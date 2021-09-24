Укр

Харьковчанин финансировал "Талибан": как его наказали

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
5
Представители "Талибана" Новость обновлена 24 сентября 2021, 15:18
Представители "Талибана"

Мужчине смягчили наказание из-за раскаяния.

В Харькове осудили сирийца Расула за финансовую помощь организации "Талибан". Это радикальная религиозно-военная организация, которая недавно пришла к власти в Афганистане. Уроженец Сирии, который много лет жил в Украине, является гражданином и имеет семью за 2018-2020 года несколько раз откладывал крупные суммы на финансирование талибов. При этом Расул получил условное наказание.

Об этом стало известно из решения суда.

Первый транш — 3 тысячи долларов США или 84,3 тысячи гривен по курсу от ноября 2020 года он перевел с помощью посредника в Турцию. При попытке повторить платеж, только с суммой уже в 7 тысяч долларов США его изобличили. Она предназначалась пакистанскому террористу-взрывотехнику из "Техрик-и-Талибан Пакистана", который был связан с "Аль-Каидой". Украинские силовики деньги изъяли.

Согласно обвинению в финансировании террористов Расулу дали пять лет лишения свободы, но приняв во внимание признание, сотрудничество со следствием и наличие несовершеннолетнего сына ему заменили на три года испытательного срока.

Ранее "Телеграф" писал, что Афганистан уже больше месяца живет с правительством "Талибана". В стране многое изменилось.

Теги:
#Харьков #Талибан #Техрик-и-талибан Пакистан #Финансирование терроризма
Украина рискует потерять национальное судостроение
Блоги/мнения
Морской бой с Россией: что нужно делать Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украина рискует потерять национальное судостроение
Морской бой с Россией: что нужно делать Украине
Дата публикации
Категория
Шмыгаль говорил о важном в полупустом зале ВРУ
Нардепы проигнорировали Шмыгаля: эксклюзивный фоторепортаж
Дата публикации
Категория
С 1 октября украинцев ждет новый тариф на электроэнергию
С 1 октября за электричество будем платить по новым ценам
Дата публикации
Категория
Иллюстративное фото
К какой погоде готовиться в октябре? Ответ синоптика Укргидрометцентра
Дата публикации
Категория
Турагентство предлагало липовые медицинские справки
Волшебные справочки: как и за сколько в Украине подделывают ПЦР-тесты и сертификаты вакцинации