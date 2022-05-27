Нашли тело 5-месячного малыша, его отец убит, мать тяжело ранена: количество жертв обстрела Харькова россиянами возросло до восьми

Российские военные преступники 26 мая ударили гаубицами по мирным районам Харькова.

В Харькове возросло количество жертв массированного обстрела российских оккупантов 26 мая: количество погибших возросло до восьми человек, ранены — 17.

Об этом сообщает в четверг, 26 мая, вечером пресс-служба Нацполиции Украины со ссылкой на главу НПУ Игоря Клименко.

Клименко отметил, что по предварительной информации россияне обстреляли мирные районы города из гаубиц.

"Когда начался обстрел, на улице гуляла молодая семья: жена и муж, у которого на руках был 5-месячный малыш. Мужчина умер сразу, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали. Впоследствии полицейские нашли и тело ребенка. Малыша из рук отца взрывной волной отбросило вверх на крышу подъезда…", — говорится в сообщении

Таким образом в результате обстрелов города погибли 8 харьковчан. Еще 17 получили ранения.

"В очередной раз украинские семьи осиротели из-за ненавистных российских захватчиков", — отметил глава Нацполиции, добавив, что правоохранители обязаны заставить врага ответить за свои преступления и они обязательно это сделают.

Как сообщалось, 23 мая суд Киева приговорил к пожизненному заключению 22-летнего солдата российской армии Вадима Шишимарина, который 28 февраля на Сумщине убил мирного украинца.

"Телеграф" разбирался, каковы были мотивы совершения этого преступления.