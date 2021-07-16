Тельцов ожидают приятные сюрпризы, а Близнецам не стоит думать только о своей выгоде: гороскоп на 16 июля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 16 июля 2021 для Овнов

Первым достигнет целей тот, кто сегодня никуда не спешит. Победить в споре или разрешить кризисную ситуацию можно, вооружившись спокойствием.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 16 июля 2021 для Тельцов

Сегодня многим Тельцам придется приложить усилия, чтобы пробудить энтузиазм к работе. Вечером возможны приятные сюрпризы, знаковые встречи и новые события.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 16 июля 2021 для Близнецов

Сегодня не стоит концентрироваться только на личной выгоде: важно также принести как можно больше пользы окружающим людям. Именно их благодарность станет движущей силой новых перемен.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 16 июля 2021 для Раков

Астрологи советуют не перекладывать ответственность на других людей. Важно помнить, что все плохое проходит. Ночные светила находятся в гармонии, так что можно с головой окунуться в новые дела.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 16 июля 2021 для Львов

Сегодня будут преобладать энергии роста, поэтому есть смысл обратить внимание на духовное развитие. Если вам это не близко, можно обратиться к тем силам, которым доверяете.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 16 июля 2021 для Дев

Усидеть на двух стульях сегодня не получится. Между любовью и делами придется выбирать. Сегодня старайтесь избегать общения с людьми стереотипного склада ума.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 16 июля 2021 для Весов

В этот день можно спокойно предаться любви, полезным делам или новым занятиям. В случае плохих предчувствий необходимо позаботиться о собственной безопасности.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 16 июля 2021 для Скорпионов

Окружающие сегодня могут лгать и пытаться манипулировать вами. Вечером можно заняться шопингом, но не слишком активным - с деньгами лучше быть аккуратнее.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 16 июля 2021 для Стрельцов

Сомнения, туманные намеки и неясные перспективы сопровождают этот день. Вечер разнообразят встречи, общение и приятный досуг.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 16 июля 2021 для Козерогов

Сегодня может закончиться черная полоса в любви или в делах. Опасайтесь пороков и слабостей. Не торопите события.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 16 июля 2021 для Водолеев

Направьте свою энергию в сферу работы. Займитесь неотложными делами, будьте осторожны в работе с документами. Это прекрасный день для совершения плановых покупок. Ограничения приведут к ссорам.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 16 июля 2021 для Рыб