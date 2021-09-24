Харьковчанин финансировал "Талибан": как его наказали

Мужчине смягчили наказание из-за раскаяния.

В Харькове осудили сирийца Расула за финансовую помощь организации "Талибан". Это радикальная религиозно-военная организация, которая недавно пришла к власти в Афганистане. Уроженец Сирии, который много лет жил в Украине, является гражданином и имеет семью за 2018-2020 года несколько раз откладывал крупные суммы на финансирование талибов. При этом Расул получил условное наказание.

Об этом стало известно из решения суда.

Первый транш — 3 тысячи долларов США или 84,3 тысячи гривен по курсу от ноября 2020 года он перевел с помощью посредника в Турцию. При попытке повторить платеж, только с суммой уже в 7 тысяч долларов США его изобличили. Она предназначалась пакистанскому террористу-взрывотехнику из "Техрик-и-Талибан Пакистана", который был связан с "Аль-Каидой". Украинские силовики деньги изъяли.

Согласно обвинению в финансировании террористов Расулу дали пять лет лишения свободы, но приняв во внимание признание, сотрудничество со следствием и наличие несовершеннолетнего сына ему заменили на три года испытательного срока.

Ранее "Телеграф" писал, что Афганистан уже больше месяца живет с правительством "Талибана". В стране многое изменилось.