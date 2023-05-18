Россияне нанесли удар по Харьковской области: что известно на данный момент (обновлено)

По предварительной информации, в результате обстрела могут быть жертвы среди гражданского населения.

Российские оккупанты днем 18 мая нанесли удар по Харьковской области. В местных Telegram-каналах жители делятся кадрами следов от ракет в небе.

Удары по региону подтвердил и глава ОВА Олег Синегубов. По его словам, враг обстрелял Харьковскую область около 14:55 сегодня, 18 мая.

По предварительной информации есть попадание в жилой дом в с. Циркуны Харьковского района. Под завалами может находиться человек, добавил глава ОВА.

"На месте работают все экстренные службы. Данные уточняются", — написал он.

Обновлено 15:50. По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара окупантов по селу Циркуны погиб один человек. Еще двое мирных жителей получили ранения. Медики оказывают им всю необходимую помощь, написал Олег Синегубов.

Пока информации о масштабах разрушений, состоянии и количестве пострадавших нет. Село Циркуны находится на выезде из Харькова, поэтому звук от взрыва был слышен и в некоторых районах города. По предварительным данным, оккупанты стреляли из Белгородской области, но эта информация нуждается в подтверждении.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве под утро прозвучали несколько взрывов, после чего начался пожар. Все ракеты над столицей якобы удалось сбить, однако во всех случаях падение обломков повлекло за собой дополнительные проблемы.