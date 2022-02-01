"Есть четкий план": Терехов рассказал, как Харьков готовится к возможной атаке России

Обороноспособность в Харькове разворачивается на уровне других городов

В Украине продолжают обсуждать заявление президента страны Владимира Зеленского по поводу угрозы вторжения Кремля на украинские территории, которое он сделал во время своего интервью в разговоре с "Washington Post". Ситуация, которая долгое время наблюдается на границах со страной-агрессором, продолжает побуждать власть к обращению особого внимания к развитию территориальной обороны в городах, ведь именно она должна сдержать российские войска при условии вторжения. В исключении не остался и Харьков – первый город, который, по мнению главы государства, может оказаться под прицелом российской армии. Однако мэр города убежден — есть четкий план, который помогает в осознании того, куда нужно двигаться.

Об этом в комментарии корреспонденту "Телеграфа" заявил городской голова Харькова Игорь Терехов, подчеркнув, что территориальная оборона является целой системой, которая не в состоянии развиваться отделенно от других городов, ведь если батальоны терробороны усиленно формируются в столице, то так же происходит у других городах, в частности, в Харькове.

По словам Терехова, есть определенный план действий и четкое понимание, куда нужно двигаться территориальной обороне. Ее представители систематически докладывают обо всем, что делается и планируется в дальнейшем, и после всех вопросов обсуждаются в конструктивном диалоге, где нет места панике.

Чиновник подчеркнул, что в Харькове сейчас все действуют по четкому и понятному алгоритму действий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что харьковский городской голова заявил о том, что в городе уже не ждут прихода россиян, ведь через восемь лет после попытки вторжения российских войск, было сделано много выводов.

Более подробно с мнениями и позицией мэра можно ознакомиться в нашем материале: "Терехов об оккупации Харькова: "В городе нет желающих повторить судьбу Донецка и Луганска".