Рыбам не стоит заниматься шоппингом, а Стрельцам можно смело отправляться в дальнюю дорогу: гороскоп на неделю

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года Овен

Овны в середине июля будут крайне удачливы. Индивидуальное творчество, личные впечатления и отдых по собственному выбору — вот что вас привлечет. Усталость и апатия перестанут быть частым гостем для этих людей, поэтому они смогут больше успевать и совершать больше действий за день.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года Телец

Первая половина недели состоит из дел вне дома, коротких поездок и общения с окружающими. Во второй половине недели на первый план выйдут домашние дела. Интуиция Тельцов и их осмотрительность будут творить чудеса.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года Близнецы

У Близнецов появится очень сильное желание изменить что-то в своей жизни или жизнь в целом. В первой половине недели ваши интересы сосредоточатся на материальной стороне жизни. Не желательно ставить ультиматумы близким людям и коллегам.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года Рак

Ракам в середине месяца придется часто встречаться с негативными и токсичными личностями. Астрологи рекомендуют оставаться спокойными. А если у вас есть дела, где нужно громко заявить о себе, займитесь ими в первой половине недели. Во второй половине недели ваше внимание переключится на финансовые дела.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года Лев

В первой половине недели вы будете фонтанировать жизненной и сексуальной энергией. Это поможет не только в личной жизни, но и в творчестве, самореализации, вопросах красоты и здоровья. Свободное время лучше проводить рядом с близкими и друзьями. Конец недели подойдет для домашних дел.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года Дева

Звезды помогут Девам избавиться от вредных привычек. Не исключено, что в самый разгар июля Девам придется поставить себе какие-то ограничения. В любовной сфере их ожидает тишь да гладь, а вот в финансовой лучше быть осторожнее. Необходимо перестать тратить деньги.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года Весы

В первой половине недели, когда Венера во Льве, ваши светские навыки и дипломатичность будут востребованы в команде. Можете запланировать на эти дни участие в коллективных мероприятиях и контакты с общественными организациями. Астрологи советуют не перекладывать ответственность за свои провалы на других людей.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года Скорпион

В первой половине недели ваше внимание займут отношения с разными людьми — деловые переговоры, личные встречи, консультации, сделки. С четверга вы будете больше заняты финансовыми делами. На выходных можно с головой окунуться в домашние дела, а в будние дни лучше работать, не покладая рук.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года Стрелец

Стрельцам звезды и планеты помогут увидеть будущее или почувствовать его. Важно доверять интуиции, которая подскажет верный путь к решению проблем. Эта неделя прекрасно подходит для получения новых знаний, обучения. Стрельцам можно смело отправляться в дальнюю дорогу, менять обстановку.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года Козерог

Козероги будут крайне удачливы в сфере любви и общения. Они станут более проницательными и харизматичными. У них есть все шансы стать примером для подражания для своих детей и друзей. Стоит остерегаться завистников и недоброжелателей.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года Водолей

Начало недели будет непростым и весьма стрессовым. Самый главный враг для них сейчас — ностальгия. Не стоит утопать в мыслях о прошлом. Лучше направить вектор мыслей в будущее, думая о завтрашнем дне.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года Рыбы

В первой половине недели сложатся условия для отдыха, для похода в театр, на праздник, прогулки с детьми. Астрологи настоятельно рекомендуют пока временно приостановить дорогостоящие покупки. Будет немалый риск совершить ошибку в процессе шопинга.