Укр

"Нам нечего скрывать": полиция показала, как горят наркотики на 5 млн грн (видео, фото)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
88
Утилизация наркотиков в Харькове
Утилизация наркотиков в Харькове

Все наркотики были изъяты в ходе полицейских расследований.

Полицейские Харькова показательно уничтожили около 400 килограмм наркотиков и компонентов для их изготовления.

Кадрами того, как наркотические средства были преданы огню поделилась пресс-служба МВД.

Согласно данным полиции, цены утилизированных веществ на "черном рынке" могут достигать около 5 миллионов гривен.

Отмечается, что все сожженные наркотики были изъяты с оборота в ходе расследования уголовных производств. Уничтожение наркотиков была одобрена 180 судебными решениями.

За процессом наблюдали сотрудники полиции, а также наблюдатели из общественных организаций и СМИ.

Утилизация наркотиков в Харькове
Утилизация наркотиков в Харькове

"Мы максимально открыты, нам нечего скрывать", — рассказал помощник главы полиции города Вячеслав Марков.

Он добавил, что показательное уничтожение наркотических препаратов проходит с целью напоминания о неизбежных последствиях для всех, кто стал на путь наркоторговли в городе.

Как сообщалось ранее, в Запорожье мужчина под действием наркотиков избил свою мать и сотрудника полиции, а затем выпрыгнул из окна четвертого этажа в попытках сбежать. Впрочем, ему это не удалось и очень быстро дебошир оказался в наручниках. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Теги:
#Наркотики #Харьков #Полиция
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг
Украина
"Миллионы жертв": Зеленский напугал украинцев последствиями вторжения войск РФ
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг
"Миллионы жертв": Зеленский напугал украинцев последствиями вторжения войск РФ
Дата публикации
Категория
Пока что список закрытых стран небольшой
Запрет на поездки в ЕС: какие страны закрыты для украинцев
Дата публикации
Категория
В Европе и Украине снова дорожает газ
В Европе цена на газ перевалила за 1500 долларов: сколько придется платить украинцам
Дата публикации
Категория
Кива - лидер по количеству хайпа среди депутатов
Шахматная партия с Ильей Кивой - зачем поздравлял Путина, почему любит скандалы и что думает о судьбе Крыма и Донбасса
Дата публикации
Категория
Мужчин связывают дружеские отношения
Угроза нацбезопасности? Главный украинский разведчик Буданов живет у Гогилашвили (видео)