Забастовка сработала: политех в Харькове пошел навстречу студентам

Студентов волновало распространение коронавируса в Харькове.

В Харьковском национальном техническом университете "ХПИ" руководство вуза, после объявления о студенческой забастовке, решило перейти на дистанционную форму обучения.

Соответствующий приказ от 27 числа появился на сайте вуза.

"Дистанционку" вводят на две недели с 1 по 14 ноября включительно. Лабораторные работы, которые невозможно провести дистанционно, переносят на более поздний период. Их в расписании заменят пары он-лайн. Этот приказ подписал ректор Евгений Сокол.

Приказ о дистанционном обучении в ХПИ от 27 октября Ректор распорядился о дистанционном обучении в ХПИ

Напомним, студенты Харьковского политеха взбунтовались из-за того, что вуз вопреки рекомендации министерства не перешел на дистанционное образование из-за распространения коронавируса. На входе на территорию университета также не проверяли температуру. Студенты с пятницы собирались прекратить посещать пары в знак протеста против действия руководства. Они отмечают, что многие студенты не могут вакцинироваться, поскольку им нет 18 лет.

Среди требований студентов также было не увольнять преподавателей не прошедших иммунизацию от COVID-19, а перевести их на дистанционный режим работы.

Ранее "Телеграф" писал, что Харьковщина вошла в ТОП областей с наибольшим количеством новых случаев коронавируса на втором месте.