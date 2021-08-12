Пятница 13-е: астролог рассказала, как уберечься от неприятностей

Пятница, 13-е у многих вызывает страхи, поэтому люди сводят свою активность к минимуму, переносят важные дела и встречи на другой день. В астрологии пятницей управляет Венера - планета любви, партнерства, комфорта, денег. Часто, в пятницу 13, возникают противоречивые ситуации, связанные со сферой личных и деловых взаимоотношений.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала астролог Марина Скади.

Тринадцать не делится ни на одно другое число, только на себя. Такие числа принято называть "ядерным числом", т. к. раздробить, разделить на равные составляющие его нельзя. Именно поэтому роль числа 13 состоит в мощном и неустанном проявлении энергии и силы. А также в его структуре на обеих позициях числа 1 и 3 — подвижные и динамичные. Вибрация числа 13 в нумерологии несет в себе искажение смысла, но последующая трансформация, в итоге, дает новое рождение и упорядочивание структуры.

Пятница, 13-е у христиан

У христиан пятница — это скорбный день, потому что считается, что после предательства Иуды, в этот день распяли Христа. На тайной вечере Христа с 12 апостолами было — вместе с Иудой Искариотом — 13 сотрапезников. Есть суеверие, возможно, связанное с Тайной вечерей, что если за одним столом соберутся 13 человек, то один из них умрёт в течение года. Существовала даже специальная профессия "четырнадцатого гостя", которого специально приглашали на такие встречи с целью избежать несчастливого числа гостей. В США для борьбы с этим суеверием был создан "Клуб Тринадцати".

13 глава Апокалипсиса посвящена описаниям великих бедствий, которые сопровождают приход Антихриста, страшного Зверя из бездны. Еврейская каббала перечисляет 13 главных злых духов.

В году 12 месяцев, а дневное и ночное время составляет по 12 часов. Количество знаков зодиака соответствует 12. Несколько лет назад начали говорить еще об одном - о Змееносце. Но Солнце не проходит через это созвездие, лишь вблизи него. Поэтому, не стоит считать Змееносца зодиакальным созвездием. Если говорить о 13-м знаке зодиака, то разрушается гармония, поскольку, всегда есть Инь и Янь, мужское и женское, активное и пассивное, а 13-й элемент, не имеет полярности, создает хаос в системе.

В мантических системах, Руны, например, Эйваз – имеет порядковый номер 13, это руна посвящения, т.е. трансформация. Эзотерическое название – дерево Тис, Мировое Древо Игдрассиль. Кора Древа Тис содержит ядовитое вещество, дерево живет до 2000 лет. В Европе растет около захоронений, охраняет души мертвых. Символически, находится у ворот между жизнью земной и загробной жизнью. Это космическая ось, жизнь и смерть, что соответствует характеристикам числа 13. Это духовное творчество, духовное понимание. Сложная энергия, раскрывает взаимосвязи с разными мирами, воспоминания о прошлых жизнях. Энергия Эйваз заключена в позвоночнике – это энергия Кундалини. Схематически – двусторонняя руна, есть ствол, ветвь из прошлого и направление в будущее, запускает процесс обновления, который даст устойчивость.

Число 13 в Таро

Кто знаком с картами Таро, знает, что 13 аркан – Смерть. Энергия активная, женская, родственная знаку Скорпион и Плутону. Т.е. это мощная сила, перерождение, материальные энергии переходят в другой вид. Таковы вибрации любого дня 13 числа, причем, это может быть необязательно пятница.

В традиции каббалы, еврейского древнего мистического учения, 13 соответствует букве Мэм – одной из трех букв Матери. Причем, Мэм бывает открытая, но когда она конечная – закрытая (жизнь и смерть). Это энергия стихии Воды. В алхимии это дистиллят, который получился из первородного воздуха.

Пятница, 13-е в 2021 году: как избежать неприятностей

13 августа 2021 года, Луна находится в знаке в стихии Воздуха — в Весах, в гармоничном аспекте с Солнцем. Этот знак Зодиака связан с партнерскими отношениями, социальным общением. Астрологически, день благоприятный, конечно, стоит учесть потенциал даты – пятница 13. В связи с этим, можно сформулировать следующее – трансформации, кардинальные перемены, кармические ситуации, в результате принесут благо. Проблема многих людей в том, что они боятся этапа транформации, привязаны к привычному, но уже неактуальному, к тому, что уже не может развиваться, но зато так знакомо и предсказуемо. А именно из-за этого многое рушится, поэтому, важно вовремя осознать и принять то, что процесс трансформации, уничтожения старого и бесперспективно, обязательно произойдет в жизни каждого человека, причем, по несколько раз. И это принятие энергии 13, которая помогает обнулить внешнее негативное влияние. В большинстве случаев, это протекает болезненно.

13 августа держится гармоничный аспект Плутона и Венеры, но с Луной – напряжение, стрессовый аспект. Квадрат Луна – Плутон указывает на то, что нужно быть готовым к адекватной борьбе за свое благополучие. Исход ситуации будет удачным, если соблюдать основные принципы – там где двое, необходим компромисс, нельзя перетягивать одеяло на себя. Вредны проявления ревности, претензий к партнерам, ведь тема взаимоотношений в этот день будет на первом плане.

При правильном понимании потенциала 13 августа, этот день можно использовать для обновления и преобразования семейных и любовных отношений.

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