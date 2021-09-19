На Харьковщине загорелась заброшенная база отдыха: внутри были люди, есть пострадавшие (фото)
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Вероятной причиной пожара могло быть замыкание электропроводки.
В пгт Печенеги Харьковской области на территории заброшенной базы отдыха произошло возгорание деревянного дома, в котором на момент пожара находилось 10 человек. Двое из них пострадали.
Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщает Главное управление Национальной полиции Харьковской области.
Служба спасения получила сообщение о пожаре в Чугуевском районе в 6 утра. По прибытии спасателей, они выяснили, что возгорание произошло в деревянном доме площадью 40 кв. м.
Двое из десяти человек, которые находились в помещении, пострадали от пожара. Ожоги различной степени тяжести получили 43-летний мужчина и 35-летняя женщина. Другие восемь человек от помощи отказались и об обстоятельствах возгорания говорить не захотели.
Через полтора часа после начала пожара, работникам ГСЧС удалось его затушить. Одной из возможных причин возгорания могло быть замыкание электропроводки.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства пожара и его причину. Они внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Согласно данной статьи, наказание за нарушение может составить до 3 лет тюремного заключения.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце августа в Италии пожар охватил жилой многоэтажный дом и уничтожил его.
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