. Работа сегодня вам будет даваться легко и непринужденно.

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 26.04. - 02.05.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 26.04.2021 - 02.05.2021

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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