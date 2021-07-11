Скачать
Воскресенье, 11.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Главные события недели: продление домашнего ареста Медведчуку, убийство президента Гаити, полет Бренсона в космос
Главные события недели: продление домашнего ареста Медведчуку, убийство президента Гаити, полет Бренсона в космос
Зеленский прибыл в Германию: детали визита
Зеленский прибыл в Германию: детали визита
Мэр Днепра готовится лететь в космос вслед за Бренсоном
Мэр Днепра готовится лететь в космос вслед за Бренсоном
Тбилиси охвачен протестами после смерти избитого противниками ЛГБТ-марша телеоператора (видео)
Тбилиси охвачен протестами после смерти избитого противниками ЛГБТ-марша телеоператора (видео)

Рыбам не стоит заниматься шоппингом, а Стрельцам можно смело отправляться в дальнюю дорогу: гороскоп на неделю

Рыбам не стоит заниматься шоппингом, а Стрельцам можно смело отправляться в дальнюю дорогу: гороскоп на неделю
Обновлено 20:29 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года Овен

Овны в середине июля будут крайне удачливы. Индивидуальное творчество, личные впечатления и отдых по собственному выбору — вот что вас привлечет. Усталость и апатия перестанут быть частым гостем для этих людей, поэтому они смогут больше успевать и совершать больше действий за день.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года Телец

Первая половина недели состоит из дел вне дома, коротких поездок и общения с окружающими. Во второй половине недели на первый план выйдут домашние дела. Интуиция Тельцов и их осмотрительность будут творить чудеса. 

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года Близнецы

У Близнецов появится очень сильное желание изменить что-то в своей жизни или жизнь в целом. В первой половине недели ваши интересы сосредоточатся на материальной стороне жизни. Не желательно ставить ультиматумы близким людям и коллегам.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года Рак

Ракам в середине месяца придется часто встречаться с негативными и токсичными личностями. Астрологи рекомендуют оставаться спокойными.  А если у вас есть дела, где нужно громко заявить о себе, займитесь ими в первой половине недели. Во второй половине недели ваше внимание переключится на финансовые дела.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года Лев

В первой половине недели вы будете фонтанировать жизненной и сексуальной энергией. Это поможет не только в личной жизни, но и в творчестве, самореализации, вопросах красоты и здоровья. Свободное время лучше проводить рядом с близкими и друзьями. Конец недели подойдет для домашних дел.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года Дева

Звезды помогут Девам избавиться от вредных привычек. Не исключено, что в самый разгар июля Девам придется поставить себе какие-то ограничения. В любовной сфере их ожидает тишь да гладь, а вот в финансовой лучше быть осторожнее. Необходимо перестать тратить деньги.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года Весы

В первой половине недели, когда Венера во Льве, ваши светские навыки и дипломатичность будут востребованы в команде. Можете запланировать на эти дни участие в коллективных мероприятиях и контакты с общественными организациями. Астрологи советуют не перекладывать ответственность за свои провалы на других людей. 

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года Скорпион

В первой половине недели ваше внимание займут отношения с разными людьми — деловые переговоры, личные встречи, консультации, сделки. С четверга вы будете больше заняты финансовыми делами. На выходных можно с головой окунуться в домашние дела, а в будние дни лучше работать, не покладая рук.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года Стрелец 

Стрельцам звезды и планеты помогут увидеть будущее или почувствовать его. Важно доверять интуиции, которая подскажет верный путь к решению проблем. Эта неделя прекрасно подходит для получения новых знаний, обучения. Стрельцам можно смело отправляться в дальнюю дорогу, менять обстановку.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года Козерог

Козероги будут крайне удачливы в сфере любви и общения. Они станут более проницательными и харизматичными. У них есть все шансы стать примером для подражания для своих детей и друзей.  Стоит остерегаться завистников и недоброжелателей.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года Водолей

Начало недели будет непростым и весьма стрессовым. Самый главный враг для них сейчас — ностальгия. Не стоит утопать в мыслях о прошлом. Лучше направить вектор мыслей в будущее, думая о завтрашнем дне.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года Рыбы

В первой половине недели сложатся условия для отдыха, для похода в театр, на праздник, прогулки с детьми. Астрологи настоятельно рекомендуют пока временно приостановить дорогостоящие покупки. Будет немалый риск совершить ошибку в процессе шопинга. 

Гороскоп на месяц - прогноз на июль 2021 года для всех знаков зодиака

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 175

Все по теме:

Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "АлкоГетто": очередная массовая драка произошла на Подоле в Киеве (видео)
02 Российского артиста не пустили на собственный концерт в Одессе: "Покажи паспорт или не пущу"
03 Не хотели колоться "Спутником": тысячи москвичей часами простояли в очереди за другой вакциной, всем не хватило (видео)
04 Яблоку негде упасть: одесский пляж переполнен отдыхающими (видео)
05 Во Франции внезапно умер украинский журналист Андрей Лавренюк
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кулеба рассказал подробности встречи Зеленского и Тихановской в Литве
Кулеба рассказал подробности встречи Зеленского и Тихановской в Литве
Яблоку негде упасть: одесский пляж переполнен отдыхающими (видео)
Яблоку негде упасть: одесский пляж переполнен отдыхающими (видео)
СБУ и ГФС провели обыски на сотне заправок Медведчука по всей Украине (фото)
СБУ и ГФС провели обыски на сотне заправок Медведчука по всей Украине (фото)
Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после самоизоляции
Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после самоизоляции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь