Беспомощность или холодный расчет? Почему "Слуга народа" решила сдаться без боя на выборах мэра Харькова

"Телеграф" проанализировал возможные причины неучастия "Слуги народа" в выборах мэра Харькова и опросил на этот счет экспертов

Менее чем через неделю, 21 сентября, стартует регистрация кандидатов в мэры Харькова. Внеочередные выборы, намеченные на 31 октября, как и предвыборная кампания, обещают стать самыми интригующими за последние 11 лет. Ведь с тех пор, как уже покойный Геннадий Кернес обошел Арсена Авакова на 0,63% голосов, никто даже близко не сумел составить какую-либо конкуренцию победителю тех скандальных выборов.

Теперь же мы становимся свидетелями ожесточенной схватки Игоря Терехова и Михаила Добкина. Возможно, к ним присоединится еще кто-то из более менее заметных политических фигур — как минимум многие ожидают появления в списке кандидатов Юлии Светличной. Но кого мы точно не увидим в гонке, так это претендента на кресло мэра от партии "Слуга народа", о чем ранее заявил председатель фракции Давид Арахамия. Такое заявление натолкнуло многих на вывод: за два года "слуги" и Офис президента настолько слабо поработали над вертикалью власти, что даже не обзавелись сколь-нибудь заметной фигурой во втором по значимости городе страны. "Телеграф" попробовал разобраться, почему так произошло.

Фактор губернатора

Чтобы убедиться, насколько вывод о плохой кадровой работе "слуг" соответствует реальности, вполне достаточно будет проследить за происходящим в здании Харьковской облгосадминистрации (ОГА) при президентстве Владимира Зеленского. Проблемы у Банковой начались там с самого начала, с назначением на пост губернатора 34-летнего адвоката и нардепа «Слуги народа» Алексея Кучера. Сразу же после назначения на поверхность всплыла первая проблема молодого управленца – выяснилось, что он пришел в ХОГА без собственной команды. Со дня вступления в должность, 6 ноября 2019-го и вплоть до 15 января 2020-го его заместителями были те же люди, что работали с предшественницей — Юлией Светличной. Да и первые три зама Кучера не могли не вызывать вопросов. В их числе оказался бывший оппоблоковец Евгений Грицков, бизнесмен Руслан Тихонченко и Виталий Погосян, который приехал в Харьков аж из Винницы. При этом лишь последний среди всех замов мог похвастаться хоть каким-то опытом работы в госуправлении.

Экс-губернатор Харьковской области Алексей Кучер

Было заметно, что Алексею Кучеру не хватало союзников ни во власти в целом, ни даже в здании ХОГА в частности. Отсюда – целая россыпь странных решений экс-губернатора. Он зачем-то объявил войну городской власти во главе с Геннадием Кернесом, который «собаку съел» во всевозможных политических конфликтах. Зачем-то рассорился с ним и бизнесменом Александром Ярославским, когда те создали штаб по борьбе с коронавирусом в Харькове, пригласив туда самого Кучера. А вишенкой на торте стала его пародия на знаменитый видеоролик с участием Михаила Добкина и Геннадия Кернеса во время мэрской избирательной кампаниии-2020. К слову, в самих выборах он тоже поучаствовал, набрав неприглядные 7,24%.

В конце концов Банковую жалобы, а кое-где и откровенный смех в адрес Алексея Кучера утомили и губернатора сменили на некую Айну Тимчук. Уроженку Днепра, которая большую часть карьеры посвятила работе на благо родной области, в Харькове никто по большому счету не знал. И самое печальное, что за 9 месяцев её пребывания губернатором и не узнал толком. В плане медийности она оказалась полной противоположностью Кучеру и старалась вообще ни во что не влезать и нигде не светиться. А когда «засветилась», то… лучше бы она этого не делала. В начале весны этого года Тимчук поучаствовала в странном мероприятии, в ходе которого вместе с другими чиновниками высаживала туи во дворе здания ХОГА. Эту новость осветили на сайте администрации и в соцсетях на смех местным журналистам. К сожалению, это все, чем запомнилась Айна Тимчук.

Айна Тимчук высаживает туи

В августе на фоне ее отставки острым стал вопрос нового губернатора Харьковской области. Назывались разные фамилии и не сказать, что там были действительно интересные кандидаты. Но в итоге решили пока что оставить исполняющим обязанности Александра Скакуна, которого своим замом назначала еще Юлия Светличная.

Харьковская облгосадминистрация – хорошая иллюстрация на тему кадрового голода Зе-команды, если не сказать – глубокого кризиса. Банковая вынуждена отдавать на откуп воли случая огромный регион просто из-за того, что не в состоянии найти хотя бы одну сильную и достойную фигуру на пост губернатора.

Фактор Терехова

Озвученный выше тезис, само собой, касается не только кандидатуры губернатора. Ведь если в Офисе президента не могут подобрать сильного главу ОГА, то откуда у них возьмется конкурентоспособный кандидат в мэры? Даже теперь, когда нет Геннадия Кернеса и в борьбе за кресло мэра обязана появиться конкуренция. Но как раз здесь кроется иная возможная причина, почему «Слуга народа» даже не пытается ввязаться в эту драку. Игорь Терехов попросту устраивает Офис президента.

В декабре 2020 года фракция «Слуга народа» поддержала назначение Игоря Терехова на пост секретаря Харьковского городского совета. Нужно понимать, что этот пост, по сути, открыл Терехову массу инструментов для проведения эффективной избирательной кампании. Буквально вручил бывшему заместителю Кернеса «золотую карту», с которой он, а не кто-либо еще, лицо всех позитивных изменений в Харькове. О чем непременно изо дня в день вещает официальный сайт мэрии.

Игорь Терехов

Банковая могла бы как минимум постараться разобраться в самом факте прихода Игоря Терехова на должность секретаря. До сих пор существуют сомнения, что Геннадий Кернес принес присягу городского головы и получил электронную подпись по установленной процедуре. Ведь на тот момент он уже находился в клинике в Шарите и, вероятно, без сознания. А ведь именно на основании этой электронной подписи Кернеса Терехов 9 декабря 2020 года был избран секретарем. Но, справедливости ради отметим, что суд соответствующий иск от депутатов горсовета не удовлетворил.

Весь пути Игоря Терехова к креслу мэра – вполне вероятно, результат его договоренностей в Банковой. Ведь если градоначальником станет не он, то, скорее всего, им будет Михаил Добкин. И с последним Офис президента вряд ли хочет иметь дело ввиду его непредсказуемости. Но на каких условиях Киев не мешает Терехову и какого в итоге мы получим мэра ввиду его вероятных договоренностей? Ответы на этот вопрос даст лишь время.

Что говорят эксперты

Харьковский политолог, эксперт Украинского института политики, Никита Трачук называет ожидаемым, что представители партии власти решили не выдвигать своего представители в Харькове.

"Интересно, что об этом заявили официально. Не стали придумывать каких-то причин, врать, выкручиваться. Арахамия прямо сказал – нет сильной кандидатуры от "Слуги народа", которая может побороться за партийную франшизу в первой столице. По некоторым данным, довольно долго шли переговоры со Светличной (нардепа, экс-губернатор Харьковской области Юлия Светличная – прим. ред.). Ее пытались уговорить возглавить пойти от СН. Однако как мы видим, после вчерашних заявлений Арахамии и Корниенко, эта идея провалилась", – отмечает Никита Трачук.

Важным моментом он считает заявление Корниенко, что в партии не будут выступать против низовой инициативы на местах. То есть, чтобы некоторые депутаты от "зеленых" шли самовыдвиженцами.

"Очевидно, речь об одной очень активной молодой депутатше из фракции СН Харьковского горсовета – госпоже Мустафаевой, которая ведет кампанию чуть ли не год. Она блогерша, записывает ролики. И она, возможно, попытается побороться за пост мэра. Правда – безрезультатно. Ведь всё остается так же, как было ранее: два основных кандидата – Терехов и Добкин. Если от СН пойдет кто-то – это провал, набрать несколько процентов. Фельдман (Александр Фельдман, нардеп из ОПЗЖ – прим. ред.), судя по всему, не горит желанием идти. Мураев (Евгений Мураев – лидера партии "Наши", экс-владелеца телеканала "Наш" – прим. ред), похоже, сосредоточился на других проектах, всеукраинских. Условно патриотический сегмент рассорился между собой. Немичев (глава Харьковской областной ячейки политической партии "Национальный Корпус" Константин Немичев – прим. ред.) идет отдельно, Скорик (Александр Скорик – гендиректор ООО "Мясокомбинат "Мясной", депутата облсовета от "Евросолидарности" – прим. ред.) от ЕС – отдельно. Под вопросом Светличная. Но никто, кроме Терехова и Добкина реальных шансов не имеет", – подчеркивает Никита Трачук.

Политический эксперт Никита Трачук

Он напоминает, что собственно избирательный процесс стартовала 11 сентября, а официальная регистрация кандидатов начнется 21 сентября.

"Но вряд ли что-то может поменяться, – считает эксперт. – Пока в "черного лебедя" – некий внезапный фактор, который может всё изменить – на этих выборах я не верю в плане каких-то новых кандидатов, каким стал в 2019-м Владимир Зеленский. Условное повторение кейса Зеленского в Харькове невозможно".

По мнению Никиты Трачука, если "слуги" и будут кого-то поддерживать, то это произойдет после первого тура. И не публично.

"Потому что поддержка со стороны СН любого из кандидатов в Харькове – скорее в минус ему, чем в плюс. Вот такая сейчас у нас ситуация, – поясняет эксперт. – Скорее всего, поддержат "слуги", сцепив зубы Терехова. Но лишь потому что не хотят поддерживать Добкина. И, подчеркиваю, не публично. Для понимания. В 2019-м СН получили на Харьковщине более 40%. Год спустя экс-губернатор Кучер, выдвигавшийся от "Слуги народа" в мэры, получил всего 7%. В этом году от "слуг" вообще никто не выдвигается. Логичные последствия "забивания" на партийное строительство и свои обещания".

Руководитель Центра Политической разведки, политтехнолог Олег Постернак отмечает, что задолго до начало нынешней политической осени в Харькове сформировалась устойчивый рисунок электоральных настроений.

"Он стал следствием заблаговременной скрытой предвыборной активностью двух ведущих игроков – Добкина и Терехова, – считает эксперт. – Ситуация моделировалась как состязание этой пары, при этом разная социология давала преимущество нынешнему секретарю горсовета Терехову. Принято считать, что ему более оперативно удалось "приватизировать тень Кернеса" и заполучить в обойму сторонников покойного мэра. При всех креативных стараниях Добкина, борьба за "кернесовский электорат" пока не принесла ему существенного прорыва, застолбив за ним более идеологически-ориентированного избирателя. Причем преимущественно определенной возрастной категории".

Политический эксперт Олег Постернак

Таким образом, продолжает Олег Постернак, основная интрига сводилась к двум обстоятельствам. Первое – кто из второго эшелона кандидатов заявит свои права на Харьков (Светличная, Мураев, Фельдман и т.д.), тем самым оттянув голоса от кандидатов первого эшелона. Светличная, по мнению эксперта, может оттянуть голосов у Терехова, Фельдман и Мураев – у Добкина. Это запускало бы классический механизм договорняков, финал которых стал бы понятным к моменту окончания регистрации, снятия кандидатур в пользу одного из фаворитов и факта поддержки во втором туре. Второе обстоятельство – кого выдвинет партия "Слуга народа".

"Учитывая, что СН решила не принимать участие в харьковской схватке, вырисовывается понимание того, что это автоматически повышает шансы Терехова, – считает Олег Постернак. – По многим электоральным замерам, кандидат от партии власти в большей мере "топтался" бы на поле Терехова, так тщательно удерживаемого им на протяжении последнего полугодия. К тому же нужно понимать, что победить под партийным окрасом в Харькове "Слуге народа" не светило. Проигрыш был бы на руку оппонентам, которые воспользовались бы фактом как иллюстрацией заката былого партийного величия. Да и президенту Зеленскому вряд ли нужны новые электоральные испытания с конфликтным противостоянием. Особенно после унизительного проигрыша кандидата в мэры Кривого Рога – выдвиженца от СН Шевчика в 2020 году и сложных выборов в 87 округе в Ивано-Франковской области, где победу Вирастюк вырвал после скандала и изнурительных судебных баталий".

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