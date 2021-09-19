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На Харьковщине загорелась заброшенная база отдыха: внутри были люди, есть пострадавшие (фото)

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Автор
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В результате возгорания пострадали люди Новость обновлена 19 сентября 2021, 15:26
В результате возгорания пострадали люди

Вероятной причиной пожара могло быть замыкание электропроводки.

В пгт Печенеги Харьковской области на территории заброшенной базы отдыха произошло возгорание деревянного дома, в котором на момент пожара находилось 10 человек. Двое из них пострадали.

Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщает Главное управление Национальной полиции Харьковской области.

Служба спасения получила сообщение о пожаре в Чугуевском районе в 6 утра. По прибытии спасателей, они выяснили, что возгорание произошло в деревянном доме площадью 40 кв. м.

Пожар в Харьковской области
Пожар в Харьковской области

Двое из десяти человек, которые находились в помещении, пострадали от пожара. Ожоги различной степени тяжести получили 43-летний мужчина и 35-летняя женщина. Другие восемь человек от помощи отказались и об обстоятельствах возгорания говорить не захотели.

Возгорание на базе отдыха
Возгорание на базе отдыха

Через полтора часа после начала пожара, работникам ГСЧС удалось его затушить. Одной из возможных причин возгорания могло быть замыкание электропроводки.

В результате пожара пострадали два человека
В результате пожара пострадали два человека

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства пожара и его причину. Они внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Согласно данной статьи, наказание за нарушение может составить до 3 лет тюремного заключения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце августа в Италии пожар охватил жилой многоэтажный дом и уничтожил его.

Теги:
#Пожары #Харьковская область #Пострадавшие
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