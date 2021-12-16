"Нам нечего скрывать": полиция показала, как горят наркотики на 5 млн грн (видео, фото)

Все наркотики были изъяты в ходе полицейских расследований.

Полицейские Харькова показательно уничтожили около 400 килограмм наркотиков и компонентов для их изготовления.

Кадрами того, как наркотические средства были преданы огню поделилась пресс-служба МВД.

Согласно данным полиции, цены утилизированных веществ на "черном рынке" могут достигать около 5 миллионов гривен.

Отмечается, что все сожженные наркотики были изъяты с оборота в ходе расследования уголовных производств. Уничтожение наркотиков была одобрена 180 судебными решениями.

За процессом наблюдали сотрудники полиции, а также наблюдатели из общественных организаций и СМИ.

Утилизация наркотиков в Харькове

"Мы максимально открыты, нам нечего скрывать", — рассказал помощник главы полиции города Вячеслав Марков.

Он добавил, что показательное уничтожение наркотических препаратов проходит с целью напоминания о неизбежных последствиях для всех, кто стал на путь наркоторговли в городе.

Как сообщалось ранее, в Запорожье мужчина под действием наркотиков избил свою мать и сотрудника полиции, а затем выпрыгнул из окна четвертого этажа в попытках сбежать. Впрочем, ему это не удалось и очень быстро дебошир оказался в наручниках. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.