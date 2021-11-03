Укр

Под Харьковом надругались над братской могилой почти 300 солдат (фото)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Памятник находится в Дергачах под Харьковом Новость обновлена 03 ноября 2021, 15:05
Памятник находится в Дергачах под Харьковом

Хулиганы отбили часть памятника, под которым захоронены защитники Харькова

Под Харьковом, где спустя 9 дней вспоминают погибшего в резонансной аварии с мажором-подростком Игоря Носова, неизвестные надругались над памятником, который установили в память о погибших во Второй мировой войне в Дергачах.

Как сообщили в облуправлении полиции Харьковщины, ЧП случилось 2 ноября по улице Садовой. Вандалы повредили забор, плитку и отбили часть памятного монумента, установленного прямо на братской могиле: здесь похоронено 298 воинов, погибших в боях за город.

Известно, что на место выехали полицейские, которые задокументировали факт вандализма и открыли по ч. 2 ст. 297 УК Украины. За "надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего" хулиганам грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.

Напомним, на Полтавщине неизвестные сломали два памятника советского периода и изрисовали третий.

Также "Телеграф" писал, что в Киеве снесли памятник дружбе с Москвой

Тем временем памятник молодой супружеской пары из Нижегородской области в России стал трендом соцсетей в последние несколько дней.

Теги:
#Харьков #Памятник #Хулиганы #Вторая мировая война
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