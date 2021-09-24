В "Слуге народа" рассказали, кого точно не поддержат на выборах мэра Харькова

По словам Александра Корниенко, на подготовку сильного кандидата в мэры требуются годы

Партия «Слуга народа» не будет выдвигать своего кандидата на выборах мэра Харькова, поскольку не видит смысла обрекать себя на провал. Вместе с тем скорее всего, "слуги" вовсе не будут принимать никакого участия в выборах и уж точно — не поддержат одного из кандидатов. Об этом в эксклюзивном интервью «Телеграфу» рассказал глава партии Александр Корниенко.

Он отметил, что в Харькове сложилась ситуация, при которой местные избиратели видят новым мэром человека из команды покойного экс-мэра Геннадия Кернеса, очевидно, имея в виду действующего секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова. Именно его, говорит Корниенко, в городе считают кандидатом наиболее соответствующим их требованиям к городскому управлению.

Вместе с тем глава «Слуги народа» отметил, что партия не занималась выращиванием подходящих тому или иному городу кандидатов в мэры, ведь на это понадобятся годы.

«У нас же партия всего два года существует, в Харькове, в том числе. Наши харьковчане, которые являются мажоритарщиками, как и все наши депутаты – были избраны в первый раз. Там только Мезенцева была депутатом горсовета, но все равно она больше занимается внешней политикой», — рассказал Корниенко «Телеграфу».

По словам политика, выставить сейчас технического кандидата в мэры Харькова – означает обречь партию на волну критики из-за 7 набранных процентов.

Корниенко также подчеркнул, что «Слуга народа» вряд ли будет поддерживать кого-то из уже существующих кандидатов. В частности – Михаила Добкина, с которым у партии существуют «кардинальные идеологические противоречия».

Отметим, что официально избирательная кампания в Харькове началась 11 сентября.

На сегодняшний день документы для участия в выборах мэра Харькова подали 5 кандидатов. Речь о лидере харьковской ячейки «Нацкорпуса» Константине Немичеве, бывшем мэра Харькова, самовыдвиженце Михаиле Добкине, депутате Харьковского городского совета от "Партии Шария" Владимире Плетневе, экс-депутате Харьковского городского совета, самовыдвиженце Дмитрии Маринине и депутате Харьковского областного совета от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Валерии Говорове.