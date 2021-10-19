В Харькове за детьми из кустов несколько недель наблюдает подозрительный мужчина: родители бьют тревогу

При попытке поговорить с ним мужчина убегает

В Харькове в микрорайоне Салтовка заметили подозрительного мужчину, который почти три недели ходит около одного и того же дома и подглядывает за детьми. Любые попытки поговорить с ним завершались тем, что человек убегал.

Об этом во вторник, 19 октября, сообщил местный Telegram-канал "ТРУХА".

Подозрительного мужчину очевидцы неоднократно видели возле дома по адресу Салтовское Шоссе, 139В. Местные жители, которые были свидетелями того, как человек наблюдает за маленькими детьми, сначала хотели с ним поговорить, но он убежал. Попытки сфотографировать его на камеру также были безуспешными — странный мужчина прятался за деревьями.

В сети утверждают, что мужчине на вид лет 40 и уже успели заподозрить, что он имеет недобрые намерения в отношении детей.

Одна из харьковчанок отметила в комментариях, что этот человек постоянно прячется в кустах и держится от детей на расстоянии 15 метров. При этом постоянно наблюдает за детьми в возрасте от 5 до 8 лет.

Другие пользователи сети начали говорить о том, что необходимо сразу вызвать полицию, чтобы она выяснила мотивы этого мужчины, пока не произошло чего-то плохого.

Еще часть утверждает, что родителям детей надо дать нагоняй этому странному мужчине, чтобы он больше к ним во двор не приходил.

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