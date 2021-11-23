Умер легендарный харьковчанин, прошедший четыре концлагеря (фото, видео)

Профессор, глава областного совета борцов антифашистского сопротивления и патриот — таким его запомнили в Харькове и в мире.

В Харькове умер легендарный узник фашистских концлагерей Игорь Малицкий. Ему было 96 лет.

Об этом сообщили члены его семьи на странице в Facebook.

Игорь Малицкий за свою жизнь пережил немало лишений. Еще когда он был ребенком его отца репрессировали, а после начала второй мировой войны немцы вывезли его в Германию. Он сбежал, попал в тюрьму. Затем Малицкий прошел четыре концлагеря — Терезин, Аушвиц (Освенцим), Маутхаузен, его филиал "Линц 3". Участвовал в восстании узников. На тот момент ему было 19 лет.

Малицкий участвовал в памятных мероприятиях в честь освобождения концлагерей

Малицкого часто называли МИФ №188005 — по его номеру в нацистском концлагере Аушвиц. Первые три буквы — аббревиатура от Малицкий Игорь Федорович. Этот номер остался не только на его руке, но и на полосатой робе, но которой также был и другой номер 78437 — из Маутхаузена. В ней он часто приезжал на памятные мероприятия.

В послевоенные годы Малицкий был военным, затем занялся педагогической деятельностью. В последние годы он продолжал преподавать в Украинской инженерно-педагогической академии и был патриотом своей страны. В одном из последних постов он написал:

"Я никогда не сделал зла, я был верен своей родине, ни Сталину, ни Порошенко, ни Зеленскому, только родине и любимой УКРАИНЕ".

В прошлом году он посетил бойцов на передовой. Свои воспоминания о нем в фото и видео на Фейсбуке размещают многие, кто знал его.

У Игоря Малицкого осталась большая семья — он любил рассказывать о своих внуках и правнуках.

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